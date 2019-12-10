Mobil
Android’den iPhone’a WhatsApp transferi nasıl yapılır? (Yedekleme / Geri yükleme)
Mobiletrans ( http://bit.ly/2sDQ07y ) ile Android’den iPhone’a WhatsApp transfer yedeği ve geri yüklemesi yapabilirsiniz.
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Mobiletrans, Filmora, Dr.fone, Pdfelement ve Recover.it gibi güvenilir yazılımlarıyla ünlü Wondershare’in Android ve iPhone modelleri için kullanabileceğiniz aktarım yazılımıdır. Mobiletrans ile WhatsApp dışında Line, Kik, Viber ve WeChat konuşmaları arasında iPhone ve Android cihazları için aktarım yapabilirsiniz.
*Bu bir Advertorial’dır.
Güvenlik
ESET’ten Tatil İçin Önemli Uyarılar!
Dünyaca ünlü siber güvenlik firması ESET, özellikle yaz tatiline çıkanlara önemli uyarılarda bulundu.
Gün geçmiyor ki bir bilgisayar korsanı, yeni ve gelişmiş bir siber tehdidi ortaya sürmesin. Kullanıcılar artık hiç olmadığı kadar dikkatli olmak zorunda. Dünyanın en bilinen güvenlik şirketlerinden ESET, konuyla ilgili bazı uyarılarda bulundu.
Tatilden önce neler yapmalısınız?
- Mutlaka bir güvenlik yazılımı kullanın! Her gün ortaya 350.000’den fazla yeni tehdit çıkıyor. Lisanslı bir antivirüs ve internet güvenliği yazılımı işinizi görecektir.
- Güncellemeler ve sistem yamalarını kesinlikle ihmal etmeyin. Windows, MAC OS X, iOS ve Android güncellemelerine de dikkat edin.
- Verilerinizi yedekleyin! Tatilde başınıza bir iş gelirse(telefonun suya düşmesi ve çalınması) durumunda verilerinizi geri getirebilirsiniz.
- Basit şifreler kullanmayın. Şifreleriniz 12345 gibi basit değil; harf, rakam ve hatta sembol içermelidir.
- USB aygıtlarını kontrol etmeyi unutmayın.
Mobil
Akıllı Telefonunuzun Sizin İçin Mesaj Okumasını Nasıl Sağlarsınız?
Çok ama çok az kişi kendilerine gelen özel mesaj ve bazı bilgilerin yüksek sesle okunmasını ister. Ancak özellikle araçla seyir ederken bu özellik sizin için çok faydalı olabilir.
Telefonumuzun mesaj ve ekrandaki metinleri sizin için yüksek sesle okumasını sağlamak için sandığınızdan çok kolay. Hazırladığımız rehberde, yazılı metnin sizin için, akıllı cihazlardan okunmasını işleyeceğiz. İşlemlerin basitliği karşısında hayrete düşebilirsiniz.
Apple Telefonlar için:
iPhone’lar için okuma özelliğini seçmek hiç de zor değil: Ayarlar – Genel seçeneğinden “Erişilebilirlik ve konuşma metnini” seçin ve konuşma simgesine dokunun. Hızlı Konuşma opsiyonu içinse metni aşağı doğru hızlıca kaydırın. Böylece ekrandaki tüm yazılı detayları dinleyebilirsiniz.
Ağ Teknolojileri
iOS 11 Beta’yı Tabletinize Veya Telefonunuza Nasıl Kurarsınız?
iPad ve iPhone kullanıcıları için harikalar yaratacak potansiyelde olan iOS 11’i Beta sürümüyle test edin.
IOS 11, Apple taraftarları için olağanüstü bir güncelleme. “Resmi yayına kadar bekleyemem” diyenlerdenseniz, bu rehber size yardımcı olacaktır. Apple’ın Beta yazılım sürümü herkes için ücretsizdir. IOS 11 beta sürümünün keyfini çıkarmak için kaydolmanız ve yazılımı indirmeniz yeterlidir. Elbette desteklenen cihazlardan biri sahip olmanız gerekli.
Hangi Cihazlarla Uyumlu?
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IPhone 6s
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iPhone ve iPad cihazlar
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