Mi 10T vs POCO F2 Pro! | Hangisi daha iyi fotoğraf çekiyor?

Yükselişte olan telefon piyasasını fiyatları ile yaralayan 2000 TL altı en iyi akıllı telefonları sizler için listeledik. İşte 2000 TL‘den ucuz en iyi akıllı telefon modelleri.

Son zamanlarda oldukça fazla yükselen akıllı telefon fiyatları, herkesi yüksek bütçelere itiyor. Ancak bazı modeller var ki fiyatları ile düşük bütçeli cihazlar arayanların imdadına yetişiyor. Bizde sizlere 2000 TL altında fiyat taşıyan akıllı telefonları derledik. Listeyi yaparken 2000 TL üzeri fiyat taşıyan hiçbir cihaza yer vermedik. İşte pahalıdan ucuza 2021’de alabileceğiniz 2000 TL altı fiyat etiketine sahip en iyi akıllı telefon modelleri.

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1. General Mobile GM 20 Pro 128GB

Listemizin ilk modeli 2000 TL‘ye en yakın fiyatı ile General Mobile GM 20 Pro 128GB. Üzerinde 6.3 inç büyüklüğünde IPS LCD 1080×2340 piksel bir ekran taşıyan GM 20 Pro, bu ekranda 60Hz yenileme hızı ve 409ppi piksel yoğunluğu sunuyor. Yine ön tarafında 16MP‘lik bir selfie kamerası taşıyan cihaz, arka tarafında 48MP‘lik ana kamera, 8MP geniş açılı sensör ve 2MP’lik derinlik sensörü taşıyor.

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Performansını MediaTek Helio P70‘den alan cihaz, 6GB LPDDR4X Ram bellek taşıyor. 128GB dahili depolama sunan GM 20 Pro, microSD kart desteği ve 4.5G desteği sunuyor. 15W hızlı şarj destekli 4050mAh‘lik bir batarya taşıyan cihaz, Type-C desteğine de sahip. Öte yandan Android 10 işletim sistemine sahip olan cihaz fiyatına göre gerçekten yeterli özellikler sunuyor diyebiliriz. Tüm bu özelliklere sahip General Mobile GM 20 Pro‘nun fiyatı ise şu anda 1999 TL.

2. Xiaomi Redmi 9C 64GB

GM 20 Pro’dan biraz daha ucuz olan bir diğer model Xiaomi’de karşımıza çıkıyor. Daha çok giriş segmentine hitap eden Xiaomi Redmi 9C üzerinde 6.53 inç büyüklüğünde IPS LCD bir ekran taşıyor. 720×1600 piksel çözünürlük sunan bu ekran yine 60Hz yenileme hızına sahip. Üzerinde 5MP‘lik bir selfie kamerası taşıyan Redmi 9C, arka tarafında 13MP‘lik bir ana kamera, 2MP’lik bir makro kamera ve 2MP’lik bir derinlik sensörü taşıyor.

Performansını MediaTek Helia G35‘den alan cihaz 3GB LPDDR4X Ram bellek ile performansını destekliyor. İçerisinde 5000mAh büyüklüğünde bir batarya taşıyan bu cihaz, 64GB dahili depolama ve microSD kart desteği sunuyor. Android 10 işletim sistemi üzerine kurulu MIUI işletim sistemi ile gelen cihaz 4.5G desteği de sunuyor. Tüm bu özelliklere sahip Xiaomi Redmi 9C 64GB 2021’de 1866 TL‘ye satılıyor.

3. Samsung Galaxy A02 32GB

Bir diğer uygun fiyatlı model ise Samsung’un ürün gamında yer alıyor. Samsung Galaxy A02 32GB yine markanın giriş cihazları arasında. 6.5 inç büyüklüğünde 720×1600 piksel çözünürlüğünde HD+ 60Hz‘lik bir ekran ile gelen A02, bu ekranın üzerinde 5MP’lik bir ön kamera taşıyor. Arka kısmında 13MP‘lik bir ana kameraya sahip olan cihaz, bu kameranın yanında 2MP’lik makro kamerayı da taşıyor.

Gücünüğ MediaTek MT6739WW‘den alan cihaz, 3GB Ram belleğe sahip. 32GB dahili depolama ile birlikte gelen Galaxy A02, microSD kart desteği de sunuyor. Öte yandan 5000mAh‘lik bir bataryaya sahip olan cihaz, Android 10 işletim sistemine sahip. Aynı zamanda cihaz 4.5G bağlantı desteği de sunuyor. Samsung Galaxy A02 32GB’ın fiyatı ise şu anda 1725 TL civarında.

4. General Mobile GM 20 64GB

Listemizin ikinci General Mobile modeli GM 20, Pro modeline göre daha düşük özellikler sunuyor. İlk olarak ekrana bakacak olursak 6.09 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde 60Hz‘lik bir ekran bizleri karşılıyor. Hemen üzerinde 8MP’lik bir selfie kamerası taşıyan cihaz, arka kısmında 13MP’lik bir ana kamera taşıyor. Bu ana kameranın yanında ise iki adet 2MP’lik kamera yer alıyor.

Performansını MediaTek Helio A25‘den alan cihaz, 4GB Ram bellek ile birlikte geliyor. 64GB dahili depolamaya sahip olan GM 20, microSD kart desteği de sunuyor. İçerisinde 4000mAh’lik bir batarya taşıyan cihaz USB Type-C desteğine de sahip. Android 10 işletim sistemi ile birlikte gelen GM 20, 4.5G bağlantı desteği sunuyor. Tüm bu özelliklere sahip General Mobile GM 20 64GB’ın fiyatı ise 1620TL civarında.

5. Samsung Galaxy A01 Core

Geldik listemizin en düşük fiyatlı ve son modeline. Yine Samsung’un çıkarmış olduğu bir model olan Galaxy A01 Core, üzerinde 5.3 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde 60Hz‘lik bir ekran taşıyor. Ön tarafında 5MP’lik bir selfie kamerasına sahip olan cihaz, arka tarafında 8MP’lik bir ana kameraya sahip. Gücünü MediaTek MT6739 yonga setinden alan cihaz , 1GB Ram bellek ile birlikte geliyor.

16GB dahili depolama ve microSD kart desteği sunan cihaz, içerisinde 3000mAh‘lik bir batarya taşıyor. 4.5G bağlantı desteğine de sahip olan Galaxy A01 Core, Android işletim sistemi ile geliyor. Galaxy A01 Core‘un fiyatı ise şu anda 1550TL civarında.

Bu yazımızda sizlere 2000 TL altında fiyata sahip olan akıllı telefon modellerini listeledik. Bu modellerde önemli olan cihazın 4.5G desteği, kamera, batarya ve ekran boyutu diyebiliriz. O yüzden performans olarak pek birşey beklememek gerek. Ancak bu listedeki en iyi modeli sorarsanız ben olsam General Mobile modellerini tercih ederdim. Siz olsanız hangi modeli tercih ederdiniz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.