Geek
Mobil platformlarda oynayabileceğiniz internetsiz oyunlar!
Mobil platformlarda internetsiz oyunlar oldukça tercih edilen bir kategori haline geldi. Özellikle günümüzde çevrimiçi oyunların birbirine oldukça benzemesi oyuncuları yeni arayışlara itiyor. Bununla birlikte teknolojinin de gelişmesiyle daha da yetenekli olan akıllı telefonlar sayesinde de pek çok PC oyunu mobil platformlara merhaba deme şansını yakalıyor. Sizler için hazırladığımız internetsiz oyunlar listesine bir göz atmak isteyebilirsiniz. Ücretli ücretsiz pek çok oyunun yer aldığı listede oldukça kaliteli yapımlar da mevcut.
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İçindekiler
Mobilde deneyimleyebileceğiniz internetsiz oyunlar!
Mobil oyun dünyası artık azımsanmayacak bir noktaya erişti. Özellikle akıllı telefon ve tabletlerin artan yetenekleri mobil oyun dünyasını da oldukça etkili. Pek çok kaliteli oyun artık mobil platformlarda kendini göstermeye başladı. Bununla birlikte oyuncu odaklı akıllı telefon sayısında da ciddi bir artış ortaya çıktı. Hal böyle olunca sizler için mobil platformlarda deneyimleyebileceğiniz en iyi internetsiz oyunları derledik.
Soul Knight
İki boyutlu macera oyunu olan Soul Knight, soluksuz aksiyonu ile dikkat çekiyor. “Roguelite” yapısı ile oyuncuları içine çeken oyun, beğenileri toplamayı başardı. Farklı tarzda karakter seçimi yapabildiğiniz oyunda geniş de bir silah kataloğu bulunmakta. 1 milyon indirmeyi geride bırakan oyun Google Play Store’da 4.5 yıldız alırken, App Store‘da da 4.8 yıldız almayı başardı. Müzikleri ile de aksiyonu çok iyi bir şekilde deneyimlemenize olanak veren oyunu ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
Google Play Store – Ücretsiz
Apple App Store – Ücretsiz
Iron Marines
Kingdom Rush serisinden tanıdığımız Ironhide Games şimdi de gerçek zamanlı strateji oyunu ile karşımıza çıkıyor. Iron Marines oyununda kurduğunuz ekip ile belli görevleri yaparak oyunu bitirmeyi hedefliyoruz. Taktik kısmında oldukça başarılı işler başaran oyun, Kingdom Rush‘tan alışık olduğumuz kale savunması yerine doğrudan hücum etmeniz gereken oyun yapısı ile dikkat çekiyor. Bilim kurgu ögelerini başarılı bir şekilde sunan yapımda farklı tarzda “komutan” seçmeniz mümkün. Bu sayede oyun içerisinde kullandığınız taktikleri de değiştirebilirsiniz.
Google Play Store – 12.95 TL
Apple App Store – 27.99 TL
Cat Bird!
Listemizin bir diğer oyunu olan Cat Bird! şirinliği ile bizleri kendine çekiyor diyebiliriz. İnternet olmadan rahatlıkla oynayabileceğiniz oyunda bulmaca ve platform yapısı oldukça başarılı bir şekilde yerleştirilmiş. Bununla birlikte oyunda 40‘tan fazla rekabet alanı ve 4 adet de büyüleyici boss dövüşü yer alıyor. 1 milyondan fazla indirme sayısına ulaşan oyun tamamen ücretsiz. Özellikle oyun boş vaktinizde kafa dağıtmak için deneyimleyebileceğiniz kaliteli yapımlar arasında yerini alıyor.
