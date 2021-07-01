e-Spor
Monster Notebook #WASD etkinliğiyle oyun dünyasının geleceğine ışık tuttu
Yılın en büyük online etkinliklerinden Monster #WASD 30 Haziran Çarşamba akşamı yapıldı. Monster Notebook’un bu yıl ilkini düzenlediği etkinlik heyecan verici birçok yeniliğe ev sahipliği yaptı. Teknolojiden oyuna ve e-spora, kreatif içerik üreticiliğinden girişimciliğe pek çok alandaki gelişmelerin paylaşıldığı Monster #WASD’a şirketin yeni yatırım duyuruları damgasını vurdu.
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Monster Notebook’un oyun ve teknoloji dünyasına dair keşfettiği çözümleri ve geliştirdiği yenilikleri kullanıcılarıyla paylaştığı Monster #WASD, 30 Haziran Çarşamba akşamı yapıldı. Etkinlikte Monster Notebook, yeni ürün ve hizmetlerinin tanıtımını yapmanın yanı sıra oyuncular, espor hayranları, kreatif içerik üreticileri ve girişimciler için hayata geçirdiği projelerini tanıttı. Türkiye’den çıkan bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerleyen şirketin yeni yatırımları hakkında yapılan açıklamalar ise Türkiye’deki ve yurt dışındaki Monster Notebook kullanıcılarına müjde oldu. Etkinlikte sahne alan Monster Oyun Müzikleri Orkestrası’nın performansı ise müzik severlere unutulmaz bir akşam yaşattı.
Monster #WASD’ta öne çıkan başlıklar ise şöyle;
İçindekiler
Yeni nesil teknolojiye sıçrayış
Tanıtımı yapılan ürünler arasında Monster Notebook’un performans değerleriyle şaşırtan yeni model dizüstü bilgisayarları, Pusat serisi yeni oyuncu aksesuarları, mekân bağımsız çalışanlar için geliştirilen EV-OFİS ürünleri ve yayıncılar için üretilen streaming ekipmanları öne çıktı. Monster Notebooklar ve Monster Pusat markaları ile son bir senede 100 binden fazla ürün satışı gerçekleştiğini açıklayan şirket, haziran ayı ortasında satışa çıkardığı yeni ürünleriyle kullanıcılarına daha fazla performans, daha fazla güç ve daha fazla mobilite sözü verdi.
Monster Notebook dizüstü bilgisayarlar, Intel’in daha fazla performans sağlamak için gerekli olan işlem parçacığı ve çekirdek sayısını düşüren 11. nesil işlemcilerinin yapay zekâ teknolojisi ve yeni 30 serisi NVIDIA ekran kartlarının, RT Çekirdeklerinin, Tensör Çekirdeklerinin ve duraksız işlem özelliğine sahip çoklu işlemcilerin performans değerleri ile yeni bir seviyeye geçiş yaptı. Abra, Tulpar, Semruk, Huma ve Markut serisinin yeni nesil teknolojisini ekran deneyimi, ergonomi, hafiflik ve estetik tasarımlar tamamlıyor.
PUSAT aksesuarlarda yalnızca 2021’in ilk yarısında yüzde 128 oranında büyüme
Geçtiğimiz senelerde mouse, mousepad, mekanik RGB klavye, notebook cooler, headset ve gamepad’lerden oluşan PUSAT serisini bu sene yepyeni ürünlerle zenginleştiren Monster Notebook, oyun deneyiminin arttırmaya devam ediyor. Pusat Pro Flight stick, Pusat Web Cam, Pusat USB yayıncı mikrofonu, Dockstation, Aryond A32 gaming monitör ve suya dayanıklı bluetooth hoparlör Bukra ile aksesuar portföyünü genişleten marka bu sayede 2021’in ilk yarısında PUSAT serisinin gelirlerinde yüzde 128 oranında büyüme elde ettiğini açıkladı.
Son yıllarda hızla yükselişe geçen streaming servislerini dikkate alan marka, bir yayıncının oyun oynayarak kayıt alabileceği ve yayın yapabileceği bir yayın ortamı için ihtiyaç duyduğu tüm ekipmanları bir arada sunuyor. Örneğin; RTX 30 Serisi 11. nesil Tulpar bilgisayar ile maksimum performansa, Aryond 27’de akıcı ve gerçekçi görüntüye, Monster Pusat USB Mikrofonda net, pürüzsüz ve temiz bir sese ve Monster Pusat Web Cam ile de yüksek kalite ve gerçekçi görüntüye erişmek aynı ortamda mümkün.
