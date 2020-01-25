Apple
Apple, Lightning bağlantısını bırakmamakta kararlı!
Avrupa Birliği, ortak bir şarj girişi standardı belirlemeleri konusunda akıllı telefon üreticilerine uzun süredir baskı uyguluyor. Çoğu marka bu süreçte USB-C girişini standart hale getirirken, Apple ise iPhone’larda Lightning bağlantısını kullanma konusunda kararlı gözüküyor.
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Apple: Lightning kablosunu bırakmak yarardan çok zarar getirecek!
Avrupa Parlamentosu, şarj girişi standartlaştırma işlemini sağlamak için bir yasa tasarısı hazırlıyor. Bu yasa tasarısına göre, akıllı cihaz üreticileri belirli bir yasal süreden sonra tek tip şarj girişi kullanmak zorunda kalabilir. iPhone modellerinde Lightning bağlantısını kullandığı için durumdan en fazla etkilenecek marka olan Apple ise yasa tasarısına karşıtlığını dile getiriyor.
Avrupa Birliği’ne göre bu dönüşüm, çevre kirliliğini önleme konusunda yıllık olarak 13 milyon Euro’luk bir fayda sağlayacak. Konu ile ilgili bu hafta açıklama yayınlayan Apple ise ortaya çıkardığı tablo ile 1.5 milyar Euro maliyet oluşacağına dikkat çekiyor. Şarj girişini ortak hale getirmenin tüketiciler tarafında zorluk yaratacağını söyleyen marka, önerinin yasalaşması halinde sertifikasyon süreci için yeterli zaman olmadığına da vurgu yapıyor.
iPad Pro ve MacBook modellerinde kısmen USB-C standardına geçiş yapan Apple, iPhone serisinde ise kullanıcıların yıllardır beklediği değişikliği gerçekleştirmiyor. iPhone 11 Pro modelinde hızlı şarj için şarj aleti ucu USB-C’ye dönüştürülürken, telefona bağlantı ise yine Lightning girişiyle sağlanıyor. Görünüşe göre iPhone 12 serisinde de bu konu ile ilgili bir değişiklik yaşanmayacak.
Avrupa Komisyonu, hazırladığı yasa tasarısını önümüzdeki hafta kamuoyu ile paylaşmayı planlıyor. Eğer tasarı yasalaşırsa, belirli bir dönüşüm sürecinin ardından Avrupa’da satışa sunulacak bütün akıllı cihazlarda tek tip şarj girişinin bulunacağını belirtelim.
Akıllı Telefonlar
iPhone 11 DxOMark performansı açıklandı!
iPhone 11 için bilimsel olarak kamera performanslarını sınayan DxOMark tarafından veriler açıklandı. Tüm istatistikleri, haberimizde derledik.
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Apple’ın yeni nesil akıllı telefon modelleri arasında giriş seviyesine konumlandırdığı iPhone 11 geçtiğimiz senenin Eylül ayında duyuruldu. DxOMark, daha pahallı ve premium seviye akıllı telefon modeli olan iPhone 11 Pro’yu ilk olarak incelemiş ve kamera istatistiklerini resmi internet sitesi üzerinden kullanıcılara sunmuştu. Firmanın bu sene konumlandırdığı ekonomik sınıf cihazdaki anahtar özellikler 6.1 inç Liquid Retina HD ekran, Apple’ın A13 Bionic yonga seti, 64/128/256GB dahili hafıza seçenekleri ve IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık olarak sıralanabilir.
Kamera tarafına gelecek olursak, arka tarafta yer alan kamera kurulumunda çift sensör ve lens bulunuyor. Ana kamerada; 26mm lens boyutu, 13mm lens boyutuna sahip geniş açılı kamera sensörüyle konumlandırılmış. İki sensör de 12 MP çözünürlükle güçlendirilmiş. Ana kamerada, 1/2.55 odak açıklığı bulunurken, bu kamera çift pikselli PDAF otomatik fokus yapabiliyor.
DxOMark’ın gerçekleştirmiş olduğu testlerden çıkan sonuç yukarıdaki gibi oldu. Testlerden toplamda 109 puan alırken fotoğraf tarafında 112 video tarafında 101 puan alabildi. Sitenin açıkladığı detaylarda, iPhone’ların video ve fotoğraf performanslarında cihazların donanımıyla uyumlu istatistikler yakaladığı belirtildi. Aynı testlerde iPhone 11 Pro Max, 117 puan alırken, geçen seneki halefi iPhone Xs Max 106 puan almıştı. Tüm detaylara ulaşmak için buradaki linke gidip araştırmanın tümünü inceleyebilirsiniz.
iPhone 11 kamera özellikleri neler?
