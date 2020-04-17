Mobil
Motorola Edge tüm özellikleri ile Google Play listesinde görüldü!
Motorola’nın 22 Nisan’da tanıtacağı Edge modelinin teknik özellikleri Google Play listesinde görüldü.
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Motorola Edge’in özellikleri Google Play listesinde görüldü!
Motorola 22 Nisan’da Edge+ olarak adlandırılan yeni amiral gemisi ve daha sadeleştirilmiş özelliklere sahip sürümü olan Edge modelini tanıtacak. Edge modeli, orta üst sınıf cihazlar içerisinde 5G bağlantı teknolojisini de destekleyerek fark yaratacak gibi gözüküyor. Cihazın tasarımını daha önce sızan görseller sayesinde görmüştük. Şimdi Google Play listesinde telefonun teknik özellikleri de açığa çıktı.
Motorola Edge özellikleri
Motorola Edge, Qualcomm’un entegre 5G modemi bulunan Snapdrogan 765G işlemcisine sahip. Telefon 6GB RAM ve 128GB dahili depolama ile birlikte geliyor. Listede telefonun 6.6 inçlik bir panel ve FullHD+ çözünürlüğe sahip olduğu görülüyor. Ayrıca 2020 yılında sıkça görmeye başladığımız 90Hz ekran tazeleme oranına sahip.
Motorola Edge arka tarafında 3lü kamera kurulumu ile geliyor. 64MP ana kameraya 16MP ultra geniş açı ve 8MP telephoto üniteleri eşlik ediyor. Telefonun ön tarafında ise kullanıcıları 25MP özçekim kamerası ve ekran içi parmak izi taracısı karşılıyor. Batarya tarafında ise 4.500mAh pil tercih edilmiş. Şirketin Edge modeli için nasıl bir fiyat belirlediği henüz netlik kazanmadı ancak orta üst sınıf telefonlara göre yüksek bir fiyatlandırmaya sahip olması şaşırtıcı olmayacak. Özellikle işlemci ve kamera tarafındaki güncel tercihler buna işaret ediyor. Motorola’nın yeni serisi Edge ve Edge+ 22 Nisan’da tanıtılacak.
Mobil
Vivo S6 5G, Exynos 980 yonga seti ile duyuruldu!
Birçok sızıntı ve söylentiden sonra Vivo S6 5G bugün tanıtıldı. Telefon şu an için sadece Çin’de satışa sunuldu ancak en kısa sürede Avrupa pazarına da geleceğini umuyoruz.
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Vivo S6 5G özellikleri
Telefon gücünü Samsung’un tasarlayıp ürettiği Exynos 980 yonga setinden alıyor. İşlemci çift modlu 5G’yi desteklemesini sağlayan entegre bir 5G modülü içeriyor. Vivo bu tercihi ile birlikte bir kez daha Samsung ile olan bağlarını güçlendirdi. Exynos 980 ile birlikte çoklu görevler için 6GB ve 8GB RAM seçenekleri sunulmakta. Depolama tarafında ise telefon kullanıcılara 128GB ve 256GB olan iki seçenek sunuyor. Vivo S6 ‘da ne yazık ki microSD kart desteği yok.
Tüm bu teknik özellikler 6.44 inçlik FHD+ çözünürlükte AMOLED ekran etrafında konumlandırılmakta. Telefonun ön tarafında kullanıcıları 32MP özçekim kamerası ile birlikte su damlası şeklinde bir çentik bekliyor. Ayrıca telefonun ön tarafında ekran içi parmak izi tarayıcısı da mevcut. Vivo S6 5G’nin arka tarafında ise ana kamerası 48MP olan ada şeklinde 4’lü kamera kurulumu tercih edilmiş. Ana kameraya 8MP geniş açı modülü, 2MP makro ve 2MP derinlik sensörü eşlik ediyor.
