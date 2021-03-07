Genel
Mobil oyun bağımlılığında Türkiye’nin karnesi ortaya çıktı
AdColony tarafından Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesinde gerçekleştirdiği Mobil Oyun ve Sosyal Medya Platformları hakkında araştırma yaptı. Ortaya çıkan verilere göre, mobil oyunlar akıllı telefon kullanıcılarının yaşamına günden güne daha fazla yerleşiyor.
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Oyunlar bizler için artık aralıklı olarak vaktimizi geçirdiğimiz medya araçları olmaktan çıktı. Akıllı cihazların yaygınlaşması ile kullanıcılar mekan fark etmeksizin her an oyun oynayabiliyorlar. Özellikle mobil oyun, yeni kitlesel çevrimiçi toplulukların temelini oluşturacak bir sektör haline gelmeye başladı.
Gelişen 5G teknolojisi sayesinde, mobil oyun deneyimi gitgide evlerimizde oynadığımız konsol oyunları deneyimine yaklaşıyor. Böylece oyunlar, insanları günlük hayattan bir nebze de olsa uzaklaştırıp rahatlama ve keyif almalarını sağlıyor.
AdColony’nin EMEA bölgesindeki katılımcıların; % 88’i mobil oyun oynadığını belirtirken % 42’si ise günde bir defa oynadıklarını belirtmesi mobil oyunların da günlük yaşamın bir parçası haline geldiğini gösteriyor. Ayrıca EMEA bölgesinde ankete katılanların %67’si haftada 3 saatten fazla akıllı cihazlarından oyun oynadığını belirtiyor.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile akıllı cihazlardan oynan oyunların yavaşça yeni sosyal medya platformları haline geldi. Rapora göre, mobil kullanımın artmasıyla birlikte, reklam verenlerin farklı platformlarda bir kampanya yürütürken markalarını ön plana çıkarmak için ilgili platforma uyum sağlamaları gerekliliği öne çıktı.
Mobil oyun bağımlılığında Türkiye ne durumda?
Sanıldığı gibi yalnızca gençler telefondan oyun oynamıyor. Türkiye’deki yetişkinlerin yüzde 79’u mobil oynadığını belirtiyor.
Bu yetişkinlerin % 81,7’si kadın, % 76,5’i erkek. Güncel datalar aynı zamanda Türkiye’deki tüm internet kullanıcılarının % 84’ünün en az bir cihaz ile mobil oyun oynadığını gösteriyor.
Her alanda olduğu gibi mobil oyunların da türleri arasında tercihler değişiyor. Türkiye’deki mobil oyuncuların en sevdiği tür; %49,2 ile Aksiyon-Macera oyunları olurken onu, %46,2 ile puzzle ve %45,7 ile yarış oyunları takip ediyor.
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Mobil oyuncuların; kişisel ilgi alanlarına bakıldığında ise filmler ve müzik %81,7 ve %72,8 ile ön plana çıkıyor.
Son olarak teknoloji ve yemek & içecek ise %70,5 ve %70,1 ile takip ediyor. Özellikle televizyonun artık ikinci ekran olarak adlandırıldığı bu günlerde insanların %60,6’sı televizyon izlerken mobil oyun oynuyor.
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Genel
791cc’lik motoruyla 9500 devir çevirebilen Honda S800!
Belki de çoğumuzun adını ilk defa duyduğu bir model Honda S800. Ufak boyutlarıyla ve beklenmedik performansıyla şaşırtan araç, Hagerty‘de Jason Cammisa‘nın sunduğu Revelations‘a konuk oldu.
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Honda’nın küçük hacimli roadster modellerinin yer aldığı, “Sx00” olarak adlandırılan bir serisi var. Japon üreticinin, motosikletlerden sahip olduğu küçük hacimli motorlardaki ustalığını konuşturduğu bir seri desek pek de yanlış olmaz. Tabi Honda S800 üzerindeki dört silindirli motorun, markanın o zamanki motosikletleriyle çok bir ortak noktası yok.
Çift eksantrikli 791 cc’lik su soğutmalı motor, Honda’nın o zamanki çift zamanlı motosiklet motorlarından oldukça farklıydı. Japon üretici, S800’ün ve küçük bir van modelinin geliştirme ekibi için 50 civarında yeni mühendisi işe almış.
Bağımsız gaz kelebeği gövdeleriyle S800’ler, ibreyi 9500 dev/dk seviyesine kadar rahatlıkla çevirebiliyordu. İlerleyen zamanlarda 8500 dev/dk ile sınırlansa da aracın devirlenme isteği aynı şekilde kalmıştı. Son viteste 5000 dev/dk’da 100 km/s hızı görebilen araç, hafif yapısından dolayı 160 km/s hıza kadar çıkabiliyor.
Sadece 770 kg ağırlığa sahip olan Honda S800, 60’lı yıllarda üretilen bir araç. Yani hidrolik direksiyon gibi teknolojilerin olmayışı, aracın sürüş kolaylığını pek etkilemiyor. Hatta Cammisa’nın videoda araçta oturduğu esnada tekerlekleri eliyle ittirerek hareket ettirdiğini gördükten sonra, aracın ne kadar hafif ve kolay bir kullanım sunduğunu tahmin etmek hiç de zor değil.
Kaynak: Carscoops, Hagerty
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Genel
Watch Dogs Legion PC için planlanan çok oyunculu mod ertelendi!
