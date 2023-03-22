Bütçe dostu ve orta sınıf akıllı telefon denince akla ilk gelen markalardan biri olan Motorola, giriş-orta segmentteki ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bu bağlamda şirketin yaklaşan yeni telefonu Moto G Stylus hakkında çeşitli bilgiler ortaya çıkmaya başladı.

Geçen sene piyasaya sürdüğü Moto G Stylus (2022) ile telefonlarında not almayı veya çizim yapmayı seven kullanıcıların büyük sevgisini toplayan Motorola, mevcut telefonun yeni modeliyle de isminden söz ettirmek istiyor. Genellikle sadece amiral gemilerinde gördüğümüz ekran kalemi desteğini bünyesinde barındıracak olan yeni Moto G Stylus yakında raflarda olacak.

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Henüz şirket yeni telefonunu resmi olarak olarak duyurmasa da, sızdırılan pazarlama görüntüleri ve diğer teknik özellikler yeni cihazı gün yüzüne çıkarıyor.

Moto G Stylus (2023) Özellikleri

The Tech Outlook tarafından paylaşılan yaklaşan G Stylus (2023) pazarlama görselleri, akıllı telefonun kavisli bir arka yüze ve kare şeklinde kamera modüle sahip olduğunu gösteriyor. Mevcut kamera modülünde iki adet büyük sensör ve bir LED flaş bulunuyor. Kamera modülünün üzerindeki metin, cihazın ana kamerasının 50MP olacağını söylüyor. Ön tarafta ise, bir ön kamera deliği ile beraber ekran gövde oranı oldukça büyük bir panel yer alıyor.

Akıllı telefonun alt kısmında hoparlör ızgarası, 3.5mm jak girişi ve USB-C Tip C bağlantı noktasının yanı sıra kalem yuvası da görülüyor.

Yayınlanan görüntüler haricinde ortaya çıkan yeni raporlar, Moto G Stylus’ın HD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunan 6,5 inçlik bir ekrana sahip olacağını iddia ediyor. Ayrıca, telefon 10W şarj destekli 5.000mAh pil ile besleneceği de belirtiliyor. İşlemci tarafında ise telefonun Helio G88 yonga setinden güç alacağı öne sürülüyor.