Warner Bros. Games ve Nether Realm Studios tarafından geliştirilen Mortal Kombat 1 sistem gereksinimleri belli oldu. Oyun Nvidia GeForce GTX 980 ekran kartında bile çalışabilecek Dünyanın en popüler dövüş oyunu serilerinden biri olan Mortal Kombat serisi yenilenme kararı almıştı. 11. oyunun ardından bu kararı alan serinin yeni oyununu geçen günlerde duyurmuştu.

Mortal Kombat 1 adlı oyunun fragmanı da duyuru ile birlikte yayınlanmıştı. Şimdi ise yeni oyununun sistem gereksinimleri belli oldu. Nether Realm Studios ve Warner Bros. Games’in birlikte geliştirdiği oyunun sistem gereksinimleri şöyle;

Mortal Kombat 1 Sistem Gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-6600 / AMD Ryzen 3 3100 veya Ryzen 5 2600

Bellek: 8 GB RAM

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 980 veya AMD Radeon RX 470 veya Intel Arc A750

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 100GB

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10/11 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 3600X

Bellek: 8 GB RAM

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 1080 Ti veya AMD Radeon RX 5700 XT veya Intel Arc A770

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 100GB boş alan

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Mortal Kombat 1, 19 Eylül 2023 tarihinde PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox series S, Nintendo Switch ve PC platformlarında çıkış yapacak. Oyunun Steam’deki ön sipariş fiyatı ise 595 TL olarak açıklandı.