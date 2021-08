Moto E20 Temel Özellikleri Geekbench’te Görüldü

Samsung bu ayın başlarında, Galaxy Z Fold3 ve Galaxy Z Flip3 modellerini tanıttı. Bu cihazların S-Pen destekli katlanabilir ekranlar ve ekran içi kameraları gibi özellikleri tanıttığı tanıtımda bu cihazların yanında yeni bir One UI sürümü olan One UI 3.1.1’i tanıttılar. Yeni güncelleme, Android 12 tabanlı olacağını One UI 3.1 ve One UI 4.0 arasında bir adım görevi göreceğini belirttiler. Yeni katlanabilir akıllı telefonların piyasaya sürülmesinden itibaren Samsung’un güncellemeleri çok kısa sürede kullanıcılara ulaştıracağını bekliyorduk. Beklediğimiz gibi oldu ve Samsung Galaxy S21 serisi için One UI 3.1.1 ve 2021 Ağustos güvenlik yaması güncellemelerini cihazlara gönderdi.

One UI 3.1.1, One UI 4.0’dan Önceki Sürüm ile Bir Adım Güncellemesi Olacak

Yeni sürümlerde, kullanıcılar geliştirilmiş bir kullanıcı arayüzü, yeni uyku zamanı modu, yanlışlıkla dokunmaya karşı koruma ve güncellenmiş bir hava durumu uygulaması görecekler. Ayrıca yeni animasyonlar eklendi. Kamera uygulamasına yeni geliştirmeler yapıldı. Yeni güncellemeyi yükleyen bazı kullanıcılar Samsung Galaxy S21 cihazlarının son sürümüne göre çok fazla ısınma yapmadığını söylemekte. Şimdiye kadar güncellemeler sadece Amerika Birleşik Devletleri’nde yayılıyor.

Üstte de belirttiğimiz gibi, yeni güncelleme şu an için ABD’de ve Kanada’da kullanıma sunuldu. Koreli firmanın güncellemeyi çok yakında diğer bölgelere de yapması bekleniyor. Gelen güncelleme 1.08GB boyutu ile büyük bir güncelleme içeriğine sahip. Bu boyutun içerisinde 2021 Ağustos güvenlik yamasının da olması önemli bir etken. Samsung Galaxy S21 serisinin dışında önümüzdeki günlerde Galaxy S20 ve Note 20 serisinin de yeni güncellemeye kavuşması bekleniyor.

Samsung sadece üst sınıf akıllı telefonlarına değil sayılı orta sınıf akıllı telefonlarına da güncellemeyi verecek. Orta sınıf cihazlarda yeni One UI 3.1.1’in nasıl bir tepki ile karşılanacağı belli değil. Samsung bu güncelleme konusunda en kötü şirketler arasından yakın zamanda en iyiler arasına tekrardan girmeye başladı. Buna verebileceğimiz en iyi örnek ise şu an mevcut olan amiral gemisi cihazlarında üç büyük Android yükseltme güncelleme desteğinin olması. Bu bilgi ile Samsung Galaxy S21 serisinin Android 12, Android 13 ve Android 14’ün cihazlara gelmesini bekleyeceğiz. Tabii ki şu an bile Android 12 tam çıkamamışken Android 14’e kadar işlemcisi ve diğer özellikleri desteklermi bilemeyiz ancak Samsung bunun olacağını belirtmekte.

Samsung Eylül ortası için Galaxy S21 için One UI 4.0 beta sürümünün hazırlıklarına başladı ve bu sürümde kullanıcılara yeni arayüz tasarımlarını sunacak.