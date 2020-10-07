Realme 7i, resmi olarak kullanıcılara sunuldu!

Realme, Eylül ayının başlarında tanıtılan ve Realme 7i olarak adlandırılan Realme 7 serisinin yeni akıllı telefonunu satışa sundu. Bu cihaz, Realme 7 serisinin uygun fiyatlı fiyat/performans ürünü olarak kullanıcılara tanıtılmıştı. Özellikle ekran tazeleme hızı tarafında oldukça iddialı bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor.

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Realme 7i hangi teknik özelliklere sahip?

Realme 7i, 6,5 inçlik 90 Hz ekran tazeleme hızı bulunan 720p çözünürlüklü bir ekrana sahip. Üst modellerine göre ekran tarafındaki en önemli fark, cihazın 1080p yerine 720p çözünürlük ile gelecek olması. 7i, Snapdragon 662 yonga setinden ve Adreno 610 GPU‘dan gücünü alıyor. Telefonun 4 GB RAM ve 64/128 GB taban depolama alanı bulunuyor. Bu depolama alanı microSD kart ile birlikte genişletilebilmekte. Cihazın 18W hızlı şarj destekli 5.000 mAh değerinde bataryası bulunuyor. Üst modellerde ise bu değer 30W olarak karşımıza çıkmıştı.

7i, 64 MP çözünürlüklü bir ana kameraya sahip olacak. Bu ana kameraya 119 derecelik geniş açı sunabilen 8 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Bu iki kamera haricinde 2 MP çözünürlüklü makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü de bu cihazda bulunuyor. Cihazın temel çıkış prensibi serinin fiyat/performans odaklı ve uygun fiyatlı telefonu olmak.

7i, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunan modelinde 165$’lık fiyat etiketine sahip olacak. Depolama alanı olarak 128 GB tercih edilmesi halinde ise bu fiyat 175$’a çıkıyor.