Kreatif içerik üreticileri için marka elçiliği programı: Monster Ambassador Program
Dijital dünyadaki içerik üreticilerini desteklemek için hayata geçirilen program tüm platformlardaki içerik üreticileri için geçerli. Monster Ambassador Program, kısa adıyla MAP, kapsamında Monster Notebook, içerik üreticilerine ekipman ve cihaz desteği sağlıyor. Programa katılanlar MAP sistemi üzerinden ihtiyaçları olan cihaz veya aksesuarları seçerek belirlenen süreler dahilinde cihazları kullanabiliyor ve bu ürünler hakkında kendi platformlarında paylaşım yapıyorlar. Böylelikle içerik üreticileri kendi ekipman ihtiyaçlarını karşılarken tüm Monster ekosistemini deneyimleyip takipçileri ile bu tecrübelerini paylaşabilecekler. Büyük ödüllü yarışmalara da ev sahipliği yapacak Monster Ambassador Program’ın başvuruları 30 Haziran itibariyle açıldı.
Intel Monsters Reloaded: amatör veya profesyonel fark etmeksizin tüm oyuncuların katılabilecek
Monster Notebook’un geçtiğimiz sene sokağa çıkma kısıtlamalarından dolayı evde kalan oyun severler için ilkini hayata geçirdiği espor etkinliği Monsters Reloaded, bu sene Intel’in partnerliğinde çok daha büyük kapsamlı olarak gerçekleşiyor. CS:GO, Valorant, Rocket League, Fortnite, Minecraft gibi en sevilen oyunların turnuvalarını kapsayan Intel Monsters Reloaded; açık turnuvalar, akademi turnuvaları ve haftalık eğlenceli turnuvaları ile her hafta oyun içerikleri sunacak. Altı ay sürecek etkinlikte 10 binden fazla oyuncunun ağırlanması hedefleniyor. Her seviyeden oyuncuya fırsatlar sunan etkinlik festival havasında geçecek.
İstanbul Kartal’da dev bir Monster Notebook showroom ve operasyon merkezi
Monster #WASD’ta yeni yatırımlarını da kullanıcılarıyla paylaşan Monster Notebook, Kartal’da toplam 6.000 m2’lik dev bir showroom ve operasyon merkezi açacağını duyurdu. Üretim, lojistik, teknik servis ve müşteri deneyim alanı olarak hizmet sunacak bu yeni yatırımın 2021 içinde tamamlanması bekleniyor. Günde 1.000 adet notebook üretebilecek kapasiteye sahip bu yeni merkez ile Türkiye ve Avrupa operasyonlarını güçlendirmeyi hedefleyen şirket, bu merkezin aynı zamanda oyun ve espor dünyası için bir buluşma noktası olmasını amaçlıyor.
Üretim ve teknik servis merkezlerinin yanı sıra bir de shoowroom alanını barındıran bu yer; içinde simülasyonların yer aldığı, creative, business ve gaming konseptine özel ürünlerin kendi atmosferlerine ait alanlarda sunulduğu bir tasarıma sahip olacak. Bu alanda espor takipçilerine özel turnuvaların gerçekleşeceği yaklaşık 250 kişilik bir alan da hayata geçecek.
İstanbul Avrupa Yakası’nda mağaza müjdesi
İstanbul’da yaşayan müşterilerinin yüzde 60’ının Avrupa Yakası’nda ikamet ettiğini ve bu sebeple kullanıcılarına daha yakın olmak için İstanbul’daki ikinci mağazasını Avrupa yakasında açacağını duyuran Monster Notebook, bu mağazanın da Kadıköy mağazası gibi deneyim alanı ve teknik servis alanı barındıracağını açıkladı. Henüz tam adresi verilmeyen mağaza önümüzdeki aylarda kapılarını açacak.
Monster Notebook Berlin’den Sonra Londra’da
Almanya merkezli Avrupa operasyonunu 2020’de Berlin’in Alexandreplatz meydanında açtığı dev bir oyun deneyim mağazası ile başlatan Monster Notebook, şimdi de dünyanın altıncı büyük oyun pazarına sahip Birleşik Krallık’a açılacak. 2021’in ikinci yarısında yalnızca online’da başlatılacak operasyonlar 2022 itibariyle Londra’da fiziksel mağaza ile devam edecek.
