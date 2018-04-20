Moto G6 ailesi resmi olarak tanıtıldı

Motorola’nın orta segmenti temsil eden yeni nesli Moto G6 ailesi dün Brezilya’da yapılan bir etkinlik ile resmi olarak tanıtıldı. Moto G6 Plus, Moto G6 ve Moto G6 Play’den oluşan üçlü tasrım olarak birbirlerine çok benzeseler de özellikel Play ile diğer ikili arasında bazı ufak farklar mevcut. Her üç cihaz da kutusundan Android 8.0 ile çıkarken 18:9 ekran oranı sunacak. Üç telefon da yanında ücretsiz Google Photos (hem fotoğraf hem video için) yüksek kalite depolama alanı getirecek.

Moto G6 Plus

Ailenin en büyük ferdi G6 Plus 5.9 inçlik erkanı ile en büyük ekrana sahip. IPS paneli bulunan telefon 1080p+ çzöünürlük ve 18:9 ekran oranı sunuyor. Özünde bulunan Snapdragon 630 işlemci yongasına 4/6 GB bellek eşlik edecek. Serinin en iyi kamerasına sahip G6 Plus 12 MP+ 5 MP çift kamerasını arka kısımda, 8 MP selfie kamerasını da önde sunacak. Ana kamerada Dual Pixel otofokus desteklerken 4K video çekecek. Selfie kamerasından yüz filtreleri kullanılarak, 1080p video çekilecek.

8.0 mm kalınlığa sahip G6 Plus 3.200 mAh batarya ve 15W TurboPower şarj cihazına sahip olacak. USB-C ile şarj edilecek telefon en fazla 128 GB depolama alanı sunacak. Lakin telefonların üçünde de microSD kart desteği mevcut. Moto G6 Plus’ın Avrupa fiyatı 300€ olacak.

Moto G6

Ailenin ortanca ferdi G6 üst kısmında diğer iki kardeşi gibi P2i su itici kaplamaya sahip. Lakin özellik sadece yanlışlıkla üstüne dökülen sıvılar için geçerli. Derin suda çok bir faydası yok.

5.7 inç ekranı olan G6’nın da 1080p+ çözünürlüklü IPS paneli mevcut. Snapdragon 450 işlemcisi olan telefonda 3/4 GB bellek seçenekleri olacak. Depolama alanı ise 32/64 GB şeklinde. Arka kısımdaki çift kamera 12 MP + 5 MP lenslerden oluşuyor. Her ikisi de f/1.8 diyafram aralığına sahip. Ne yazık ki bu kamerada Dual Pixel otokous yok. Abisinin aksine sadece 60 fps’de 1080p çekim yapan G6’nın da selfie kamerası 8 MP.

3.000 mAh bataryaya sahip olan Moto G6 da 15W TurboCharger cihazı ile gelecek. Üç telefonda da ön tarafa bakan yüksek sesli hoparlöre sahip. Dolayısı ile oyun oynarken, içerik izlerken telefonu kucağınıza dayasanız da sesleri duyabileceksiniz. Lakin hoparlör konusunda Dolby Audio’ya sahip tek telefon G6. O ve abisi Plus’ın ekranları ve arka kısımları Gorilla Glass 3 teknolojisi ile korunacak. Telefonların arka kısımları tutması daha kolay olsun diye kavisli yapıda. Moto G6’nın Avrupa fiyatı 250€

Moto G6 Play

Sonundaki oyun kısmı onu eğlence aracına dönüştürme amacı güdüyor. Dolayısı ile ailenin en küçükü en enerjiği oluyor. G6 Play’de 4.000 mAh batarya mevcut. Firmaya göre tek şarj ile 36 saate kadar dayanabiliyor. Elbette koşullara göre değişiklik gösterir. Nitekim yanında 15W TurboCharger adaptörü de unutulmamış. Snapdragon 430 işlemci yongası bulunduran G6 Play 3 GB bellek ve 32 GB depolama alanı sunuyor. Elbette microSD kart desteği ile birlikte. 5.7 inç ekran boyuna sahip telefonun IPS LCD panel ekranında 720p+ çözünürlük bulunuyor. Dİğer ikisinden farklı olarak Play’in parmak izi sensörü ekran altında değil arka kısımda bulunuyor.

Tek arka kameraya sahip G6 Play 13 MP’lik sensör barındırıyor. 30 fps’de 1080p video çekebilen kameranın zıttı selfie kamerası ise diğerleri gibi 8 MP. Motorola Mot G6 Play’in SADECE ABD’de satılan modelinde P2i su itici kaplama bulunacak. Moto G6 Play’in Avrupa fiyatı ise 200€.