Vivo S6 5G 18W hızlı şarj teknolojisine sahip ve 4500mAh bataryadan güç alıyor. Telefon Android 10 işletim sistemi üzerinde çalışan Funtouch OS 10 ile geliyor. Yeni akıllı telefonun siyah, beyaz ve mavi renk seçenekleri var. Çin için telefonun ön siparişleri açılmış durumda ve Vivo S6’nın 6GB/126GB modeli 380 dolar(2698 yuan), 8GB/256GB modeli ise 425 dolar (2998 yuan) satış fiyatına sahip. Cihazın uluslararası satışa sunulup sunulmayacağı konusunda henüz açıklama yapılmadı. COVID-19 salgını nedeniyle telefonun Avrupa pazarına gelmesi zaman alabilir.
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Çinli lüks telefon üreticisi 8848 yeni telefonu Titanium M6 5G’yi tanıttı!
Çinli lüks telefon üreticisi 8848 yeni telefonu Titanium M6 5G modelini tanıttı. Amiral gemisi telefonların donanımsal özelliklerine sahip olan cihaz, tasarımı ve arka tarafındaki ikinci ekranı ile kullanıcılara farklı bir deneyim sunuyor.
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Titanium M6 5G bizlere neler sunuyor?
8848 Titanium M6 5G gücünü en yeni Qualcomm işlemcisi olan Snapdragon 865 yonga setinden alıyor. Bu yonga seti ile birlikte SA/NSA çift modlu 5G bağlantısı desteği sunmakta. Yeni tanıtılan akıllı telefon, LPDDR5 tipi yüksek hızlı RAM’e ve UFS 3.0 standartlarını destekleyen dahili depolama birimine sahip. Teknik özelliklerine bakacak olursak cihaz iyi görünmenin yanı sıra kullanıcılara güçlü bir performans da sunmakta.
Telefonu diğer amiral gemisi modellerden ayıran özelliği çift ekranlı kuruluma sahip olması. Ön tarafta 6,01 inç büyüklüğünde sıradan bir ekran ile gelen telefon arka tarafında kullanıcılara 1,19 inç büyüklüğünde ikinci bir ekran sunmakta.
8848 Titanium M6 5G arka tarafında kullanıcılara 3’lü kamera kurulumu sunuyor. 100MP birincil sensörü ile birlikte cihaz 4K video kaydı desteğine sahip. Ön tarafında ise tek bir öz çekim kamerasına sahip. Telefon ayrıca WiFi 6 ve kablosuz şarj desteğine sahip. Batarya tarafında ise 4380mAh kapasiteli bir pil tercih edilmiş.
Titanium M6’nın birbirinden farkı 11 versiyona sahip!
Diğer telefon üreticilerinden görmeye pek alışkın olmadığımız şekilde 11 farklı versiyona sahip telefon 1800 dolar (12999 yuan) ile 4200 dolar (29999 yuan) arasında değişen fiyatlara sahip.
- Titanyum alaşımı; deri tasarımı 8GB RAM ve 265GB depolama içeriyor. Fiyatı 1800 dolar (12999 yuan).
- Titanyum alaşımlı altın kaplama; sentetik yakut tasarımı 8GB RAM ve 512GB depolama içeriyor.Fiyatı 2400 dolar (16999 yuan).
- Titanyum alaşımlı altın kaplama; doğal elmas ile birlikte Tibet sığır derisi, sari safir ve sentetik yakut içeren tasarımı 12GB RAM ve 512GB depolama içeriyor. Fiyatı ise 2800 dolar (19999 yuan).
- Titanyum alaşımlı altın kaplama; Gesang kırmızı kertenkele derisi ve sentetik yakut içeren tasarımı 12GB RAM ve 1TB depolama ile sunuluyor. Fiyatı ise 3300 dolar (23999 yuan).
- Titanyum alaşımlı altın kaplama; derin uzay mavisi timsah derisi, sentetik yakut ve doğal sari safir içeren modeli 12GB RAM ve 1TB depolama ile sunuluyor. Fiyatı 4200 dolar (29999 yuan).