#WASD Etkinliğinin tamamını buradan izleyebilirsiniz:
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e-Spor
HyperX, FaZe Clan’ın Resmi Oyun Mikrofonu Ortağı Oldu
Kısa bir süre önce HP Inc. tarafından satın alınarak HP bünyesine geçen HyperX, hızlı gidişatına devam ediyor. HyperX şimdi de, FaZe Clan’ın resmi oyun mikrofonu ortağı oldu.
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HyperX ve FaZe Clan’dan yeni iş birliği
HyperX, e-spor, oyun ve yaşam tarzı organizasyonu olan FaZe Clan’ın resmi oyun mikrofonu ortağı olduğunu duyurdu. Bu yeni iş birliği ile birlikte, FaZe Clan bünyesinde bulunan içerik üreticileri, HyperX’in mikrofonlarını kullanmaya başlayacak. Oyun sektöründe geliştirdikleri iş birliğiyle daha da öne çıkmayı hedefleyen FaZe Clan ve HyperX’in ortak bir amaç doğrultusunda birleşmesi, oyuncuları da ayrıca sevindirdi. HyperX ile yapılan bu iş birliği ile FaZe Clan’ın FaZe Apex, FaZe Sway, FaZe Pamaj gibi farklı kişiliklerini ve son #FAZE5 Challenge’ın galiplerini de destekleyecek. HyperX ve FaZe, müzisyenler, profesyonel sporcular veya moda ikonları ile yapılan işbirliklerine ve farklı deneyimlere uzun süreden beri alışkınlar.
HyperX Stratejik Pazarlama Müdürü Stephanie Winkler, “FaZe Clan ile birlikte çalışmak, HyperX’e dünyanın dört bir yanındaki oyun içeriği yaratıcılarını en yüksek kalitede mikrofonlarla donatma imkanını veriyor.” diyerek açıklamalarına şöyle devam etti; “Dünyanın en popüler e-spor ve eğlence organizasyonlarından biri olan FaZe Clan ve içerik yaratıcıları, ekipmanlarının yayın ve prodüksiyon süreçlerinin zorlu ihtiyaçlarını karşılamasını ve uzun ömürlü olmasını bekliyor. HyperX, FaZe ekibini üst seviyedeki içeriklerini üretmesi için, eşsiz tarzıyla üst seviye performans sağlayan şık, kondenser mikrofon serisi QuadCast ile donattığı için gurur duyuyor.”
FaZe Clan cephesinden gelen açıklamalarsa şu doğrultuda: “FaZe Clan’ın resmi oyun mikrofon ortağı olarak HyperX ile ortak olmaktan heyecan duyuyoruz.” diyen FaZe Clan CRO ’su Jeff Pabst’ın açıklamalarının devamı, “Bu iş birliği ile birlikte hem FaZe Clan, hem de HyperX’in dünya çapındaki hayranları için sınıfının en iyisi içerikleriyle oyun kültürünü şekillendirme vizyonu, organik olarak bir araya geldi. Bu da, dijital kanallarımızdaki içerik oluşturucularımız ve podcast formatındaki arayışlarımız için büyük bir kazanç.” şeklinde oldu.
HyperX ve FaZe Clan iş birliği, oyunculara bundan çok daha fazlasını sunacak
Bütün bunlarla sınırlı kalmayacağını duyuran HyperX ve FaZe Clan, bunlara ek olarak; özel yayın etkinlikleri, özel video ve sosyal medya içeriğine erişim, FaZe Klanı’ndaki yetenekli bireylerle ve oyuncularla tanışma, hediye ürünler ve çok daha fazlasının önümüzdeki dönem organizasyonlarıyla bağlantılı olacağı da duyuruldu.
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e-Spor
HyperX’in yeni oyuncu ekipmanları CES 2021’de tanıtıldı
Oyuncu ekipmanları denince akla ilk gelen isimlerden HyperX, CES 2021 kapsamında yeni oyuncu ekipmanlarını tanıttı. HyperX Alloy Origins 60 mekanik oyuncu klavyesi ve ChargePlay Duo şarj istasyonu ilk kez görücüye çıktı. Ayrıca HyperX’in birçok ürünü dünya genelinde satışa çıkıyor.
