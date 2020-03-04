Google Pixel 4a canlı görüntüleri sızdırıldı!

Google yıllık olarak düzenlediği I/O etkinliğini düzenlemeyecek fakat ürün lansmanları şirketin planlandığı gibi aynı şekilde devam edecek. Orta düzeyde sunacağı telefonunu iki ay içerisinde görmeyi bekliyoruz. Şimdi ise Google Pixel 4a‘nın iddia edilen ilk görüntüleri ortaya çıktı.

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Google Pixel 4a sızıntısı bizlere neler gösteriyor?

Telefonun ön tarafında sol üst köşede tek bir kamera deliği bulunurken, arka panelde bir parmak izi tarayıcı, kameralar ve LED flaş bulunuyor. Arka paneldeki yerleşim düzeni ise büyük bir kare tabana yerleştirilmiş olarak geliyor olacak. Google, cihazın tasarımını Pixel 4 ailesi ile özdeşleştirmeye çalışıyor. Arka taraftaki sol üst köşede bulunan dizilim bunun en büyük örneği gibi görünüyor. Başka bir durum ise bu cihaz tasarım sızıntısının tamamen sahte olabilecek olması. Google Pixel 4a ile hiçbir alakası olmayabilir fakat bunu zaman göstericek.

Ne yazık ki, 2020‘nin başından itibaren sızdırılmış olan renderlar, Google‘ın gerçekten böyle bir görünüme gittiğini gösteriyor. Küçük boyuttaki cihazın 5.81 inçlik bir panel ile gelmesini bekliyoruz. Ayrıca parmak izi sensörü cihazın arkasında olduğu için ekran LCD olarak gelecektir. Google Pixel 4a’nın üst kısmında 3,5 mm kulaklık girişi ve altta iki hoparlör ızgarası arasına yerleştirilmiş USB-C bağlantı noktası olması muhtemel görünüyor. İlerleyen günlerde cihazla ilgili detaylı bilgiler paylaşılacaktır, o zamana kadar elimizdeki sızıntılarla idare edeceğiz.