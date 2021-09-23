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Moto G Pure Teknik Özellikleri ve Tasarımı Sızdırıldı
Motorola, önümüzdeki aylarda bazı yeni akıllı telefonlar sunmaya hazırlanıyor. Sunmaya hazırlandığı modeller Moto E serisi, Moto E40 ve aynı zamanda bütçe dostu giriş seviyesi bir akıllı telefon olan Moto G Pure. Moto G Pure için henüz resmi bir lansman tarihi açıklanmadı. Ancak, Zouton tarafından yapılan bir haberde, G Pure modeli hakkında bazı önemli özelliklerini ve tasarımını paylaştı. Cihazın sızdırılan özelliklerine bakıldığında giriş seviyesi bir model olduğu gözükmekte ancak diğer giriş seviyesi modellerden farklı olarak cihaz AMOLED bir ekrana sahip olacak. Bu ekran ile diğer giriş seviyesi modellerden biraz daha pahalıya piyasaya çıkış yapabilir.
Moto G Pure Tasarımı ve Teknik Özellikleri
Bu yeni modelin yakında küresel pazarda yer alması bekleniyor. Ancak lansman tarihi henüz belli olmadığı için hangi pazarlarda yer alacağı belli değil. Telefon 6.5 inçlik AMOLED bir ekrana sahip olacak. Ekranın üst tarafında görmeye alıştığımız su damlası çentiği ve yeni modellere kıyasla biraz kalın bir alt çerçeveye sahip.
Kasanın içerisinde, MediaTek Helio G25 işlemcisini kullanacak. Bu işlemci seti, sekiz ARM Cortex-A53 çekirdeği ve 12 nm mimarisi ile giriş seviyesinde bir model. Modelin 3 GB Ram ve 32 GB dahili depolama ile birlikte geleceği söyleniyor. 32 GB artık eskisi gibi fazla olmadığı için depolamayı yükseltmek için MikroSD kart desteği ile birlikte gelecek. Sızıntılara göre cihazın 4.000 mAh pil kapasitesi olacak. Ancak bu pili ne yazık ki hızlı şarj özelliği kullanılmayacak. Cihazda USB Type-C bağlantı noktası bulunmasına rağmen cihaz sadece 10 W ile şarj olacak. Cihazın alt kısmında şarj kısmı ve 3.5mm kulaklık girişi bulunuyor.
Moto G Pure, Electric Graphite (Gri) ve Lagoon Green (Pastel Yeşil) olmak üzere iki renk seçeneğine sahip bir polikarbonat kasa ile gelecek. Cihazın arka kısmında çift kamera ve parmak izi sensörü bulunacak. 48 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü içeriyor. Selfie’ler ve görüntülü görüşmeler için telefon 5 MP’lik ön kamera sunuyor. Yazılım açısından henüz kesin bir şey olmamakla beraber Android 11 ile birlikte gelmesi bekleniyor. Ancak Android 11 Go sürümü ile birlikte de gelebilir.
Cihaz ilk önce Ekim ayının ikinci haftası Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da piyasaya sürülecek. Sızıntılardan gelen son bilgilere göre ise cihaz 300 ile 350 Amerika Doları arasında olacak.
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Moto G Pure Teknik Özellikleri ve Tasarımı Sızdırıldı
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