Moto E20 Temel Özellikleri Geekbench’te Görüldü

Motorola’nın yeni beklenen modeli Moto E20 hakkında sızıntılar gün geçtikçe çoğalıyor ve şimdi ise Geekbench 5 test platformunda ortaya çıktı. Motorola Moto E30 akıllı telefonlarını hazırlıyor ancak lansman tarihleri henüz tam olarak belli değil. Twitter kullanıcısı Evan Blass, Moto E20’nin bazı görüntülerini ve teknik özelliklerini paylaşarak, cihazın kod adının “Aruba” olacağını açıkladı.

Bunun yanı sıra Blass, ekran boyutu, pil kapasitesi ve kamera özellikleri de dahil olmak üzere bazı teknik özelliklerini de paylaştı. Teknik özeliklerin geri kalanı serinin resmi lansmanı zamanında belli olacak olsa da, Moto E20 Geekbench testlerinde tespit edildi. Geekbench listesi daha önceden yapılan bazı sızıntıları doğruluyor. Ayrıca Geekbench test sonucu, E20’nin 2GB Ram ve 1.6GHz Unisoc işlemci ile geleceğini göstermekte.

Moto E20 Geekbench Listesi Temel Özellikleri Listeledi

Geekbench 5 test sonucu, Motorola’nın Aruba takma adını kullandığını gösteriyor. Daha önce de belirtildiği gibi bu Moto E20’nin kod adıdır. Test sonucuna göre E20’de 1.6GHz 8 çekirdekli Unisoc işlemci ile geleceğini gösteriyor. Ayrıca cihazın 2GB Ram ile gönderileceği ve kutudan Android 11 işletim sistemi ile çıkacağını belirtiyor. GSM Arena bu cihazın Go sürümü olabileceğini savunuyor. Bunun yanında telefon grafik performansı için Mali-G57 işlemcisine sahip olacak.

Geekbench 5 test sonucu telefonun tek çekirdekli testte 273 puan ve çoklu testte 712 puan aldığını gösteriyor. Geekbench 4 test sonucuna göre telefon tek ve çok çekirdekli testte 1467 ve 4621 puan aldı. Daha önce sızdırılan bilgilere göre cihazın HD+ çözünürlük sunan 6.5 inçlik su damlası çentikli bir ekranla geleceği belirtilmişti. Ayrıca 13MP ana kamera ve 2MP derinlik kamerası içeren çift arka kameraya sahip olacak.

Daha Önce Sızdırılan Diğer Ayrıntılar

Moto E20 4.000mAh pil gücüne sahip olacak. Pil, 10W şarjı destekleyecek. Telefonun ön tarafında 5MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor. Bunlarla beraber de, 32 GB dahili depolama seçeneği ve 2 GB Ram ile birlikte gelecek. Motorola yılın ilerleyen günlerinde piyasaya 3 GB Ram sürümü de gelebilir. Telefon dahili depolamayı arttırmak için microSD kart yuvasına sahip olacak. Lansmanına az kaldığını tahmin ettiğimiz modeller yakın zamanda sızıntılar yüzünden hızlı bir sunuma çıkabilir.

İlginizi Çekebilir: Motorola Moto G50, Geekbench’te Görüntülendi