ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyo

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Morgan Stanley Smith Barney’e (MSSB) 35 milyon dolar para cezası verdi. Para cezası, müşterilerinin kişisel kimliklerini beş yıl boyunca güvende tutmamış olmamasından kaynaklandı. Bilmeyenler için Morgan Stanley, merkezi ABD’nin New York şehrinde bulunan bir Amerikalı yatırım bankası. Verdiği hizmetler sebebi ile müşterilerinin birinci dereceden özel bilgilerini kendinde tutan şirketin bu konudaki güvenirliliği son haberlerle beraber yerle bir oldu.

Morgan Stanley, Yanlış Güvenlik Kararları Nedeniyle Başı Dertte

Haberlere göre SEC, Morgan Stanley’nin işlemi biten eski müşteriler ile ilgili depolama birimlerini silmediğini iddia ediyor. Anlamışsınızdır ki bu birimlerde müşterilerin kişisel verileri bulunuyor. Suçlamalarına devam eden devlet kurumu, şirketin gizlilik güvenliği hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olmayan deneyimsiz firmalarla çalıştığını da kamuoyuna seriyor. Özellikle çeşitli sabit disk ve HDD sürücüsünün imhası konusunda bilgisiz şirketlerle çalışan firma, bu konudaki prestiji çok düştü. Daha korkunç durum ise, sürücülerin içindeki milyonlarca müşterinin verilerinin kanuna aykırı şekilde Morgan Stanley’de bulunması.

Suçlamalar tabi ki haberlerdeki kadar masum değil. SEC için şirkette imhası yapılmayan veriler üçüncü taraf veri hırsızlarına satıldı. Bu sebeple ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu yatırım kuruluşu adına 35 milyon dolar cezalık bir dava açtı. Şirket birkaç gün öncesinde bazı verilerin 42 sunucu üzerinden imha için anlaşılan firmaların elinde olduğunu beyan etmişti. Bununla beraber sunucu şifrelerinin uzun yıllardır aktif halde olmaması şirket adına cezanın büyümesine yol açtı.

Son haberlere göre Morgan Stanley, gelen bulguları kabul ya da reddetmeksizin SEC’in kararını kabul etti. SP Yönetmeliği kapsamındaki koruma önlemlerini ve tasarruf kurallarını ihlal ettiğini kabul eden şirket. Herhangi bir itiraz olmaksızın uygun görülen para cezasını ödeyecek.

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