Motorola RAZR 2020, ilk görüntüleri ile ortaya çıktı!

Motorola firması yeni katlanabilir cihazı RAZR 2020‘den yeni görüntüler ortaya çıktı. Cihazın tasarım detayları da ortaya çıktı.

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Motorola RAZR 2020 tasarım detayları ortaya çıktı!

Motorola katlanabilir telefon konusunda ciddi adımlar atmaya devam ediyor. Firma, geçtiğimiz sene çıkardığı RAZR cihazının bu yılki versiyonu için çalışmalarını sürdürüyor. Daha gelişmiş bir performans vadeden firmanın yeni ürününün görüntüleri sızdırıldı. Twitter’da yaptığı sızıntılar ile adından sıkça söz ettiren Evan Blass, RAZR 2020‘nin de görüntülerini takipçileri ile paylaştı. Ortaya çıkan görüntüler ile birlikte tasarım detaylarını da öğrenme fırsatını bulduğumuz cihaz, geçen seneki versiyona göre çok büyük farklar içermiyor.

5G özelliği ile dikkat çeken Motorola RAZR 2020, 6.2 inç katlanabilir P-OLED ekran paneline sahip olacak. Donanım özellikleri bakımından orta üst seviyede karşımıza çıkan cihaz, gücünü Snapdragon 765G işlemcisinden almakta. Bir önceki modele göre kamera konusunda daha gelişmiş özelliklere sahip olması beklenen cihaz, 20 MP değerinde bir ön kameraya ve 48 MP değerinde de bir arka kameraya sahip olacak gibi gözüküyor. 2845 mAh batarya değerine sahip olacağı öğrenilen cihaz, 18W hızlı şarj desteği ile bizleri karşılayacak. Geçen sene çıkan modelin fiyatı özelliklerine kıyasla oldukça eleştirilen cihazın bu sene daha uygun fiyatlı olması bekleniyor. Keza Galaxy Z Flip 5G amiral gemisi özelliklere sahip olurken, Motorola‘nın cihazı benzer bir fiyat bandına çekmesi eleştirileri arttırabilir.