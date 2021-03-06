Epic Games, Wargame: Red Dragon oyununu ücretsiz yaptı

Popüler dijital oyun platformlarından biri olan Epic Games Store her hafta farklı oyunları ücretsiz olarak dağıtmaya devam ediyor. Buna göre şirket, bir haftalığına Wargame: Red Dragon oyununu ücretsiz olarak oyunculara sunuyor.

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Epic Games, kullanıcılarına her hafta bazı oyunları ücretsiz olarak sunmaya devam ediyor. Şirket, şimdi de fiyatı 49,00 TL olan Wargame: Red Dragon adlı oyunu ücretsiz yaptı.

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Wargame: Red Dragon, Eugen Systems tarafından geliştirilmiş çok oyunculu bir strateji oyunu. Oyunda, Batı kuvvetleri ile Komünist blok arasında geçen büyük ölçekli bir mücadele var. Wargame: Red Dragon’da mücadeleye katılan 17 ülkenin tamamının askeri kaynaklarını yönetecek ve kaynağına sadık bir şekilde üretilen 1.450 birim arasından seçim yaparak savaş kuvvetinizi oluşturacaksınız.

Epic Games tarafından ücretsiz verilen Wargame: Red Dragon oyunu için önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: AMD / Intel Çift Çekirdek 3 Ghz

Bellek: 4096 MB

Direct X sürümü: 9

Ekran kartı; ATI Radeon X1800 GTO / Nvidia GeForce 7600 GT / Intel HD 3000 veya üstü

Ücretsiz içeriklerini arşivinize eklemeniz için öncelikle bir Epic Games hesabınızın olması gerekiyor. Ayrıca bu hesabı da internet sitesi üzerinden dakikalar içerisinde ücretsiz olarak açıp hemen Epic Games oyunlarının keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz.

Son olarak Wargame: Red Dragon oyununu henüz indirmediyseniz 11.03.2021 saat 19:00’a kadar kütüphanenize ücretsiz bir şekilde indirmeniz mümkün. Söz konusu oyunu kütüphaneye eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor.