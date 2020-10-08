Moovit uygulaması AppGallery’e geliyor!

Huawei, AppGallery‘i her geçen gün popüler uygulamalar ile güncelliyor. Şirketin AppGallery ile temel hedefi Google‘a alternatif oluşturmak. Bu hedef ile birlikte hem ülkesel hem de global çapta yeni uygulamalar kullanıcılara sunuluyor.

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Huawei, Moovit ile anlaşarak neyi hedefliyor?

Şirket, en büyük kentsel mobilite uygulamalarından biri olan Moovit‘i nihayet uygulama mağazasına ekleyecek. Bu tarz ulaşım alanındaki uygulamalar her kullanıcının ilgisini çekeceği için şirket açısından bu anlaşma oldukça önemli. Moovit, İsrail merkezli bir hizmet sağlayıcıdır. Uygulama, ulaşım sektörü için önemli olmasının yanı sıra bir seyahat planlayıcısı olarak da çalışıyor. Platform, temel olarak dünya çapındaki toplu taşıma şirketlerinden API toplayarak mümkün olduğunda gerçek zamanlı bir navigasyon sağlar. 106 ülkede 3200 şehirde 865 milyondan fazla insan bu uygulamayı kullanıyor.

Moovit, otobüs, metrobüs, metro, tren, bisiklet, e-scooter, araba paylaşımı ve araç çağırma gibi seçenekleri kullanıcılara sunuyor. Uygulama şu anda AppGallery üzerinden indirmeye açık ayrıca moovitapp.com üzerinden de erişilebilir durumda. Şirket, web sitesinin arayüzünü Huawei‘nin tarayıcısı için özelleştirdiğini belirtiyor ancak site tabii ki her cihaz için kullanılabilir halde. Moovit, Huawei ile gittiği bu iş birliği sayesinde 100 ülkede 45 farklı dile hizmet verecek.

Huawei daha önce Here WeGo, TomTomGo, Maps.me ve Sygic‘i uygulama mağazasına eklemişti. Şirketin popüler uygulamaları AppGallery ile kullanıcılara sunması, uygulama mağazasının geleceği açısından oldukça önemli.