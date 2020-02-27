Video
10 kişiye 100 dolar kazanma şansı! | #MobileTranstoSamsung
MobileTrans bu sefer Samsung Galaxy S20 ailesinin tanıtımı şerefine 10 kişiye 100 dolar hediye edecek! Sadece 8 sorudan oluşan “Samsung fanı” testini doğru cevap verip #MobileTranstoSamsung etiketi ile Facebook üzerinden paylaşanlar arasında yapılacak çekiliş ile bu parayı kazanabilirsiniz.
İlginizi çekebilir; Android’den iPhone’a WhatsApp transferi nasıl yapılır? (Yedekleme / Geri yükleme)
Söz konusu kampanyaya katılmak için; http://bit.ly/2T7iwrI
Yapmanız gerekenler;
1) Şu adresten ilgili sayfaya girin; http://bit.ly/2T7iwrI
2) Sağ tarafta bulunan 8 soruluk Test & Win $100 Cash testini çözün
3) E-posta adresinizi doğru yazmaya özen gösterin. (Kazanmanız halinde sizinle oradan iletişime geçecekler)
3) #MobileTranstoSamsung etiketi ile Facebook’ta paylaşın.
Sadece bu işlemler ile 100 dolar kazanma şansı yakalayabilirsiniz.
Kazananlar https://www.facebook.com/mobiletrans/ adresi üzerinden 20 Mart 2020 tarihinde duyurulacak. Ödeme PayPal hesabına yapılacaktır.
*Sponsorlu içerik
Sizin Yorumunuz
DJI Osmo Pocket – Sizin Yorumunuz (Samet Kuzucuoğlu)
Sizin Yorumunuz serimizde bu sefer konuğumuz DJI Osmo Pocket cihazıyla Samet Kuzucuoğlu oldu. Bakalım Samet bey, ürünle ilgili bize nasıl deneyimler anlatacak.
Video
Xiaomi Mi Note 10 ile 10 Oyun (VIDEO)
Xiaomi markasının orta seviyede en kral cihazları arasında bulunan Mi Note 10’la bu videomuzda 10 oyun oynuyoruz.
İlginizi çekebilir: Xiaomi Mi 9T ile 10 oyun
Neden testlerimizi telefonun kablosu takılıyken gerçekleştiriyoruz?
Yorumlarda özellikle neden “kablo ile” testlerimizi gerçekleştirdiğimize dair eleştirel yorumlar alıyorduk. Biz de bu duruma videomuzda da açıklık getirdik. Biliyorsunuz ki, Oyun içi FPS (Saniyedeki kare sayısı) değerlerini koşullarımız dahilinde gösteriyoruz. Bunu gerçekleştirmek için ise “KFMark” adlı FPS ölçüm programını kullanıyoruz.
Program ise çalışmak için bilgisayarın işlemcisini kullanmak istiyor. Bunun neticesinde de bilgisayara test telefonlarımızı bağlamak zorunda kalıyoruz. Test koşullarımız: 1- Video içerisinde “FPS” değerlerinin yer aldığı simultane bilgi veren aracı KFMark uygulamasını kullanıyoruz. 2- Teste başlamadan önce ve testin sonucunda telefonumuzun sıcaklık değerlerini ölçüyoruz. KFMark yazılımını nasıl indirebiliriz? KFMark yazılımı şu an da resmi Github hesabı üzerinde indirilebilir durumda:
KFMark son sürüm linki için: https://github.com/aifou-kfmark/KFMARK/releases
Xiaomi Mi Note 10 ile oynadığımız oyunların kronolojik sıralaması:
01:37 Mobil Legends: Bang Bang
02:32 NBA Live Mobile Basketball
03:13 F1 Mobile Racing
04:04 Zula Mobile: Online FPS
04:52 Shadow Fight 3
05:59 The Elder Scrolls: Blades
06:58 Super Mecha Champions
07:45 FIFA Mobile
08:51 Life After: Night Falls
09:44 PUBG
Nasıl Yapılır
Telefonda ETS 2 oynamak! | ADSL ve Fiberde GeForce Now testi!
Nvidia tarafından geliştirilen bulut oyun platformu GeForce Now teknolojisi fiber ve ADSL alt yapılarında PC, mobil ve laptop üzerinden denedik.
İlginizi çekebilir; Nvidia GeForceNow servisi kullanıma açıldı!
Nvidia GeForce Now, daha önce Google Stadia, PS Now ve Microsoft’un X Cloud sistemine benzer bir şekilde kendi sunucuları üzerinden oyun oynamaya yarayan bulut oyunculuğunun önemli markalarından biri haline geldi.
Sistem özellikleriniz güncel ve yüksek sistem gerektiren oyunlara yeterli olmasa bile rahatlıkla internet üzerinden düşük sayılabilecek gecikme ile oyun keyfinizi yaşayabiliyorsunuz.
Peki bu sistem farklı cihazlarda ve internet koşullarında geçerli mi? Bu videomuzda Aydoğan’ın sistemi ile ve fiber bağlantı, mobil veri ve Samsung Galaxy S10+ ve aynı zamanda ADSL ve ucuz bir laptop modeli ile test ediyoruz.
Mobil tarafta kullandığımız Razer Junglecat ise tam manasıyla akıllı telefonunuzu Nintendo Switch’e dönüştüren bir yapısıyla göz dolduruyor.