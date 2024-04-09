Qualcomm cephesi, Snapdragon X Elite serisi işlemciler ile üst seviye laptop pazarında rekabeti katlayacak. Microsoft’un yakında duyuracağı Snapdragon X Elite işlemcisine sahip yeni Windows dizüstü bilgisayarları, gelişmiş bir performans sunacak. Snapdragon X Elite işlemcisine sahip dizüstü bilgisayarlar, Apple M2 işlemcili MacBook modellerini tokatlamaya geliyor.

Microsoft, Snapdragon X Elite İşlemcili Yeni Windows Dizüstü Bilgisayarlarını Tanıtacak: Apple M2 Katili Geliyor

Paylaşılan bilgilere göre, Microsoft, Snapdragon X Elite’in performansından oldukça memnun ve bu işlemcinin, özellikle x64 uygulamaları için ARM tabanlı cihazlarda çalıştırılmasını sağlayacak etkili bir çeviri katmanına sahip olduğunu iddia ediyor. Bu çeviri katmanının, Apple Rosetta 2 çeviri sisteminden daha iyi çalışacağı belirtiliyor.

Bu yeni işlemci, performans ve enerji verimliliğinin yanı sıra yapay zeka (AI) özellikleriyle de dikkat çekiyor. NPU (Yapay Sinir Ağı İşlemcisi) sayesinde, Windows işletim sistemi üzerinde yapay zeka tabanlı özellikler sunulacak. Özellikle, Microsoft Copilot adlı yapay zeka asistanı, bilgisayarınızdaki içeriğe erişerek size daha iyi yanıtlar sunacak ve özel görüntü modelleri kullanılarak cihaz üzerinde görüntü oluşturabilecek.

Microsoft’un Snapdragon X Elite işlemcisini kullanan yeni Windows cihazlarının, Surface 10 Pro ve Surface Laptop 6 gibi popüler modellerle geleceği belirtiliyor. Önceki açıklamalarda bu cihazların Intel işlemcilerle geleceği ifade edilmişti, ancak şimdi Qualcomm işlemcili versiyonların da olacağı ortaya çıktı.

Bu yeni işlemcinin performansı, Qualcomm’un yaptığı bazı kıyaslama testleriyle öne çıkıyor. Henüz resmi olarak tanıtılmamış olan cihazlar, Microsoft tarafından 20 Mayıs’ta düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak. Snapdragon X Elite işlemcili cihazların, Apple’ın M2 işlemcisinden daha iyi performans göstereceği iddia ediliyor, ancak oyunların performansı konusunda belirsizlikler devam ediyor.

Qualcomm cephesinin de dizüstü bilgisayar işlemci üreten şirketler arasına katılmasıyla beraber AMD ve Intel arasındaki rekabete yeni bir isim daha eklenmiş oldu. Bir süredir Chromebook gibi nispeten daha düşük seviye cihazlara oynayan Qualcomm, artık devler liginde rekabet etmek istiyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Qualcomm cephesinin yeni canavarı nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!