Akıllı Telefonlar
Moto E20 Temel Özellikleri Geekbench’te Görüldü
Motorola’nın yeni beklenen modeli Moto E20 hakkında sızıntılar gün geçtikçe çoğalıyor ve şimdi ise Geekbench 5 test platformunda ortaya çıktı. Motorola Moto E30 akıllı telefonlarını hazırlıyor ancak lansman tarihleri henüz tam olarak belli değil. Twitter kullanıcısı Evan Blass, Moto E20’nin bazı görüntülerini ve teknik özelliklerini paylaşarak, cihazın kod adının “Aruba” olacağını açıkladı.
Bunun yanı sıra Blass, ekran boyutu, pil kapasitesi ve kamera özellikleri de dahil olmak üzere bazı teknik özelliklerini de paylaştı. Teknik özeliklerin geri kalanı serinin resmi lansmanı zamanında belli olacak olsa da, Moto E20 Geekbench testlerinde tespit edildi. Geekbench listesi daha önceden yapılan bazı sızıntıları doğruluyor. Ayrıca Geekbench test sonucu, E20’nin 2GB Ram ve 1.6GHz Unisoc işlemci ile geleceğini göstermekte.
Moto E20 Geekbench Listesi Temel Özellikleri Listeledi
Geekbench 5 test sonucu, Motorola’nın Aruba takma adını kullandığını gösteriyor. Daha önce de belirtildiği gibi bu Moto E20’nin kod adıdır. Test sonucuna göre E20’de 1.6GHz 8 çekirdekli Unisoc işlemci ile geleceğini gösteriyor. Ayrıca cihazın 2GB Ram ile gönderileceği ve kutudan Android 11 işletim sistemi ile çıkacağını belirtiyor. GSM Arena bu cihazın Go sürümü olabileceğini savunuyor. Bunun yanında telefon grafik performansı için Mali-G57 işlemcisine sahip olacak.
Geekbench 5 test sonucu telefonun tek çekirdekli testte 273 puan ve çoklu testte 712 puan aldığını gösteriyor. Geekbench 4 test sonucuna göre telefon tek ve çok çekirdekli testte 1467 ve 4621 puan aldı. Daha önce sızdırılan bilgilere göre cihazın HD+ çözünürlük sunan 6.5 inçlik su damlası çentikli bir ekranla geleceği belirtilmişti. Ayrıca 13MP ana kamera ve 2MP derinlik kamerası içeren çift arka kameraya sahip olacak.
Daha Önce Sızdırılan Diğer Ayrıntılar
Moto E20 4.000mAh pil gücüne sahip olacak. Pil, 10W şarjı destekleyecek. Telefonun ön tarafında 5MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor. Bunlarla beraber de, 32 GB dahili depolama seçeneği ve 2 GB Ram ile birlikte gelecek. Motorola yılın ilerleyen günlerinde piyasaya 3 GB Ram sürümü de gelebilir. Telefon dahili depolamayı arttırmak için microSD kart yuvasına sahip olacak. Lansmanına az kaldığını tahmin ettiğimiz modeller yakın zamanda sızıntılar yüzünden hızlı bir sunuma çıkabilir.
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Akıllı Telefonlar
TECNO Mobile Yerli Üretim CAMON 16’yı Satışa Sundu
Haziran ayında Türkiye’de üretime başlayan akıllı telefon markalarından TECNO Mobile, fotoğraf performansıyla öncü olan ödüllü CAMON serisinin üyesi CAMON 16’nın yerli üretim ilk modellerini satışa sunduğunu açıkladı.
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Sunduğu kamera işlevleri sayesinde dünyanın en prestijli tüketici elektroniği etkinliği olan IFA’da “Kamera Teknolojisi İnovasyonu Akıllı Telefon Altın Ödülü”nü alan CAMON serisinin üyesi olan CAMON 16’nın ilk yerli üretim telefonları ülkemizdeki tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Ön ve arka kamerasının yetenekleriyle dikkat çeken CAMON 16’ya KDV dahil 3499 TL’den; başta Teknosa ve Vatan mağazaları ve online satış platformları olmak üzere çok sayıda e-ticaret sitesinden ulaşılabiliyor.
Sahip olduğu global AR-GE gücü ve tasarım ile kamera teknolojisi konusundaki iddiasını her zaman geliştirdiği ürünlerle ortaya koyduğunu iddia eden TECNO Mobile, bunu yaparken faaliyette bulunduğu ülkelerdeki tüketicilerin beklentilerini de dikkate alıyor. Yerli üretim CAMON 16 da bu vizyonun bir parçası olarak Türk tüketicilerinin fiyat ve kalite beklentilerini karşılayacak özellikleriyle dikkat çekiyor. TECNO Mobile ayrıca, amiral gemisi olarak nitelendirdiği kamera ve tasarım özellikleriyle dikkat çekecek yeni modeli PHANTOM X’i de Eylül ayı içinde ülkemizde piyasa sunmaya hazırlanıyor.
