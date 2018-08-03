Moto Z3 ailesi tanıtıldı

Geçtiğimiz süreçte büyük bir operasyonel alan küçülmesine giden Motorola, Chicago’da yapılan bir etkinlikte yeni Moto Z3 ailesini duyurdu.

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Karşınızda Moto Z3 ve Z3 Play

Bugün yapılan etkinlikte Z3 ile birlikte bir alt modeli Z3 Play de tanıtıldı. Aslında pek çok detayda ortak özellikler barındıran bu iki cihaz temel bir kaç noktada birbirinden ayrılıyor. Yonga seti ve kamera bu iki cihazı birbirinden ayıran en önemli özellikler desek yanlış olmaz. Her iki cihaz da Moto Mod’ları destekliyor ve görünüşe göre bu seri ile Moto Mod macerası da sona eriyor. Yani bundan sonra Moto Mod destekleyen yeni cihazlar görmeyi beklemiyoruz.

Cihazlar sol tarafta güç düğmesi bulundururken, sağ tarafta ise parmak izi okuyucuya yer veriyor. Bu da son zamanlarda sıkça görmüş olduğumuz arka kasa ve ön alt tarafta bulunan parmak izi okuyucusuna yeni bir konum ve boyut katmakta. Yazılım noktasında ise önceki Moto modellerinde de görmeye alışkın olduğumuz gibi sade stok Android deneyimini kullanıcıya sunuyor. Cihazlar 8.1 yüklü halde gelecek.

Moto Z3 Snapdragon 835 barındıyor. Z2 Play’de kullanılan Snapdragon 626 ise Z3 Play’de Snapdragon 636’a yükseltilmiş durumda.

Ayrıca bu etkinlikte cihazla birlikte yeni ve geleceğe dönük bir Moto Mod da tanıtıldı. Gelecek yıl 5G ağı bazı yabancı ülkelerde kullanıma başlandığında bu ağ desteğine tüm Moto cihazların sahip olmasını sağlayacak 5G Modu. Qualcoom’un X50 modemi ve 2.000 Mah boyutunda ek bir batarya desteği sağlayacak bu mod ile, gerekli altyapıların sağlandığı yerlerde çok yüksek hızlı ağ transferi yapabilme şansı yakalanabilecek. Bu aksesuar önümüzdeki yıl içinde satışa sunulacak ve fiyatlandırması da satışa sunulması ile birlikte açıklanacak.

Moto Z3’ün fiyatı ise yurtdışında 480$ olarak belirlenmiş durumda.