- Titanyum alaşımlı altın kaplama; yıldızlı siyah kertenkele derisi, sentetik yakut ve doğal sarı safir içeren modeli 12GB RAM ve 1TB depolama içeriyor. Fiyatı 3300 dolar (23999 yuan).
- Titanyum alaşımlı altın kaplama; skyrim mavisi kertenkele derisi, sentetik yakut ve doğal sarı safir içeren modeli 12GB RAM ve 1TB depolama içeriyor. Fiyatı 3300 dolar (23999 yuan).
- Titanyum alaşımlı altın kaplama; danxia kırmızı deri ile birlikte doğal elmas, sarı safir ve sentetik yakut içeren modeli 12GB RAM ve 512GB depolama içeriyor. Fiyatı ise 2800 dolar (19999 yuan).
- Titanyum alaşımlı altın kaplama; mavi deri ile birlikte doğal elmas, sarı safir ve sentetik yakut içeren modeli 12GB RAM ve 512GB depolama içeriyor. Fiyatı ise 2800 dolar (19999 yuan).
Tüm bu modeller ek olarak Titanium M6 5G’nin kahverengi ve siyah timsah derisi ile tasarlanmış modelleri de mevcut.
Mobil
OnePlus 8 serisi dikkat çekici renkler ile gelecek!
OnePlus 8 tasarım çizimleri bu hafta sonu sızdırıldı. Tanıtımı yaklaşan telefon için resmi tasarımları olduğu iddia edilen görsellerde yenilikçi renkler görüyoruz.
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OnePlus 8 serisi dikkat çekici renkler ile gelecek!
Sızdırılan yeni görseller OnePlus 8 serisinin tasarımı hakkında daha önce sızdırılan render görüntüleri ile eşleşiyor. OnePlus 7 serisinde telefonların ön tarafında gördüğümüz çentik yapısı yerini sol üst köşesinde delik şeklinde kameraya bırakmış durumda. Sızıntılara göre cihazın ekran kasa oranı da oldukça yükselmiş görünüyor. Son olarak telefon arka tarafında üçlü kamera kurulumu ve şirketin logosu yer alıyor.
Hafta sonu elde edilen sızıntılara göre telefonun arka tarafında yenilikçi renkler göreceğiz. OnePlus 8 serisi cihazların en çarpıcı renklerinden biri üstte mor olarak başlayan ve altta açık sari bir renk tonuna yavaş yavaş değişen çok renkli tasarımı olacak gibi gözüküyor. Daha önce birçok teknoloji sızıntısı ile ismini duyduğumuz Ishan Agarwal Twitter sayfasında bu tasarımın renk adının “Yıldızlararası Işıma” olduğu iddia ediliyor.
Sızıntılara göre OnePlus 8 serisi yeşilin daha önce görmeye alışkın olmadığımız bir tonuna sahip modeli ile de şaşırtıyor. Agarwal cihazın bu renginin “Buzul Yeşili” olarak adlandırılacağı bilgisine sahip olduğunu söyledi. Serinin son rengi de “Onyx Siyah” olarak etiketleneceği bildirilen temel siyah olacak. OnePlus tarafından henüz bu sızıntılar ve isimlendirmeler konusunda bir onaylama gelmedi ancak bu tip sızıntıların doğru çıktığını daha önce birçok defa görmüştük. Yine de sızıntılara şüphe ile yaklaşmak faydalı olacaktır.
Peki merakla beklenen OnePlus 8 serisi ne zaman resmi olarak tanıtılacak? Şu anda şirket tarafından doğrulanmamış raporların çoğu telefonların Nisan ayı ortasında bir tarihte duyurulacağını iddia ediyor. Kullanıcıların merakla beklediği OnePlus’ın, yeni telefonlarını önümüzdeki haftalarda tanıtmasını bekleyebiliriz.