Dünyadaki büyümesini de sürdüren şirket, IDC’ye göre satış hacmini yüzde 45 artırarak 25 milyon adedi aştı ve gelirini 2020’de yıllık yüzde 38 artışla 2,3 milyar doların üzerine çıkardı. TECNO kısa bir süre önce ise yeni marka elçisi olarak ünlü aktör Chris Evans ile ortaklığını duyurmuştu. Markanın liderlik konusundaki kararlılığının yüzü olan Evans, TECNO’nun “Engel Tanıma” marka sloganını da somutlaştırıyor.
CAMON 16, 48MP Dörtlü Arka Kamera, Ultra Gece Lensi, 128GB+6GB geniş hafıza ve 18W flaş şarjı desteği gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.
CAMON 16’nın genel özellikleri:
- Uzunluk: 170,9 mm
- Genişlik: 77,2 mm
- Kalınlık: 9,2 mm
- 16MP Çift Flaşlı Ön Kamera
- Beşli Flaşa Sahip 48 MP Dörtlü Arka Kamera
- İşlemci: MediaTek Helio G70 Sekiz Çekirdek 2.0GHz
- Ekran: 6,8 inç HD
- Hafıza: 128 GB
- RAM: 6 GB
- Batarya: 5000 mAh
- İşletim sistemi: Android™ 11
- Çift SIM Kart Desteği
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Akıllı Telefonlar
Galaxy S21 One UI 3.1.1 Güncellemesi Alıyor
Samsung bu ayın başlarında, Galaxy Z Fold3 ve Galaxy Z Flip3 modellerini tanıttı. Bu cihazların S-Pen destekli katlanabilir ekranlar ve ekran içi kameraları gibi özellikleri tanıttığı tanıtımda bu cihazların yanında yeni bir One UI sürümü olan One UI 3.1.1’i tanıttılar. Yeni güncelleme, Android 12 tabanlı olacağını One UI 3.1 ve One UI 4.0 arasında bir adım görevi göreceğini belirttiler. Yeni katlanabilir akıllı telefonların piyasaya sürülmesinden itibaren Samsung’un güncellemeleri çok kısa sürede kullanıcılara ulaştıracağını bekliyorduk. Beklediğimiz gibi oldu ve Samsung Galaxy S21 serisi için One UI 3.1.1 ve 2021 Ağustos güvenlik yaması güncellemelerini cihazlara gönderdi.
One UI 3.1.1, One UI 4.0’dan Önceki Sürüm ile Bir Adım Güncellemesi Olacak
Yeni sürümlerde, kullanıcılar geliştirilmiş bir kullanıcı arayüzü, yeni uyku zamanı modu, yanlışlıkla dokunmaya karşı koruma ve güncellenmiş bir hava durumu uygulaması görecekler. Ayrıca yeni animasyonlar eklendi. Kamera uygulamasına yeni geliştirmeler yapıldı. Yeni güncellemeyi yükleyen bazı kullanıcılar Samsung Galaxy S21 cihazlarının son sürümüne göre çok fazla ısınma yapmadığını söylemekte. Şimdiye kadar güncellemeler sadece Amerika Birleşik Devletleri’nde yayılıyor.
Üstte de belirttiğimiz gibi, yeni güncelleme şu an için ABD’de ve Kanada’da kullanıma sunuldu. Koreli firmanın güncellemeyi çok yakında diğer bölgelere de yapması bekleniyor. Gelen güncelleme 1.08GB boyutu ile büyük bir güncelleme içeriğine sahip. Bu boyutun içerisinde 2021 Ağustos güvenlik yamasının da olması önemli bir etken. Samsung Galaxy S21 serisinin dışında önümüzdeki günlerde Galaxy S20 ve Note 20 serisinin de yeni güncellemeye kavuşması bekleniyor.
Samsung sadece üst sınıf akıllı telefonlarına değil sayılı orta sınıf akıllı telefonlarına da güncellemeyi verecek. Orta sınıf cihazlarda yeni One UI 3.1.1’in nasıl bir tepki ile karşılanacağı belli değil. Samsung bu güncelleme konusunda en kötü şirketler arasından yakın zamanda en iyiler arasına tekrardan girmeye başladı. Buna verebileceğimiz en iyi örnek ise şu an mevcut olan amiral gemisi cihazlarında üç büyük Android yükseltme güncelleme desteğinin olması. Bu bilgi ile Samsung Galaxy S21 serisinin Android 12, Android 13 ve Android 14’ün cihazlara gelmesini bekleyeceğiz. Tabii ki şu an bile Android 12 tam çıkamamışken Android 14’e kadar işlemcisi ve diğer özellikleri desteklermi bilemeyiz ancak Samsung bunun olacağını belirtmekte.
Samsung Eylül ortası için Galaxy S21 için One UI 4.0 beta sürümünün hazırlıklarına başladı ve bu sürümde kullanıcılara yeni arayüz tasarımlarını sunacak.
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Moto E20 Temel Özellikleri Geekbench’te Görüldü
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