Genel
Watch Dogs Legion PC için planlanan çok oyunculu mod ertelendi!
Watch Dogs Legion oyuncularını üzecek haber geldi. Sevilen açık dünya oyununun PC versiyonuna gelecek çok oyunculu mod ileri bir tarihte oyuncuları karşılayacak.
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Watch Dogs Legion için planlanan çok oyunculu mod başlangıçta PC için gelmeyecek!
Oyun dünyasında çok oyunculu modların önemi artmaya devam ediyor. Özellikle GTA V‘in başarısından sonra, açık dünyalı çoğu oyun bu modu oyuncular ile buluşturmak istiyor. Bu oyunlar arasında yerini alan Watch Dogs Legion için de artık geri sayıma geçtik. İçerisinde bulunduğumuz ayda gelmesi planlanan mod, PC oyuncularına biraz geç ulaşacak. Ubisoft, Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile PC sürümünde bir hata ile karşılaştıklarını belirtti. Firma sorun ortadan kalkmadan çok oyunculu modu PC oyuncularına getirmeyeceklerini açıkladı.
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A message from the Watch Dogs: Legion team about the Online Mode: pic.twitter.com/VVeaZ7v7yb
— Watch Dogs: Legion (@watchdogsgame) March 5, 2021
Bazı ekran kartlarında çok oyunculu modun sorun çıkardığı ortaya çıkarken, konsol oyuncuları bu ertelemeden tam anlamıyla etkilenmeyecek. Dört kişilik ekipler halinde açık dünyanın yer alacağı modda Tactical Ops özelliği PlayStation, Xbox ve Stadia tarafında 23 Mart tarihine kadar kullanılamayacak. O kısımda da bir problem olduğu firma tarafından duyuruldu. Bununla birlikte PlayStation 4/5 sahipleri, oyun içindeki mesajlaşma sisteminden henüz tam olarak faydalanamayacak. Ancak bu sorunun en kısa sürede çözülmesi tahmin ediliyor. Bakalım Watch Dogs Legion çok oyunculu modla birlikte GTA V etkisi yaratacak mı bekleyip göreceğiz.
Genel
791cc’lik motoruyla 9500 devir çevirebilen Honda S800!
Belki de çoğumuzun adını ilk defa duyduğu bir model Honda S800. Ufak boyutlarıyla ve beklenmedik performansıyla şaşırtan araç, Hagerty‘de Jason Cammisa‘nın sunduğu Revelations‘a konuk oldu.
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Honda’nın küçük hacimli roadster modellerinin yer aldığı, “Sx00” olarak adlandırılan bir serisi var. Japon üreticinin, motosikletlerden sahip olduğu küçük hacimli motorlardaki ustalığını konuşturduğu bir seri desek pek de yanlış olmaz. Tabi Honda S800 üzerindeki dört silindirli motorun, markanın o zamanki motosikletleriyle çok bir ortak noktası yok.
Çift eksantrikli 791 cc’lik su soğutmalı motor, Honda’nın o zamanki çift zamanlı motosiklet motorlarından oldukça farklıydı. Japon üretici, S800’ün ve küçük bir van modelinin geliştirme ekibi için 50 civarında yeni mühendisi işe almış.
Bağımsız gaz kelebeği gövdeleriyle S800’ler, ibreyi 9500 dev/dk seviyesine kadar rahatlıkla çevirebiliyordu. İlerleyen zamanlarda 8500 dev/dk ile sınırlansa da aracın devirlenme isteği aynı şekilde kalmıştı. Son viteste 5000 dev/dk’da 100 km/s hızı görebilen araç, hafif yapısından dolayı 160 km/s hıza kadar çıkabiliyor.
Sadece 770 kg ağırlığa sahip olan Honda S800, 60’lı yıllarda üretilen bir araç. Yani hidrolik direksiyon gibi teknolojilerin olmayışı, aracın sürüş kolaylığını pek etkilemiyor. Hatta Cammisa’nın videoda araçta oturduğu esnada tekerlekleri eliyle ittirerek hareket ettirdiğini gördükten sonra, aracın ne kadar hafif ve kolay bir kullanım sunduğunu tahmin etmek hiç de zor değil.
Kaynak: Carscoops, Hagerty
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Genel
ABD’de COVID-19 aşı tedariği artıyor
ABD’de COVID-19 aşı tedariki artıyor. Devam eden vakalarla birlikte insanların aşı olma isteği de artıyor. Geçtiğimiz aylarda başlayan aşılama insanların endişesini geride bırakıyor.
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ABD hükumeti aşılar konusunda oldukça iyimser. Başkan Joe Biden, Salı günü yaptığı açıklamada, Mayıs ayı sonunda ülkedeki her yetişkinin aşılanması için yeterli olması gerektiğini söyledi. Amerika başkanı dışında Amerikalılar da bu konuda oldukça iyimser. Pew Araştırma Merkezi‘nde yapılan yeni ankete göre, Amerikalıların yaklaşık yüzde 69‘u aşıyı çoktan almıştı ya da aşılanmaya oldukça istekliydiler.
