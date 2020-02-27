10 kişiye 100 dolar kazanma şansı! | #MobileTranstoSamsung

Xiaomi markasının orta seviyede en kral cihazları arasında bulunan Mi Note 10’la bu videomuzda 10 oyun oynuyoruz.

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Neden testlerimizi telefonun kablosu takılıyken gerçekleştiriyoruz?

Yorumlarda özellikle neden “kablo ile” testlerimizi gerçekleştirdiğimize dair eleştirel yorumlar alıyorduk. Biz de bu duruma videomuzda da açıklık getirdik. Biliyorsunuz ki, Oyun içi FPS (Saniyedeki kare sayısı) değerlerini koşullarımız dahilinde gösteriyoruz. Bunu gerçekleştirmek için ise “KFMark” adlı FPS ölçüm programını kullanıyoruz.

Program ise çalışmak için bilgisayarın işlemcisini kullanmak istiyor. Bunun neticesinde de bilgisayara test telefonlarımızı bağlamak zorunda kalıyoruz. Test koşullarımız: 1- Video içerisinde “FPS” değerlerinin yer aldığı simultane bilgi veren aracı KFMark uygulamasını kullanıyoruz. 2- Teste başlamadan önce ve testin sonucunda telefonumuzun sıcaklık değerlerini ölçüyoruz. KFMark yazılımını nasıl indirebiliriz? KFMark yazılımı şu an da resmi Github hesabı üzerinde indirilebilir durumda:

KFMark son sürüm linki için: https://github.com/aifou-kfmark/KFMARK/releases

Xiaomi Mi Note 10 ile oynadığımız oyunların kronolojik sıralaması:

01:37 Mobil Legends: Bang Bang

02:32 NBA Live Mobile Basketball

03:13 F1 Mobile Racing

04:04 Zula Mobile: Online FPS

04:52 Shadow Fight 3

05:59 The Elder Scrolls: Blades

06:58 Super Mecha Champions

07:45 FIFA Mobile

08:51 Life After: Night Falls

09:44 PUBG