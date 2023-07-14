Monster Notebook, ürün gamını Monster Aryond A24 V1.1 oyuncu monitörüyle genişletti. Aryond serisinin üçüncü üyesi olarak oyun tutkunlarıyla buluşan Aryond A24 V1.1; 24 inç çerçevesiz flat ekranı, 144 Hz ekran yenileme hızı, 1 Ms tepki süresi, FAST IPS paneli,1920×1080 FHD çözünürlüğü, HDR10 ve MPRT teknolojileri sayesinde rekabetçi oyunlarda taktiksel avantaj sağlıyor.

Diğer panel tiplerine göre daha gerçekçi renk seçenekleri sunan ve gecikmeyi önemli ölçüde azaltan Fast IPS panele sahip Aryond A24 ile en hızlı oyun anları ve videolar hiç olmadığı kadar net hale geliyor.

1ms tepki süresi, Full HD çözünürlüğü ve HDR10 desteği Aryond A24’ü hızda olduğu kadar renk doygunluğu konusunda da ön plana çıkarırken; 1ms tepki süresiyle MOBA, FPS ve spor oyunlarında net ve akıcı bir görüntü deneyimi sunuyor.

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Fast IPS sayesinde oyunculara hiçbir detayı kaçırmadan rekabette üstünlük imkânı veren Aryond A24, 144Hz yenileme hızı, GPU’nun ürettiği kare sayısıyla kendisini eşleyen G-Sync ve FreeSync desteğiyle akıcı bir oyun deneyiminin yeni kahramanı olarak konumlanıyor.

A24 V1.1’i rakiplerinden ayıran bir diğer önemli özelliği ise hem asansör hem de pivot özelliklerinin bulunması. Bu da özellikle FPS oyuncularının istedikleri yükseklik ve açı ayarlarını kolaylıkla yapabilmelerine olanak verirken; IPS panellerin diğer panel tiplerine göre daha geniş görüş açısı sunması, ekrana yandan veya dikey bakıldığında görüntü kalitesinin bozulmamasını sağlıyor.

Aryond A24’ün 24 inç ince çerçeveli ekranı özellikle küçük ya da sıkışık masalar için ideal. Ayrıca monitörün 2 watt gücündeki 2 adet dahili hoparlörü, oyuncuları harici hoparlöre ihtiyaç duymadan zengin bir ses deneyiminin merkezine bırakıyor. Oyun konsollarıyla ve bilgisayarlar ile uyumlu olan Aryond A24’ün dinamik değişen RGB aydınlatması da galibiyetleri estetik ışık oyunlarıyla pekiştiriyor.

Aryond A24 V1.1 satın alımlarında Monster Notebook web sitesi üzerinden Dijital Mağaza desteği alınabiliyor. Satın alımlarda Monster Express ile İstanbul’da ertesi gün teslimat hizmetinden faydalanılabiliyor.