ABD’de artan aşılar konusunda hükumet oldukça iyimser
İnsanların bu kadar istekli olması sağlık çalışanları için büyük bir rahatlama sebebi. Geçen yıl yapılan aşı anketlerine göre, aşı anket sayılarının sadece dört ay içinde değiştiğini gözlemlediler. Eylül 202’de varsayılan bir aşılamayı yalnızca yarısı kabul etmişti. Bahsedilen tarihte Trump hükumeti, Ekim ayında aşı yapma sözü verdi. O dönemde vatandaşlar seçim öncesi olduğu için bunun siyasetten etkileneceğini düşünüyorlardı. Fakat başlayan aşılamalar bu endişe ortadan kaldırdı. Bu da vatandaşların aşılanma isteğini arttırdı.
ABD’nin ilerleyen süreçte aşılanmak istenen vatandaşlar için yapılacak aşı tedariği. Hükumet 31 Mayıs‘a kadar yeterli malzemeye sahip olacağını öngörmesi, Amerika’daki her yetişkinin önümüzdeki 86 gün içinde aşılanacağı anlamına gelmiyor.
Robin Townley, aşı yarışının artık bir laboratuar dışı bir yarış olmadığını, hastalar için bir yarış olduğunu söyledi. Aynı zamanda insanlık tarihinin en büyük lansmanı olarak da adlandırdı.
Büyük lansman olarak adlandırılan aşıların, büyük merkezlerden eczanelere, huzurevleri gibi yerlere gitmeleri gerekiyor. Bu durum da dağıtım araçlarının ve dondurucuların yeterli olup olmadığı sorusunu akıllara getiriyor. Aşıların tedariği sırasında aksi bir durumda yedek oluşturucular ve ayrıntılı iletişim planı oluşturulmuş. Her şeyden önce, aşıyı taşıyabilecek, depolayabilecek ve güvenli bir şekilde uygulayabilecek eğitimli, hızlı bir işgücüne ihtiyaç duyacak.
Aşılama başladıktan sonra bazı gecikmeler oldu. Fakat malzemeler arttıktan sonra bu sorun yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Aralık ayında 2.8 milyon ABD vatandaşı aşı oldu. ABD 20 milyon aşılamayı hedeflemişti fakat bu rakamın oldukça gerisinde kaldı. Şu anda bu sayı hedeflenen sayıdan oldukça fazla. Şu anda günde en az 2 milyon insan aşı oluyor.
Önümüzdeki birkaç ay içinde sadece mevcut aşıların sayısı değil, aynı zamanda uygulanan aşıların sayısı da olacak.
Genel
Epic Games, Wargame: Red Dragon oyununu ücretsiz yaptı
Popüler dijital oyun platformlarından biri olan Epic Games Store her hafta farklı oyunları ücretsiz olarak dağıtmaya devam ediyor. Buna göre şirket, bir haftalığına Wargame: Red Dragon oyununu ücretsiz olarak oyunculara sunuyor.
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Epic Games, kullanıcılarına her hafta bazı oyunları ücretsiz olarak sunmaya devam ediyor. Şirket, şimdi de fiyatı 49,00 TL olan Wargame: Red Dragon adlı oyunu ücretsiz yaptı.
Wargame: Red Dragon, Eugen Systems tarafından geliştirilmiş çok oyunculu bir strateji oyunu. Oyunda, Batı kuvvetleri ile Komünist blok arasında geçen büyük ölçekli bir mücadele var. Wargame: Red Dragon’da mücadeleye katılan 17 ülkenin tamamının askeri kaynaklarını yönetecek ve kaynağına sadık bir şekilde üretilen 1.450 birim arasından seçim yaparak savaş kuvvetinizi oluşturacaksınız.
Epic Games tarafından ücretsiz verilen Wargame: Red Dragon oyunu için önerilen sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: AMD / Intel Çift Çekirdek 3 Ghz
- Bellek: 4096 MB
- Direct X sürümü: 9
- Ekran kartı; ATI Radeon X1800 GTO / Nvidia GeForce 7600 GT / Intel HD 3000 veya üstü
Ücretsiz içeriklerini arşivinize eklemeniz için öncelikle bir Epic Games hesabınızın olması gerekiyor. Ayrıca bu hesabı da internet sitesi üzerinden dakikalar içerisinde ücretsiz olarak açıp hemen Epic Games oyunlarının keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz.
Son olarak Wargame: Red Dragon oyununu henüz indirmediyseniz 11.03.2021 saat 19:00’a kadar kütüphanenize ücretsiz bir şekilde indirmeniz mümkün. Söz konusu oyunu kütüphaneye eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor.
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Forumdan Son Mesajlar
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Yazan: Ersin Akman, 2 hafta önce
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Yazan: Metin Murat, 2 hafta önce
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Yazan: Metin Murat, 2 hafta önce
791cc’lik motoruyla 9500 devir çevirebilen Honda S800!
Watch Dogs Legion PC için planlanan çok oyunculu mod ertelendi!
ABD’de COVID-19 aşı tedariği artıyor
Epic Games, Wargame: Red Dragon oyununu ücretsiz yaptı
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