Google Play Store – Ücretsiz
Apple App Store – Ücretsiz
Space Marshals 2
İzometrik aksiyon oyunu arayanlara müjde! Space Marshals 2 etkileyici taktik sistemi ve oyun örgüsü ile listemizde yer almayı başarıyor. 5 milyonu aşkın indirme rakamlarını geride bırakan oyun, özellikle Vahşi Batı ile bilim kurgu ögelerini son derece güzel bir şekilde harmanlamakta. Google Play Store‘da ücretsiz olan oyun, App Store‘da ise ne yazık ki ücretli. Ancak soluksuz aksiyonu deneyimlemek isteyen oyunculara şiddetle tavsiye edebiliriz. Serinin en sevilen oyunu olan yapım, birinci ve üçüncü oyunu da gölgede bırakıyor.
Google Play Store – Ücretsiz
Apple App Store – 46.99 TL
Plague Inc.
Covid-19 salgını tüm dünyada etkisini hissettirirken ilginç bir deneyime hazır olun. Zira bu oyunda insanları hasta eden virüsleri, bakterileri siz kontrol ediyor olacaksınız. Kulağa ürkütücü gelen Plague Inc. kısa sürede oyun dünyasının fenomenleri arasına girmeyi başardı. Miniclip yapımı oyunda hastalıkları tedavi ettiğiniz bir oyun modu da bulunmakta. Bununla birlikte hazır internetsiz oyunlar kategorisinden bahsediyorken, Plague Inc.‘i önermemek biraz ayıp olur. Google Play Store‘da Ücretsiz olan oyun, tüm içeriklere ulaşmak için oyun içi satın alım gerektiriyor. Öte yandan sevilen oyun App Store‘da ne yazık ki ücretli.
Google Play Store – Ücretsiz
Apple App Store – 2.99 TL
Real Racing 3
İnternetsiz oyunlar listesinin en son ve en önemli yapımlarından biri olan Real Racing 3, yarış simülasyonunu mobil cihazınıza getiriyor. EA yapımı oyun mobil oyun dünyasının da ilk dikkat çeken büyük oyunları arasında yer almakta. Tamamıyla simülasyon odaklı olan oyun 10 milyondan fazla indirme sayısını geride bıraktı. Hemen hemen her mobil platform kullanıcısının bir şekilde deneyimlediği oyun kimilerine göre hala rakipsiz. Etkinlikler ile sürekli canlı kalan oyun, Google Play Store ve Apple App Store platformlarında ücretsiz. Bununla birlikte oyun içerisinde satın alımların yer aldığını da hatırlatmak isteriz.
Google Play Store – Ücretsiz
Apple App Store – Ücretsiz
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Dizi/Film/Kitap
Zack Snyder hala Ben Affleck’li Batman V Deathstroke filmi görmek istiyor!
Justice Leauge yönetmeni Zack Snyder, Ben Affleck’in yönetmen koltuğunda oturduğu “Deathstroke“lu bir Batman filmi görmek istediğini belirtti.
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Çoğu DC hayranının bildiği üzere, Ben Affleck başrol oynadığı The Batman filmini kendisi yönetecekti. Filmde Joe Manganiello‘nun canlandırdığı Deathstroke karakterinin Pelerinli Süvari’nin başına büyük dertler açacağını görecektik. Sonrasında Warner Bros. ve Ben Affleck arasında bazı anlaşmazlıklar çıkmıştı ve Affleck filmden ayrılmıştı. Ben Affleck’in ayrılığıyla beraber film tamamen çöpe atılmıştı ve yapımcı şirket, DC‘nin ana sinema evreninden ayrı olarak bir Batman filmi çekilmeye karar verilmişti. Yeni filmin başrolü için Robert Pattinson’ın seçilmesi ilgi çekmişti.
Proje o zamandan bu yana Robert Pattinson’ın Batman olduğu yeni bir versiyonuna dönüşmüş olsa da, Batman v Deathstroke filmi fikri büyüleyici bir fikirdi. Zack Snyder bu konu hakkında Warner Bros.’un Affleck’in Batman v Deathstroke filmi için geri gelmesini isteyip istemediğinden emin olmadığını belirtirken, aynı zamanda böyle bir filmin çekilmesinin ‘çok havalı’ olacağını söyledi.
