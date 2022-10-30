Mobileye hisseleri, Intel’den ayrılmasının ardından çarşamba günü borsadaki ilk halka arzını %37’den fazla kapattı. ABD’de önemli bir teknoloji halka arzının görülmediği bir yılda Mobileye, yatırımcılara büyüme alanına girme fırsatı sunuyor. Ancak Mobileye pazar için yeni bir isim değil.

Mobileye, Intel’in İsrail şirketini 2017’de 15,3 milyar dolara satın almasından önce halka açık bir şekilde işlem gördü. 21 dolarlık halka arz fiyatıyla Mobileye, yalnızca 17 milyar dolar değerindeydi. Böylece Intel için şimdiye kadar minimum kazanç sağladı. MBLY kodu altında işlem gören hisse, çarşamba günü 27.85 dolara yükseldi.

Intel, Mobileye’ın kontrolünü elinde tutacak. Şirket ayrıca, A Sınıfı hisse senedinin 10 katı oy gücüne sahip olan B Sınıfı hissenin 750 milyonun üzerinde hissesini de elinde tutacak. Intel, 18 Ekim tarihli bir dosyada teklifin hisse başına 18 ila 20 dolar arasında fiyatlandırılmasını beklediğini söyledi.

Mobileye, halka arzda 861 milyon dolar topladı. Mobileye’ı Nasdaq’ta listeleme hamlesi, Intel’in son yıllarda AMD ve Nvidia gibi rakiplerinin gerisinde kalan çekirdek yarı iletken işini tersine çevirmek için daha geniş stratejisinin bir parçası. Intel, diğer yonga üreticileri için bir dökümhane olmak üzere sermaye yoğun bir sürece girerken, daha fazla yonga fabrikası kurmak için Mobileye listesinden bazı fonları kullanacağını söyledi.

Bununla birlikte, Mobileye’ın piyasa değeri, Intel’in önceki beklentilerinin çok altında kaldı. Bu, teknoloji yatırımcılarının halka arzlardan soğuduklarının ve faiz oranlarının artması ve ekonominin yavaşlaması nedeniyle son beş yılın hareketli günlerinden itibaren değerlemelerini yeniden ayarladıklarının en son işareti oldu.

Mobileye nedir?

1999 yılında kurulan Mobileye, şirketin “EyeQ” kamerasını, yongalarını ve yazılımını kullanarak sürücü yardımı ve şerit tutma gibi gelişmiş sürüş ve güvenlik özellikleri geliştirmek için Audi, BMW, Volkswagen, GM ve Ford ile ortaklık kurdu. Mobileye CEO’su Amnon Shashua, halka arz dosyasında şu anda 50 şirketin 800 araç modelinde şirketin teknolojisini kullandığını söyledi. İkinci çeyrekte gelir %41 artarak 460 milyon dolara yükseldi. Net zarar 21 milyon dolardan 7 milyon dolara geriledi.

A Sınıfı hisse senedi, yatırımcıların halka arzda satın alacakları şeydir. Intel, 46,26 milyon A Sınıfı hissenin tedavülde olmasını ve sigortacıların ek hisse satın alma opsiyonlarını kullanmaya karar vermeleri halinde daha fazla potansiyele sahip olmasını bekliyordu. Intel hisseleri çarşamba günü hafifçe düştü ve bu yıl değerlerinin yaklaşık %47’sini kaybetti, Nasdaq ise %29 düştü.