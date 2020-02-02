Mobil cihazlarda tek tip kablo standardı geliyor!

Motorola 23 Şubatta Moto G8, Moto G8 Power ve Moto Edge + ‘ı duyurmasını beklediğimiz bir etkinliğe katılacak ve bunların yanı sıra Lenovo yan kuruluşunun da özellikleri çevrimiçi olarak sızdırılmış olan Moto G Stylus adlı telefonu piyasaya sürmesi bekleniyor.

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Motorola Moto G Stylus hakkında neler sızdırıldı?

Moto G8 Power‘ın bir çeşidi olan ve XT2043-4 model numarasını taşıyan Motorola Moto G Stylus, Snapdragon 665 SoC tarafından desteklenecek. Android 10 ile kutudan çıkacak olan cihazda 4 GB RAM ve depolama alanı olarak ise 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki farklı seçenek ile gelecek. Ekran kalemi ile gelecek olan telefon daha önce sızdırılan görüntülere göre sol üst köşede delik olan bir kamera tasarımıyla gelecek. Ekran özellikleri ise 6.36 inçlik FHD+ çözünürlüklü bir ekran ile karşımıza çıkıyor.

Kamera özellikleri neler olacak?

Motorola Moto G Stylus kamera tarafında ise 25 MP değerinde bir ön kamera ile gelecek. Arka tarafta ise 48 MP ana kamera, 16 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP büyüklüğünde makro kamera bulunacak. 16 MP büyüklüğündeki kamerasını ilk olarak Motorola One Action‘da görmüştük.

Tasarım kısmında ise arka tarafa yerleştirilmiş bir parmak izi okuyucu bulunuyor. Telefonda 10W şarj hızına sahip 4000 mAh‘lik bir batarya bulunuyor. Ayrıca bölgeye bağlı olarak çift sim ve NFC ile gelecek.

Bunlara ek olarak yeni sızan bir render bize 3.5 mm kulaklık jakı, birincil mikrofon, hoparlör, USB-C bağlantısı ve Stylus için bir yuvanın cihazın altında olduğunu gösteriyor. Stylus‘tan bahsetmişken kalemi yuvadan çıkardığınızda bir uygulama açmanıza izin verecek bir özellikle geleceği söyleniyor.

Telefon ayrıca bir şey çizmek için kalemi kullanırken parmağınızı silge olarak kullanmanıza izin veren “Moto Note” adlı bir uygulama ile gelecek. Bu uygulamada kaydettiğiniz notların tarihini görebileceksiniz. Ayrıca uygulamayı kullanarak ekran kaleminin nerede olduğunu da izleyebileceksiniz. Kalemin son görüldüğü yeri ve saati de aynı şekilde takip edebileceksiniz.