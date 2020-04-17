Motorola Edge tüm özellikleri ile Google Play listesinde görüldü!

Motorola’nın 22 Nisan’da tanıtacağı Edge modelinin teknik özellikleri Google Play listesinde görüldü.

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Motorola Edge’in özellikleri Google Play listesinde görüldü!

Motorola 22 Nisan’da Edge+ olarak adlandırılan yeni amiral gemisi ve daha sadeleştirilmiş özelliklere sahip sürümü olan Edge modelini tanıtacak. Edge modeli, orta üst sınıf cihazlar içerisinde 5G bağlantı teknolojisini de destekleyerek fark yaratacak gibi gözüküyor. Cihazın tasarımını daha önce sızan görseller sayesinde görmüştük. Şimdi Google Play listesinde telefonun teknik özellikleri de açığa çıktı.

Motorola Edge özellikleri

Motorola Edge, Qualcomm’un entegre 5G modemi bulunan Snapdrogan 765G işlemcisine sahip. Telefon 6GB RAM ve 128GB dahili depolama ile birlikte geliyor. Listede telefonun 6.6 inçlik bir panel ve FullHD+ çözünürlüğe sahip olduğu görülüyor. Ayrıca 2020 yılında sıkça görmeye başladığımız 90Hz ekran tazeleme oranına sahip.

Motorola Edge arka tarafında 3lü kamera kurulumu ile geliyor. 64MP ana kameraya 16MP ultra geniş açı ve 8MP telephoto üniteleri eşlik ediyor. Telefonun ön tarafında ise kullanıcıları 25MP özçekim kamerası ve ekran içi parmak izi taracısı karşılıyor. Batarya tarafında ise 4.500mAh pil tercih edilmiş. Şirketin Edge modeli için nasıl bir fiyat belirlediği henüz netlik kazanmadı ancak orta üst sınıf telefonlara göre yüksek bir fiyatlandırmaya sahip olması şaşırtıcı olmayacak. Özellikle işlemci ve kamera tarafındaki güncel tercihler buna işaret ediyor. Motorola’nın yeni serisi Edge ve Edge+ 22 Nisan’da tanıtılacak.