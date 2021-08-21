Motorola Moto G50, Geekbench’te Görüntülendi

Motorola Moto G50 5G, uzun süredir söylentiler arasında dolaşıyordu ve ancak şimdi Geekbench’te görüldü. Motorola şu anda Moto G60’ı amiral gemisi olarak hazırlıyor.

Yaklaşan telefon, şirketin popüler orta sınıf ve bütçe dostu akıllı telefon serisine en son giren modeli olacak. Cihazla ilgili bazı önemli ayrıntılar zaten çevrimiçi olarak ortaya çıktı. Telefon, mart ayında TENAA tarafından onaylanmıştı. Tasarımı ve teknik özellikleri hakkında fikir sahibi olmamızı sağlamıştı. Telefonun “Motorola Ibiza” kod adı ve listede XT2137-2 model numarası vardı.

Motorola Moto G50 Geekbench Görüntüsü

Motorola Moto G50 5G lansman tarihi yakın olabilir. Beklendiği gibi, telefon lansmandan önce Geekbench web sitesinde göründü. İlginç bir şekilde, Geekbench’te görülen model, Avrupa’da piyasaya sürülen modelle aynı değil. Bu cihazın farklı bir kod adı var; “Saipan”.

Ayrıca, Geekbench listesi, bu modelin 4 GB RAM ile gönderileceğini ve kutudan Android 11 işletim sistemi ile çıkacağını gösteriyor. İşlemci olarak Dimensity 700 yongasında olan MT6833V/ZA ile geliyor. Geekbench’in tek çekirdekli testinde 546 ve web sitesinin çok çekirdekli testinde 1695 puan aldı. Cihazın tamsayı puanı 535 ve 1695. Geekbench listesi ayrıca cihazın tek çekirdek ve çok çekirdek performansında sırasıyla 773 ve 2411 puanına sahip olduğunu ortaya koydu.

Motorola Moto G50 Sızdırılmış Teknik Özellikleri

Daha önce sızdırılmış ayrıntılar, Motorola Moto G50 5G hayranlık uyandıran özelliklerle dolu olacağını gösteriyor. Özelliklerini sızdıran Twitter kullanıcısı Evan Blass’a göre, G50 5G modası artık bitmiş olan su damlası çentikli bir tasarıma sahip olacak ve alt tarafta geniş bir çerçeveye sahip olacak. Alt çerçeve de Huawei’de olduğu gibi markanın ismi yazabilir. Bunun yanı sıra, telefonun LED flaşlı arkaya monte edilmiş üç kameraya sahip olacağını öne sürüyor. Güvenlik önlemi olarak telefonun yan tarafında parmak izi sensörü bulunacak.

Kamera bakımından iki sensör birleştirilerek 48MP ana kamera ile gelecek. Kullandığı kamera sensörleri hakkında henüz tam bir bilgi mevcut değil. Ön tarafında 13MP selfie kamerası bulunacak. 6.5 inçlik HD+ (1600×720) bir ekrana sahip olacak. 4.700 mAh pil gücü ile geleceği ayriyeten söylenmekte. Hızlı şarj konusunda henüz tam bir bilgi mevcut değil.

Motorola, yeni G50 5G için henüz bir resmi lansman tarihi açıklamadı. Önümüzdeki haftalarda Motorola tarafından daha fazla ayrıntı gelmesini bekleyebiliriz. Ayrıca cihazın Türkiye’de satışa sunulup sunulmayacağı da lansman zamanı netlik kazanacak.

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