Mobil oyun bağımlılığında Türkiye’nin karnesi ortaya çıktı

AdColony tarafından Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesinde gerçekleştirdiği Mobil Oyun ve Sosyal Medya Platformları hakkında araştırma yaptı. Ortaya çıkan verilere göre, mobil oyunlar akıllı telefon kullanıcılarının yaşamına günden güne daha fazla yerleşiyor.

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Oyunlar bizler için artık aralıklı olarak vaktimizi geçirdiğimiz medya araçları olmaktan çıktı. Akıllı cihazların yaygınlaşması ile kullanıcılar mekan fark etmeksizin her an oyun oynayabiliyorlar. Özellikle mobil oyun, yeni kitlesel çevrimiçi toplulukların temelini oluşturacak bir sektör haline gelmeye başladı.

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Gelişen 5G teknolojisi sayesinde, mobil oyun deneyimi gitgide evlerimizde oynadığımız konsol oyunları deneyimine yaklaşıyor. Böylece oyunlar, insanları günlük hayattan bir nebze de olsa uzaklaştırıp rahatlama ve keyif almalarını sağlıyor.

AdColony’nin EMEA bölgesindeki katılımcıların; % 88’i mobil oyun oynadığını belirtirken % 42’si ise günde bir defa oynadıklarını belirtmesi mobil oyunların da günlük yaşamın bir parçası haline geldiğini gösteriyor. Ayrıca EMEA bölgesinde ankete katılanların %67’si haftada 3 saatten fazla akıllı cihazlarından oyun oynadığını belirtiyor.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile akıllı cihazlardan oynan oyunların yavaşça yeni sosyal medya platformları haline geldi. Rapora göre, mobil kullanımın artmasıyla birlikte, reklam verenlerin farklı platformlarda bir kampanya yürütürken markalarını ön plana çıkarmak için ilgili platforma uyum sağlamaları gerekliliği öne çıktı.

Mobil oyun bağımlılığında Türkiye ne durumda?

Sanıldığı gibi yalnızca gençler telefondan oyun oynamıyor. Türkiye’deki yetişkinlerin yüzde 79’u mobil oynadığını belirtiyor.

Bu yetişkinlerin % 81,7’si kadın, % 76,5’i erkek. Güncel datalar aynı zamanda Türkiye’deki tüm internet kullanıcılarının % 84’ünün en az bir cihaz ile mobil oyun oynadığını gösteriyor.

Her alanda olduğu gibi mobil oyunların da türleri arasında tercihler değişiyor. Türkiye’deki mobil oyuncuların en sevdiği tür; %49,2 ile Aksiyon-Macera oyunları olurken onu, %46,2 ile puzzle ve %45,7 ile yarış oyunları takip ediyor.

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Mobil oyuncuların; kişisel ilgi alanlarına bakıldığında ise filmler ve müzik %81,7 ve %72,8 ile ön plana çıkıyor.

Son olarak teknoloji ve yemek & içecek ise %70,5 ve %70,1 ile takip ediyor. Özellikle televizyonun artık ikinci ekran olarak adlandırıldığı bu günlerde insanların %60,6’sı televizyon izlerken mobil oyun oynuyor.

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