Akıllı Telefonlar
Motorola Moto G50, Geekbench’te Görüntülendi
Motorola Moto G50 5G, uzun süredir söylentiler arasında dolaşıyordu ve ancak şimdi Geekbench’te görüldü. Motorola şu anda Moto G60’ı amiral gemisi olarak hazırlıyor.
Yaklaşan telefon, şirketin popüler orta sınıf ve bütçe dostu akıllı telefon serisine en son giren modeli olacak. Cihazla ilgili bazı önemli ayrıntılar zaten çevrimiçi olarak ortaya çıktı. Telefon, mart ayında TENAA tarafından onaylanmıştı. Tasarımı ve teknik özellikleri hakkında fikir sahibi olmamızı sağlamıştı. Telefonun “Motorola Ibiza” kod adı ve listede XT2137-2 model numarası vardı.
Motorola Moto G50 Geekbench Görüntüsü
Motorola Moto G50 5G lansman tarihi yakın olabilir. Beklendiği gibi, telefon lansmandan önce Geekbench web sitesinde göründü. İlginç bir şekilde, Geekbench’te görülen model, Avrupa’da piyasaya sürülen modelle aynı değil. Bu cihazın farklı bir kod adı var; “Saipan”.
Ayrıca, Geekbench listesi, bu modelin 4 GB RAM ile gönderileceğini ve kutudan Android 11 işletim sistemi ile çıkacağını gösteriyor. İşlemci olarak Dimensity 700 yongasında olan MT6833V/ZA ile geliyor. Geekbench’in tek çekirdekli testinde 546 ve web sitesinin çok çekirdekli testinde 1695 puan aldı. Cihazın tamsayı puanı 535 ve 1695. Geekbench listesi ayrıca cihazın tek çekirdek ve çok çekirdek performansında sırasıyla 773 ve 2411 puanına sahip olduğunu ortaya koydu.
Motorola Moto G50 Sızdırılmış Teknik Özellikleri
Daha önce sızdırılmış ayrıntılar, Motorola Moto G50 5G hayranlık uyandıran özelliklerle dolu olacağını gösteriyor. Özelliklerini sızdıran Twitter kullanıcısı Evan Blass’a göre, G50 5G modası artık bitmiş olan su damlası çentikli bir tasarıma sahip olacak ve alt tarafta geniş bir çerçeveye sahip olacak. Alt çerçeve de Huawei’de olduğu gibi markanın ismi yazabilir. Bunun yanı sıra, telefonun LED flaşlı arkaya monte edilmiş üç kameraya sahip olacağını öne sürüyor. Güvenlik önlemi olarak telefonun yan tarafında parmak izi sensörü bulunacak.
Kamera bakımından iki sensör birleştirilerek 48MP ana kamera ile gelecek. Kullandığı kamera sensörleri hakkında henüz tam bir bilgi mevcut değil. Ön tarafında 13MP selfie kamerası bulunacak. 6.5 inçlik HD+ (1600×720) bir ekrana sahip olacak. 4.700 mAh pil gücü ile geleceği ayriyeten söylenmekte. Hızlı şarj konusunda henüz tam bir bilgi mevcut değil.
Motorola, yeni G50 5G için henüz bir resmi lansman tarihi açıklamadı. Önümüzdeki haftalarda Motorola tarafından daha fazla ayrıntı gelmesini bekleyebiliriz. Ayrıca cihazın Türkiye’de satışa sunulup sunulmayacağı da lansman zamanı netlik kazanacak.
Motorola’nın yeni telefonu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizlere bildirebilirsiniz.
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Akıllı Telefonlar
Google, Pixel 5a Lansmanından Hemen Sonra Pixel 5’i Durduruyor
Google’ın iki hafta arayla iki akıllı telefon duyurusu yapması oldukça zor rastlanacak bir durum ancak bu ay tam olarak da böyle oldu ve Google iki hafta ara ile iki akıllı telefonun duyurusunu yaptı. İlk hafta Google bize yaklaşmakta olan Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro serilerinin tanıtımını yaptı. Bunun ardından iki hafta sonrasında ise merakla beklenen Google Pixel 5a’yı duyurdu. Yeni amiral gemileri sonbahara kadar satışa çıkmayacak olsa da Google, Pixel 5a’yı satışa çıkarmıştı. Ancak diğer Pixel modelleri olan (Pixel 4a 5G ve Pixel 5), Pixel 5a 5G ile birlikte satışta kalamayacak gibi görünüyor.
Google, Pixel 4a 5G ve Pixel 5’in kullanımdan kaldırıldığını resmen onayladı. Her iki model de stoklarını tüketene kadar resmi mağazalarında satışına devam edilecek. Ancak Google yeni üretimlerini yapmayacak.
