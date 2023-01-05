Motorola, bugün sürpriz bir şekilde Moto G53 5G modelini bugün satışa sundu. Geçtiğimiz yılın son günlerinde tanıtılan bu telefon uygun fiyatı ile şimdilik Çin pazarında satılacak. Telefonun Avrupa pazarına ne zaman geleceği ise bilinmiyor. Ancak Küresel sürümün Çin sürümünden farklı olacağı da iddia ediliyor.

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Moto G53’ün küresel sürümünün 6,6 inç OLED FHD + 90Hz ekran, Snapdragon 4 Gen 1, 6 GB RAM, 128 GB dahili depolama alanı, 20W şarjlı 5.000mAh pil, 16 megapiksel ön kamera ve 50 megapiksel + 8 megapiksel (ultra geniş) + 2 megapiksel (makro) üçlü kamera ünitesi ile gelmesi bekleniyor.

Telefonun şu an iki bellek seçeneği mevcut. bunlar 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ve 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı olarak açıklanmış durumda Bu modeller sırasıyla 899 Yuan (130 dolar) ve 1.099 Yuan (159 dolar) olarak fiyatlandırılıyor. Telefon, beyaz ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile satışa sunuluyor.

İçindekiler Moto G53 5G özellikleri

Moto G53 5G özellikleri

6,5 inç (720 x 1600 Piksel) HD+ 20:9 en boy oranlı LCD ekran, 120Hz yenileme hızı, 240Hz dokunmatik örnekleme hızı, PWM Karartma

Sekiz Çekirdekli Snapdragon Mobil Platform

4GB / 8GB LPDDR4X RAM, 128GB depolama, microSD ile 1TB’a kadar genişletilebilir bellek

MyUI 5.0 ile Android 13

Çift SIM (nano + nano + microSD)

50MP arka kamera, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2MP 4cm makro kamera

8MP ön kamera

3,5 mm ses girişi

Boyutlar: 162,7 x 74,66x 8,19mm; Ağırlık: 183g

Sıçramaya dayanıklı (IP52)

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS, USB Type-C, NFC

18W hızlı şarj ile 5000mAh pil