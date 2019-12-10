Çok ama çok az kişi kendilerine gelen özel mesaj ve bazı bilgilerin yüksek sesle okunmasını ister. Ancak özellikle araçla seyir ederken bu özellik sizin için çok faydalı olabilir.

Telefonumuzun mesaj ve ekrandaki metinleri sizin için yüksek sesle okumasını sağlamak için sandığınızdan çok kolay. Hazırladığımız rehberde, yazılı metnin sizin için, akıllı cihazlardan okunmasını işleyeceğiz. İşlemlerin basitliği karşısında hayrete düşebilirsiniz.

Apple Telefonlar için:

iPhone’lar için okuma özelliğini seçmek hiç de zor değil: Ayarlar – Genel seçeneğinden “Erişilebilirlik ve konuşma metnini” seçin ve konuşma simgesine dokunun. Hızlı Konuşma opsiyonu içinse metni aşağı doğru hızlıca kaydırın. Böylece ekrandaki tüm yazılı detayları dinleyebilirsiniz.