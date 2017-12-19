Fiyat-performans konusunda ön plana çıkan telefonlardan biri olan Lenovo tarafından üretilen Moto Z2 Play, Pil Testi serimizin yeni konuğu oldu.

3.000 mAh bataryası ile dikkat çeken Moto Z2 Play, testimizin üçüncü aşamasında ise PC Mark’ta 5 defa denememize rağmen sadece bir sonuç alabildik. Bu sebeple bu pil testine özel sizlerden PC Mark testi sonucumuzu fazla dikkate almamanızı rica ediyoruz.

Bugüne kadar yaptığımız pil testlerinin tamamına buradan ulaşabilir ve bu videoda sizlerle paylaştığımız Moto Z2 Play’in pil performansını diğer tüm telefonlarla istediğiniz kıstaslarda kıyaslayabilirsiniz.

Keyifli seyirler dileriz…