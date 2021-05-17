Mobil platformlarda oynayabileceğiniz internetsiz oyunlar!

Mobil platformlarda internetsiz oyunlar oldukça tercih edilen bir kategori haline geldi. Özellikle günümüzde çevrimiçi oyunların birbirine oldukça benzemesi oyuncuları yeni arayışlara itiyor. Bununla birlikte teknolojinin de gelişmesiyle daha da yetenekli olan akıllı telefonlar sayesinde de pek çok PC oyunu mobil platformlara merhaba deme şansını yakalıyor. Sizler için hazırladığımız internetsiz oyunlar listesine bir göz atmak isteyebilirsiniz. Ücretli ücretsiz pek çok oyunun yer aldığı listede oldukça kaliteli yapımlar da mevcut.

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Mobilde deneyimleyebileceğiniz internetsiz oyunlar!

Mobil oyun dünyası artık azımsanmayacak bir noktaya erişti. Özellikle akıllı telefon ve tabletlerin artan yetenekleri mobil oyun dünyasını da oldukça etkili. Pek çok kaliteli oyun artık mobil platformlarda kendini göstermeye başladı. Bununla birlikte oyuncu odaklı akıllı telefon sayısında da ciddi bir artış ortaya çıktı. Hal böyle olunca sizler için mobil platformlarda deneyimleyebileceğiniz en iyi internetsiz oyunları derledik.

Soul Knight

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İki boyutlu macera oyunu olan Soul Knight, soluksuz aksiyonu ile dikkat çekiyor. “Roguelite” yapısı ile oyuncuları içine çeken oyun, beğenileri toplamayı başardı. Farklı tarzda karakter seçimi yapabildiğiniz oyunda geniş de bir silah kataloğu bulunmakta. 1 milyon indirmeyi geride bırakan oyun Google Play Store’da 4.5 yıldız alırken, App Store‘da da 4.8 yıldız almayı başardı. Müzikleri ile de aksiyonu çok iyi bir şekilde deneyimlemenize olanak veren oyunu ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Google Play Store – Ücretsiz

Apple App Store – Ücretsiz

Iron Marines

Kingdom Rush serisinden tanıdığımız Ironhide Games şimdi de gerçek zamanlı strateji oyunu ile karşımıza çıkıyor. Iron Marines oyununda kurduğunuz ekip ile belli görevleri yaparak oyunu bitirmeyi hedefliyoruz. Taktik kısmında oldukça başarılı işler başaran oyun, Kingdom Rush‘tan alışık olduğumuz kale savunması yerine doğrudan hücum etmeniz gereken oyun yapısı ile dikkat çekiyor. Bilim kurgu ögelerini başarılı bir şekilde sunan yapımda farklı tarzda “komutan” seçmeniz mümkün. Bu sayede oyun içerisinde kullandığınız taktikleri de değiştirebilirsiniz.

Google Play Store – 12.95 TL

Apple App Store – 27.99 TL

Cat Bird!

Listemizin bir diğer oyunu olan Cat Bird! şirinliği ile bizleri kendine çekiyor diyebiliriz. İnternet olmadan rahatlıkla oynayabileceğiniz oyunda bulmaca ve platform yapısı oldukça başarılı bir şekilde yerleştirilmiş. Bununla birlikte oyunda 40‘tan fazla rekabet alanı ve 4 adet de büyüleyici boss dövüşü yer alıyor. 1 milyondan fazla indirme sayısına ulaşan oyun tamamen ücretsiz. Özellikle oyun boş vaktinizde kafa dağıtmak için deneyimleyebileceğiniz kaliteli yapımlar arasında yerini alıyor.

Google Play Store – Ücretsiz

Apple App Store – Ücretsiz

Space Marshals 2

İzometrik aksiyon oyunu arayanlara müjde! Space Marshals 2 etkileyici taktik sistemi ve oyun örgüsü ile listemizde yer almayı başarıyor. 5 milyonu aşkın indirme rakamlarını geride bırakan oyun, özellikle Vahşi Batı ile bilim kurgu ögelerini son derece güzel bir şekilde harmanlamakta. Google Play Store‘da ücretsiz olan oyun, App Store‘da ise ne yazık ki ücretli. Ancak soluksuz aksiyonu deneyimlemek isteyen oyunculara şiddetle tavsiye edebiliriz. Serinin en sevilen oyunu olan yapım, birinci ve üçüncü oyunu da gölgede bırakıyor.

Google Play Store – Ücretsiz

Apple App Store – 46.99 TL

Plague Inc.

Covid-19 salgını tüm dünyada etkisini hissettirirken ilginç bir deneyime hazır olun. Zira bu oyunda insanları hasta eden virüsleri, bakterileri siz kontrol ediyor olacaksınız. Kulağa ürkütücü gelen Plague Inc. kısa sürede oyun dünyasının fenomenleri arasına girmeyi başardı. Miniclip yapımı oyunda hastalıkları tedavi ettiğiniz bir oyun modu da bulunmakta. Bununla birlikte hazır internetsiz oyunlar kategorisinden bahsediyorken, Plague Inc.‘i önermemek biraz ayıp olur. Google Play Store‘da Ücretsiz olan oyun, tüm içeriklere ulaşmak için oyun içi satın alım gerektiriyor. Öte yandan sevilen oyun App Store‘da ne yazık ki ücretli.

Google Play Store – Ücretsiz

Apple App Store – 2.99 TL

Real Racing 3

İnternetsiz oyunlar listesinin en son ve en önemli yapımlarından biri olan Real Racing 3, yarış simülasyonunu mobil cihazınıza getiriyor. EA yapımı oyun mobil oyun dünyasının da ilk dikkat çeken büyük oyunları arasında yer almakta. Tamamıyla simülasyon odaklı olan oyun 10 milyondan fazla indirme sayısını geride bıraktı. Hemen hemen her mobil platform kullanıcısının bir şekilde deneyimlediği oyun kimilerine göre hala rakipsiz. Etkinlikler ile sürekli canlı kalan oyun, Google Play Store ve Apple App Store platformlarında ücretsiz. Bununla birlikte oyun içerisinde satın alımların yer aldığını da hatırlatmak isteriz.

Google Play Store – Ücretsiz

Apple App Store – Ücretsiz