“The Batman” filminin konusu kilit altında tutuluyor, ancak filmde Robert Pattinson’ı daha genç bir Bruce Wayne olarak göreceğimizi biliyoruz. Ayrıca kahramanımız yeni filmde önceki Batman filmlerinden farklı olarak, dedektiflik yeteneklerini daha fazla kullanacak. “The Batman” filmi için ABD vizyon tarihi 4 Mart 2022, ülkemizde ne zaman vizyona gireceği ise henüz belli değil.
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Dizi/Film/Kitap
“Mad Max” serisine bir spin-off geliyor!
Warner Bros., Anya Taylor-Joy’un başrolünü oynadığı George Miller’in yöneteceği bir Mad Max spin-off’unun hazırlandığını açıkladı. Filmin vizyon tarihi ise 23 Haziran 2023.
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Mad Max: Fury Road vizyona gireli beş sene oldu. Film zaman içerisinde büyük beğeni toplamasına rağmen gişede başarıyı yakalayamamıştı. Bu durum George Miller ve Warner Bros.‘u hayal kırıklığına uğratmıştı. Fakat George Miller, seriye bir kez daha dönmeye karar vermiş durumda. Serinin gelecek filminde ilk filmde tanıştığımız ve Charlize Theron tarafından canlandırılan “Furiosa” karakteri konu alınıyor. Başrolde ise Netflix’in yakın zamanda çıkardığı büyük ilgi toplayan dizisi The Queen’s Gambit‘ten tanıdığımız Anya Taylor–Joy var.
Filmde Furiosa’nın gençliği konu alınacak. Furiosa, İmparator Furiosa’nın Immortan Joe’nun savaş kaptanlarından biri olmasından ve Mad Max: Fury Road’da baş karakter Max ile buluşmalarından öncesini anlatacak. Filmin oyuncu kadrosunda başrol Anya Taylor-Joy’a ek olarak, Marvel evreninden Thor karakteri ile tanıdığımız Chris Hemsworth ve Aquaman’de Black Manta rolü ile karşımıza çıkan Yahya Abdul-Mateen II yer alıyor.
George Miller, Furiosa üzerinde çalışmaya başlamadan önce, Idris Elba ve Tilda Swinton‘ın oynadığı Three Thousand Years of Longing filmini tamamlayacak. Filmin prodüksiyonu şu anda devam ediyor, ancak henüz proje hakkında pek bir şey bilmiyoruz. Ayrıca Warner Bros. Furiosa’ya ek olarak, Coyote vs Acme‘nin 21 Temmuz 2023’te ve The Color Purple müzikalinin ise 20 Aralık 2023’te çıkacağını duyurdu.
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Geek
Batman, ilk özel DC Comics Spotify Podcast’i olacak!
Bu yılın başlarında, Spotify’ın DC Comics ve Warner Bros. ile birlikte Batman, Superman ve Wonder Woman gibi DC karakterlerini içeren özel anlatımlı podcast dizisi oluşturmak için çalıştığını öğrendik. Spotify bugün ilk dizi olan Batman Unburied’i duyurdu. David Goyer tarafından yönetilen sesli dram, Bruce Wayne’in ruhunun karanlık tarafını keşfedecek.
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Spotify Podcast neleri içeriyor?
Goyer yaptığı açıklamada, “Kara Şövalye, Haydut Galerisi’nin korkunç üyelerini ifade etmek için sesin benzersiz avantajlarını kullanacağız,” dedi. Goyer’in önceki çalışmaları arasında The Dark Knight üçlemesi, Man of Steel, Sandman, Foundation ve daha fazlası yer alıyor.
The Verge tarafından yapılan habere göre Spotify, podcast ayrıntılarını çoğunu gizli tutuyor. Ancak dizinin 2021’de piyasaya çıkması bekleniyor. Diğer DC Universe-Spotify podcast‘leri gibi, bu da Spotify’a özel olacak. Podcast çıktığında ilk haberi olanlardan olmak isterseniz, Spotify’da DC’yi takip edebilirsiniz.
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Mobil platformlarda oynayabileceğiniz internetsiz oyunlar!
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