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HyperX’in yeni oyuncu ekipmanları
Standart bir klavyedeki tuşların yüzde 60’ına sahip olan HyperX Alloy Origins 60 mekanik oyuncu klavyesi, kompakt yapısıyla dikkat çekiyor. Taşınabilirliği ve masasındaki alanı en iyi şekilde değerlendirmek isteyen oyuncuları hedefleyen mekanik klavye, alışıldığı üzere kişiselleştirilebilir LED aydınlatmaya sahip. HyperX Alloy Origins 60’ta HyperX’e ait kırmızı mekanik anahtarlar kullanılmış. Ayrıca, oyun modu bulunan klavyede makro tuşları atanabiliyor ve üç adete kadar profil doğrudan klavyeye kaydedilebiliyor. 22 Şubat’ta Amerika’da satışa sunulacak olan klavye, 100 dolarlık fiyat etiketine sahip.
Yeni tanıtılan diğer HyperX ürünüyse ChargePlay Duo şarj istasyonu. Aynı anda iki adet Xbox One veya Xbox Series X|S kontrolcüsünü şarj edebilen istasyon, Şubat ayında satışa çıkacak ve 40 dolar fiyat etiketine sahip.
Ayrıca, HyperX Cloud II kablosuz oyuncu kulaklığı, hafifliğiyle dikkat çeken Pulsefire Haste oyuncu faresi ve HyperX Cloud Revolver + 7.1 oyuncu kulaklığı olmak üzere daha önce tanıtılan üç HyperX oyuncu ekipmanı dünya genelinde satışa çıkıyor.
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e-Spor
League of Legends 2021 sezonu başlıyor
League of Legends 2021 sezonu nihayet başlıyor. Oyun severlerin merakla başlamasını beklediği sezon 1 gün 20 saat sonra başlayacak. Oyuncular tekrar dereceli sisteminde yükselmek için maç yapacaklar ve bu sonuçlara göre bir lige yerleşebilecekler.
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League of Legends 2021 sezonu için son 1 gün 20 saat
Oyuncular tarafından LoL olarak da bilinen oyunun tüm dünyada 100 milyondan fazla aktif oyuncusu bulunmakta. Özellikle yapılan dünya çapında etkinliklerle LoL hem seyir tarafıyla hem de etkinlik tarafıyla oyuncuların gözünde yer edinmeyi başarıyor. Türkiye istatistiklerine baktığımızda 15 milyon hesap bulunmakta. En çok oynanan oyunların başında geliyor ve son bir yılda 2 milyondan fazla yeni kayıt yapılmış durumda.
Riot Games yapımcılığındaki oyunun mobil versiyonu da yakın zamanda tanıtıldı. Haberlerimizde sizlere aktardığımız mobil LoL, League of Legends: Wild Rift oldukça beğeni topladı. Özellikle masaüstü tarafındaki oynanışa çok yakın oynanış sunması ve değişen eşya sistemine rağmen eski eşya sistemiyle gelmesi kullanıcıların oyunu sevmesi için yeterli oldu.
Şirket tarafından en son güncelleme öncesi gelen açıklama şu şekildeydi : “Mevcut sistemde pek çok tatmin edici ve iyi tasarlanmış eşya bulunduğunu ve çoğu eşya sistemi temelinin sağlam olduğunu söylememiz gerek. Sistemin en iyi bölümlerini korumayı düşünüyoruz. Yalnızca tam potansiyeline ulaşamayan alanları iyileştirmek veya değiştirmek istiyoruz. Değişiklik açısından, sistemin aşağı yukarı %34’ünü korumayı, %33’ünü iyileştirmeyi ve %33’ünü yenilemeyi planlıyoruz.”
Bu açıklamanın ardından aslında köklü bir değişikliğe gidilmişti. Çoğu eşya değişti, bazıları kaldırıldı. Oyuncular alışmakta zorluk çekseler de bu değişiklikler oynanışı daha keyifli bir hale getirmek amacıyla yapılmıştı.
Özellikle 15-25 yaş arasındaki kitle tarafından dikkat çeken oyun 2019 yılında 400 milyon saat kadar oynanışa ev sahipliği yaptı. Pandemi dönemini oyuncuların evlerinden bağlanması şeklinde etkinliklere dönüştürmeyi başardı. Ülkemizden de takımlar yurt dışında oynamaya hak kazandılar ve başarı gösterdiler.
Dileriz “E-spor spor mu?” şeklinde tartışmalar son bulur ve daha fazla destek ve çalışmayla birlikte takımlarımız tüm dünyada adlarını duyurmayı başarırlar ve bize galibiyet getirirler.
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