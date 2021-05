Mobil platformlarda oynayabileceğiniz internetsiz oyunlar!

Warner Bros., Anya Taylor-Joy’un başrolünü oynadığı George Miller’in yöneteceği bir Mad Max spin-off’unun hazırlandığını açıkladı. Filmin vizyon tarihi ise 23 Haziran 2023.

İlginizi Çekebilir:

Mad Max: Fury Road vizyona gireli beş sene oldu. Film zaman içerisinde büyük beğeni toplamasına rağmen gişede başarıyı yakalayamamıştı. Bu durum George Miller ve Warner Bros.‘u hayal kırıklığına uğratmıştı. Fakat George Miller, seriye bir kez daha dönmeye karar vermiş durumda. Serinin gelecek filminde ilk filmde tanıştığımız ve Charlize Theron tarafından canlandırılan “Furiosa” karakteri konu alınıyor. Başrolde ise Netflix’in yakın zamanda çıkardığı büyük ilgi toplayan dizisi The Queen’s Gambit‘ten tanıdığımız Anya Taylor–Joy var.

Filmde Furiosa’nın gençliği konu alınacak. Furiosa, İmparator Furiosa’nın Immortan Joe’nun savaş kaptanlarından biri olmasından ve Mad Max: Fury Road’da baş karakter Max ile buluşmalarından öncesini anlatacak. Filmin oyuncu kadrosunda başrol Anya Taylor-Joy’a ek olarak, Marvel evreninden Thor karakteri ile tanıdığımız Chris Hemsworth ve Aquaman’de Black Manta rolü ile karşımıza çıkan Yahya Abdul-Mateen II yer alıyor.

reklam

George Miller, Furiosa üzerinde çalışmaya başlamadan önce, Idris Elba ve Tilda Swinton‘ın oynadığı Three Thousand Years of Longing filmini tamamlayacak. Filmin prodüksiyonu şu anda devam ediyor, ancak henüz proje hakkında pek bir şey bilmiyoruz. Ayrıca Warner Bros. Furiosa’ya ek olarak, Coyote vs Acme‘nin 21 Temmuz 2023’te ve The Color Purple müzikalinin ise 20 Aralık 2023’te çıkacağını duyurdu.