Watch Dogs Legion oyuncularını üzecek haber geldi. Sevilen açık dünya oyununun PC versiyonuna gelecek çok oyunculu mod ileri bir tarihte oyuncuları karşılayacak.
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Watch Dogs Legion için planlanan çok oyunculu mod başlangıçta PC için gelmeyecek!
Oyun dünyasında çok oyunculu modların önemi artmaya devam ediyor. Özellikle GTA V‘in başarısından sonra, açık dünyalı çoğu oyun bu modu oyuncular ile buluşturmak istiyor. Bu oyunlar arasında yerini alan Watch Dogs Legion için de artık geri sayıma geçtik. İçerisinde bulunduğumuz ayda gelmesi planlanan mod, PC oyuncularına biraz geç ulaşacak. Ubisoft, Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile PC sürümünde bir hata ile karşılaştıklarını belirtti. Firma sorun ortadan kalkmadan çok oyunculu modu PC oyuncularına getirmeyeceklerini açıkladı.
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A message from the Watch Dogs: Legion team about the Online Mode: pic.twitter.com/VVeaZ7v7yb
— Watch Dogs: Legion (@watchdogsgame) March 5, 2021
Bazı ekran kartlarında çok oyunculu modun sorun çıkardığı ortaya çıkarken, konsol oyuncuları bu ertelemeden tam anlamıyla etkilenmeyecek. Dört kişilik ekipler halinde açık dünyanın yer alacağı modda Tactical Ops özelliği PlayStation, Xbox ve Stadia tarafında 23 Mart tarihine kadar kullanılamayacak. O kısımda da bir problem olduğu firma tarafından duyuruldu. Bununla birlikte PlayStation 4/5 sahipleri, oyun içindeki mesajlaşma sisteminden henüz tam olarak faydalanamayacak. Ancak bu sorunun en kısa sürede çözülmesi tahmin ediliyor. Bakalım Watch Dogs Legion çok oyunculu modla birlikte GTA V etkisi yaratacak mı bekleyip göreceğiz.
Genel
ABD’de COVID-19 aşı tedariği artıyor
ABD’de COVID-19 aşı tedariki artıyor. Devam eden vakalarla birlikte insanların aşı olma isteği de artıyor. Geçtiğimiz aylarda başlayan aşılama insanların endişesini geride bırakıyor.
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ABD hükumeti aşılar konusunda oldukça iyimser. Başkan Joe Biden, Salı günü yaptığı açıklamada, Mayıs ayı sonunda ülkedeki her yetişkinin aşılanması için yeterli olması gerektiğini söyledi. Amerika başkanı dışında Amerikalılar da bu konuda oldukça iyimser. Pew Araştırma Merkezi‘nde yapılan yeni ankete göre, Amerikalıların yaklaşık yüzde 69‘u aşıyı çoktan almıştı ya da aşılanmaya oldukça istekliydiler.
ABD’de artan aşılar konusunda hükumet oldukça iyimser
İnsanların bu kadar istekli olması sağlık çalışanları için büyük bir rahatlama sebebi. Geçen yıl yapılan aşı anketlerine göre, aşı anket sayılarının sadece dört ay içinde değiştiğini gözlemlediler. Eylül 202’de varsayılan bir aşılamayı yalnızca yarısı kabul etmişti. Bahsedilen tarihte Trump hükumeti, Ekim ayında aşı yapma sözü verdi. O dönemde vatandaşlar seçim öncesi olduğu için bunun siyasetten etkileneceğini düşünüyorlardı. Fakat başlayan aşılamalar bu endişe ortadan kaldırdı. Bu da vatandaşların aşılanma isteğini arttırdı.
ABD’nin ilerleyen süreçte aşılanmak istenen vatandaşlar için yapılacak aşı tedariği. Hükumet 31 Mayıs‘a kadar yeterli malzemeye sahip olacağını öngörmesi, Amerika’daki her yetişkinin önümüzdeki 86 gün içinde aşılanacağı anlamına gelmiyor.
Robin Townley, aşı yarışının artık bir laboratuar dışı bir yarış olmadığını, hastalar için bir yarış olduğunu söyledi. Aynı zamanda insanlık tarihinin en büyük lansmanı olarak da adlandırdı.
Büyük lansman olarak adlandırılan aşıların, büyük merkezlerden eczanelere, huzurevleri gibi yerlere gitmeleri gerekiyor. Bu durum da dağıtım araçlarının ve dondurucuların yeterli olup olmadığı sorusunu akıllara getiriyor. Aşıların tedariği sırasında aksi bir durumda yedek oluşturucular ve ayrıntılı iletişim planı oluşturulmuş. Her şeyden önce, aşıyı taşıyabilecek, depolayabilecek ve güvenli bir şekilde uygulayabilecek eğitimli, hızlı bir işgücüne ihtiyaç duyacak.
Aşılama başladıktan sonra bazı gecikmeler oldu. Fakat malzemeler arttıktan sonra bu sorun yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Aralık ayında 2.8 milyon ABD vatandaşı aşı oldu. ABD 20 milyon aşılamayı hedeflemişti fakat bu rakamın oldukça gerisinde kaldı. Şu anda bu sayı hedeflenen sayıdan oldukça fazla. Şu anda günde en az 2 milyon insan aşı oluyor.
Önümüzdeki birkaç ay içinde sadece mevcut aşıların sayısı değil, aynı zamanda uygulanan aşıların sayısı da olacak.
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