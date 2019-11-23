Genel
Mobil oyun geliştiricilerin yüzde biri pazara hükmediyor
Dünya genelinde mobil oyun ve uygulama araştırmasının 2019 yılı üçüncü çeyrek sonuçları açıklandı. Bu verilere göre mobil uygulama geliştiricilerin yalnızca yüzde biri 9.1 milyar indirme sayısına ulaştı.
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Bağımsız araştırma şirketi Sensor Tower, 2019 yılı üçüncü çeyrek mobil oyun ve uygulama araştırma sonuçlarını yayınladı. Mobil taraftaki ( Google Play Store & Apple App Store ) toplam uygulama yayımcılarının yalnızca %1’lik kısmı toplam indirme sayısının %80 oranına sahip olduğu görüldü. 24.2 milyar indirilmenin 6 milyon indirmesini %99 ‘luk bölüm elde ederken, yalnızca %1 oranındaki yayımcılar %80 oranındaki paya sahip oldu. 2018 yılında iki platformda indirilme sayısı 3.4 milyon oranında iken 2014-2018 yılları arasında %65’lik bir artış yakalanmıştı. Toplamda 792.000 uygulama geliştiricisi ile yürütülen araştırmada, 2019 3.çeyrekte 682 milyon yeni indirme sayısı ile istatistikte %1 oranda pay sahibi.
Uygulamanın yanı sıra mobil oyun alanında da araştırmalarını yürüten Sensor Tower, benzer sonuçları bu alanda da listeledi. 108.000 geliştirici arasında yapılan araştırmada tüm yayımcılarının yalnızca %1 ‘lik kısımının 9.1 milyar indirme sayısı ile genelde %82 oranında pay aldığı belirtildi. Mobil uygulamalarda gelirler incelendiğinde ise bu oranların arttığı gözlemlendi. 2019 üçüncü çeyreğinde mobil uygulamalardan elde edilen 22 milyarlık gelirin %93 ‘lük bir kısımını (20.5 milyar dolar) %1 ‘lik orana sahip geliştirici ekibi kazandı.
Genel
Philips OLED804 inceleme – OLED’in fark yaratan güzelliği!
Philips OLED804 inceleme videomuzda, bugün satın alabileceğiniz en iyi TV modellerinden birine yakından bakıyoruz. Ayrıca sayfayı aşağıya indirerek, incelememizi yazılı haline de ulaşabilirsiniz. Bakalım bu TV modeli bizlere neler sunuyor?
Philips OLED804 inceleme – Tasarım detayları ve Ambilight
OLED804 modeline dışarıdan baktığınızda ilk gözünüze çarpan detay, TV’nin neredeyse tamamen çerçevesiz oluşu. Bu durum, doğal olarak TV’ye baktığınızda göze hoş gelmeyen çerçeveler yerine direkt olarak görüntüyü görebilmenizi sağlıyor. Ayrıca sözünü ettiğimiz model OLED panel kullandığından, neredeyse kağıt kadar ince bir TV’den söz ediyoruz.
Tasarım ve Philips dediğimizde tabii ki en önemli konulardan biri Ambilight aydınlatmalar. Bu modelde üç taraflı konumlandırılan Ambilight aydınlatmalar, izlediğiniz görüntüye göre duvarınıza ışık yansıtarak diğer rakiplerinde olmayan bir görsel deneyimi kullanıcılarına sunuyor. Ambilight aydınlatmalar, hem sahneye göre renk değiştirdiğinden çok daha göz alıcı bir görüntü sunuyor hem de duvara yansıyan renklerle TV ekranı bütünleştiğinden, televizyonunuz olduğundan daha büyükmüş gibi görünüyor.
Son olarak tasarım tarafında TV’nin arkasında konumlandırılmış 2 adet USB, 4 adet HDMI ve optik ses girişi gibi ihtiyacınız olan giriş çıkışları görebiliyorsunuz.
OLED kalitesi başka bir şey
Philips OLED804, 55 inç boyutlu 4K çözünürlüklü ve adından da anlaşılabileceği gibi OLED panel kullanan bir model. Şu anda bildiğiniz gibi televizyon modelleri arasında en iyi görüntü kalitesi sunan modeller OLED panel kullanıyor. Haliyle segment ve fiyat anlamında da en tepede olan modeller bunlar.
OLED’in kendisine has birçok avantajı var. Tasarım tarafında söylediğimiz gibi panel avantajı sayesinde incecik TV’ler üretebiliyorsunuz. Görüntü kalitesi noktasında ise başka gerçek siyahları sunabiliyor olmasıyla OLED’in çıplak gözle rahatlıkla fark edilebilecek birçok avantajı var. Ancak tabii ki bir TV modelinde sadece panel türü her şeyi belirlemiyor. Günümüzde aynı panel tipini kullansa dahi görüntü kalitelerinde önemli farklar görülebiliyor. Bunun da başlıca sebebi TV modellerinde kullanılan görüntü motoru farklılıkları.
