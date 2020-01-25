Apple, Lightning bağlantısını bırakmamakta kararlı!

Avrupa Birliği, ortak bir şarj girişi standardı belirlemeleri konusunda akıllı telefon üreticilerine uzun süredir baskı uyguluyor. Çoğu marka bu süreçte USB-C girişini standart hale getirirken, Apple ise iPhone’larda Lightning bağlantısını kullanma konusunda kararlı gözüküyor.

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Avrupa Parlamentosu, şarj girişi standartlaştırma işlemini sağlamak için bir yasa tasarısı hazırlıyor. Bu yasa tasarısına göre, akıllı cihaz üreticileri belirli bir yasal süreden sonra tek tip şarj girişi kullanmak zorunda kalabilir. iPhone modellerinde Lightning bağlantısını kullandığı için durumdan en fazla etkilenecek marka olan Apple ise yasa tasarısına karşıtlığını dile getiriyor.

Avrupa Birliği’ne göre bu dönüşüm, çevre kirliliğini önleme konusunda yıllık olarak 13 milyon Euro’luk bir fayda sağlayacak. Konu ile ilgili bu hafta açıklama yayınlayan Apple ise ortaya çıkardığı tablo ile 1.5 milyar Euro maliyet oluşacağına dikkat çekiyor. Şarj girişini ortak hale getirmenin tüketiciler tarafında zorluk yaratacağını söyleyen marka, önerinin yasalaşması halinde sertifikasyon süreci için yeterli zaman olmadığına da vurgu yapıyor.

iPad Pro ve MacBook modellerinde kısmen USB-C standardına geçiş yapan Apple, iPhone serisinde ise kullanıcıların yıllardır beklediği değişikliği gerçekleştirmiyor. iPhone 11 Pro modelinde hızlı şarj için şarj aleti ucu USB-C’ye dönüştürülürken, telefona bağlantı ise yine Lightning girişiyle sağlanıyor. Görünüşe göre iPhone 12 serisinde de bu konu ile ilgili bir değişiklik yaşanmayacak.

Avrupa Komisyonu, hazırladığı yasa tasarısını önümüzdeki hafta kamuoyu ile paylaşmayı planlıyor. Eğer tasarı yasalaşırsa, belirli bir dönüşüm sürecinin ardından Avrupa’da satışa sunulacak bütün akıllı cihazlarda tek tip şarj girişinin bulunacağını belirtelim.