Google’dan gelen açıklama ise: “Mevcut tahminlerimize göre, Pixel 5a 5G’nin piyasaya sürülmesinden sonraki haftalarda ABD’de bulunan Google Mağazalarının Pixel 4a 5G ve Pixel 5’in satışı yapmasını bekliyoruz. Pixel 5a 5G müşterile için harika bir seçenek ve Pixel 4a 5G’ye kıyasla daha değerli donanım yükseltmelerine daha düşük bir fiyatlar sunuyor.” diye açıklamada bulundu.
Google Pixel 5a Teknik Özellikleri
- Ekran: 34 inç, 1080P OLED, 60Hz ekran yenileme hızı, AOD (Her zaman açık ekran)
- İşlemci:Sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 765G
- Grafik İşlemcisi: Adreno 620
- Bellek: 6GB Ram
- Hafıza: 128GB Depolama
- İşletim Sistemi: Saf Android 11
- Arka Kamera:2 MP Çift Piksel Ana Kamera ve 16 MP Ultra Geniş Açı
- Ön Kamera: 8 MP
- Biyometrik Güvenlik: Parmak izi sensörü, (yazılımsal olarak yüz tanıma özelliği)
- Batarya: 4.680 mAh
- Hızlı Şarj: 18W Hızlı Şarj
- Renk: Siyah
- Suya Dayanıklılık: IP67 sertifikası ile suya ve MIL-STD 810H sertifikası ile askeri koşullara dayanıklı
Daha detaylı özellikler için Google’ın sayfasını ziyaret edebilirsiniz
Google Pixel 5a fiyatı: 449 Dolar. [21 Ağustos 2021 Tarihi Güncel Kur (8.49) ve Vergisiz olarak 3.813 Türk Lirası]
Cihazların üretiminin durdurulması bir sürpriz değil. Pixel 4a 5G’nin son iki ayda birden fazla yerde stoklarının tükendiğine dair birkaç raporlar sunulmuştu.
Pixel 5a 5G, hem Pixel 4a 5G hem de Pixel 5’in en iyi özelliklerini bir araya getirirken aynı zamanda daha büyük bir ekran ve daha büyük bir pil sunduğundan üretimi durdurması zaten önemli olmamalı. Aynı Snapdragon 765G tarafından destekleniyor ve diğer ikisi ile aynı kamera donanımını içeriyor.
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Akıllı Telefonlar
OPPO İLE 1 GÜN GEÇİRMEK | OPPO A54 – OPPO Band – OPPO Enco Air
OPPO ülkemizde kısa süre içerisinde en çok sevilen markalardan bir tanesi olmayı başardı. Yerli üretime de geçen marka her geçen gün ürün gamına yenilerini ekliyor. Biz de OPPO’nun ürünlerinden oluşturduğumuz ekosistemin nasıl işlediğini ve kullanıcıya kattığı değerleri bu videoda anlatmak istedik.
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Ekosistemimizi OPPO’nun orta segmentte yer alan telefonlarından A54, giyilebilir teknolojiler tarafında OPPO’dan ilk defa gördüğümüz bileklik modeli OPPO Band ve kulaklık tarafında Enco ailesinde Enco Air ile tamamlamış olduk.
Genel itibariyle OPPO ekosisteminin başarılı bir şekilde uyum sağladığını gözlemlerken bu uyum içerisinde çalışan ürünlerin pil tarafında da cimri bir şekilde ilerlediklerini görmüş olduk. Özellikle OPPO A54’ün içerisinde bulunan 5000 mAh büyüklüğündeki bataryanın gün boyu yoğun kullanım (sosyal medya, ve kamera kullanımı) sürecinden başarı ile çıktığını ve 2 günlük bir pil ömrü vadettiğini gözlemledik.
Ek olarak OPPO Band’in tüm fonksiyonlarının (titreşim yoğunluğu, parlaklık, sağlık takibi araçları vb.) maksimum ayarlarda olmasına rağmen pilinin bir gün boyunca sadece %12 gibi bir pil kullanımının olması tam şarj ile size 5 gün civarında pil ömrü sunuyor. Müzik kontrolü, uyku takibi ve yardımcısı, stres ölçümü, spO2 ölçümü gibi özelliklerin tamamını da bu 5 gün içerisinde aktif bir şekilde kullanabiliyorsunuz.
Ayrıca Enco Air’in silikonsuz, kulağınızı acıtmayan yapısı sayesinde müzik dinleme keyfini de yaşayabiliyorsunuz. 80ms düşük gecikme süresi ile dinlediğiniz müzikler, izlediğiniz film ve diziler daha keyifli hale geliyor. Ek olarak müzik kalitesinde basslar ve tizleri ayırt etmek çok kolayken vokalistin sesini ne net bir şekilde alabilmek mümkün.
Eğer sizde Eren’in yaptığı ekosisteme Hepsiburada üzerinde göz atmak ve satın almak isterseniz; https://app.hps.im/d7ct/12562f73https://app.hps.im/d7ct/12562f73
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