OLED804 modelinde şirketin en tepe görüntü motorlarından biri olan P5 Pro Perfect kullanılıyor. Bu görüntü motoru sayesinde OLED panelin avantajlarıyla birlikte TV’nizde gördüğünüz içerikler anlık olarak görüntü motoru sayesinde iyileştiriliyor. Bu sayede doğal ten tonları, dokulu manzaralarda gerçeklik, bulanık olmayan hareketli sahneler gibi pek çok noktada avantajlar elde edebiliyorsunuz.
Görüntü kalitesinden söz ettiğimizde günümüzde popüler görüntü standartlarının destekleniyor olması bir hayli önemli. Bu modelde Dolby Vision, HDR10, HDR10+ ve HLG standartları destekleniyor. Böylece Netflix gibi platformlarda, bu standartları destekleyen içerikleri uyumlu bir şekilde TV’nizde izleyebiliyorsunuz.
Android 9 ve sesle kontrol
Son dönemde gördüğümüz birçok Philips TV modelinde olduğu gibi OLED804 modelinde de Android işletim sistemi yer alıyor. Android 9 sürümünü kullanan model, bu sayede Google Play Store‘da yer alan TV’ye uyumlu uygulamaları ve oyunları çalıştırabiliyor.
Android işletim sisteminin bu modeldeki önemli bir diğer avantajı ise Google Asistan ile birlikte sesle kontrol edilebiliyor olması. Kumanda üzerindeki mikrofon sayesinde sesli komutlarla TV’nizi kontrol edebilmek ve Google Asistan’a birçok farklı soruyu yönlendirebilmek mümkün. Örneğin sesli kontrol ile “Netflix aç” diyerek uygulamanın açılmasını sağlayabilir veya “Hava durumu” diyerek Google’dan konum bazlı sağlanan hava durumunu anında görüntüleyebilirsiniz.
Genel
Realme 5s resmen tanıtıldı!
Realme 5s akıllı telefonu resmen tanıtıldı ve özellikleri belli oldu. Telefonda Samsung üretimi 48 MP ana kameraya yer verilmiş.
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Realme 5s özellikleri
Çinli akıllı telefon üreticisi Realme‘nin yeni orta seviye telefonunda dörtlü arka kamera kurulumuna (48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü) yer verilmiş. Cihazın ön kamerası ise 13 MP (f/2.0) çözünürlüğünde.
Kristal kırmızısı, mor ve mavi renkleriyle gelen 4 GB RAM‘li telefonun dahili hafızası ise 64 GB/128 GB opsiyonlarına sahip. 6.5 inç (720p+) boyutundaki devasa ekranıyla dikkat çeken cihaz, gücünü Qualcomm’un sekiz çekirdekli orta düzey işlemcisi Snapdragon 665‘ten alıyor.
Akıllı telefonun iddialı bataryası ise 5,000 mAh büyüklüğünde. Fiyat etiketi ise dahili hafıza kapasitesine göre $139-$153 arasında değişiyor.
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Apple, yeni 16 inçlik MacBook Pro için Boot Camp yayınladı!
Apple geçtiğimiz haftalarda piyasaya çıkardığı 16 inç MacBook Pro için Boot Camp sürücülerini yayınlamaya başladı. Bu demek oluyor ki artık Mac’inizde rahatça Windows’ta kullanabileceksiniz.
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Amerikan Devi, yeni MacBook serisi cihazlarında Windows kullanımına izin vermeye başladı. Firmanın senelerdir kullanıcıya sürdüğü bu destek sayesinde Windows yazılımları tam uyumlulukla birlikte cihazınızda kullanabiliyorsunuz.
Yeni MacBook serisi dizüstü bilgisayar yeni özellikleriyle birlikte geçen hafta çıkışını gerçekleştirmişti. Ayrıca firma, oluşan problemler ve kurulum desteğiyle birlikte forum üzerinden yeni cihazına destekte sağlayacağını açıkladı. Böylece sorunsuz kullanıma dikkat çekilmek isteniyor.
Boot Camp asistanı, kurulum esnasında sürücü uyumlulukları konusunda bir uyarıda bulunuyor. Kullanıcılar, MacBook’larında bulunan macOS yazılımının yanına ek bir depolama ayırarak cihazlarına Windows’u ekleyebiliyorlar. Testlerimiz sırasında, Apple’ın yeni göz bebeğinin Windows yazılımında çeşitli sürücü hataları verdiğine rastladık.
Fakat, Apple Boot Camp üzerine sürekli yeni yamalar göndererek sorunu kısa sürede çözecektir. Siz de Boot Camp’i cihazınızda deneyimlemek istiyorsanız buradaki linkten bunu gerçekleştirebilirsiniz.