- Çift kameralı kurulum.
- 1/2.55 odak açıklığına sahip 12 MP kamera.
- Ultra geniş açı: f/2.4 odak açıklığına sahip 13mm lens boyutu.
- 5’li LED çift ton flaş.
- HDR (foto/panorama).
- 4K 2160@24/30/60fps HDR destekli video ve stereo ses kaydı.
Apple
iPhone 12 modelinde Apple, çentik kullanmayacak!
Apple, geçen yıl çıkarmış olduğu iPhone modellerinde artık imzası haline gelen çentiği kullanmaya devam etmişti. Cihazlarının ekranın üst tarafında her iki yandan boşluk bırakarak kullanıcılar daha estetik bir kullanım imkanı sunuyordu. Kullandığı tasarımı yeni modelleriyle komple değiştirmeyi planlıyor.
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Apple’ın, Japonya’da dikkat çekici üç dizaynının patenti onaylandı. Görünün tüm iPhone modellerinde, çentik bulunmuyor. Döküman, 23 Aralık 2019 tarihinde yayınlandı ve içerisinde her patent için 4 görsel dahil edildi. Ekranın her bir tarafı birbirine eşit olarak tasarlanmış. iPhone’larda yer alan alıcıların tamamı üstte bırakılan ince boşluğa yerleştirilmiş. Böylece, anlıyoruz ki firma sensörlerin kapladığı alanı da küçültmenin bir yolunu bulmuş.
Ön tarafta, öz çekim kamerası veya FaceID’nin konumlandırıldığı sensör alanı maalesef ki gözükmüyor. Bu modelle birlikte, gerekli tüm komponentler, ekran altına gizlemeyi tercih etmiş firma. Amerikan devi 3D FaceID’yi yeni nesil amiral gemisinde kullanmamayı tercih edebilir. Bunun yerine ekran altı parmak izi sensörüne öncelik verebilir. Tasarımın, ne yazık ki hiç de özgün olmadığını eklemeden edemiyorum. Çünkü bariz olarak cihaz, rakibi Huawei’nin P30 Pro modelini andırıyor. Önceki modellerde kenarlardan tamamen yuvarlatılmış bir dizayn çizgisinde ilerlerken. Bu modelle birlikte iPhone 8 muadili diyebileceğimiz dikdörtgen ekrana geri dönüş yapacak.
Akıllı telefonda yer alan düğme yapısına baktığımızda ise, iPhone 11 ile benzer çizgileri taşıdığını fark ediyoruz. Herhangi bir değişiklik mevcut değil. Yine multi-fonksiyonel özellikler sergileyen, basım şekline bağlı olarak çalışan yapıda bizleri karşılayacak. Cihazların arka taraflarıyla ilgili herhangi bir fotoğraf, henüz yok. Yani ana kameranın dizaynı henüz bilinmiyor. Ortaya çıkan imajlardan yola çıkarsak, arka tarafta markanın herhangi bir değişiklik yapmadığını söyleyebiliriz.
Şimdilik, Apple firmasının iPhone 11s olarak adlandırılan cihazlarıyla ilgili elimize geçen bilgiler bu şekilde. Etkinlik tarihi yaklaştıkça, bilgiler aktarmaya devam edeceğiz.
Source/Kaynak: LetsGoDigital
Apple
2021 model iPhone ekranlarını BOE üretecek!
Şu sıralar iPhone 11s serisinin üretimi için hazırlık yapan Apple, bir yandan da sonraki jenerasyon ürünleri için tedarikçi belirlemeye çalışıyor. Cupertino merkezli marka, 2021 yılında satışa sunacağı telefon modellerine OLED ekran tedarik etmesi için BOE ile anlaşma sağladı.
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BOE, iPhone modellerinin ikinci büyük OLED ekran tedarikçisi olacak!
BOE Technology şirketi, bünyesinde geliştirdiği LCD ve OLED ekran modellerini pek çok markaya sunuyor. Huawei Mate serisi için de ekran üreten şirket, gelen son raporlara göre Apple ile bir anlaşma sağladı. BOE’nin geçtiğimiz haftalarda imzaladığı belirtilen anlaşma kapsamında 2021 yılında üretilecek iPhone modelleri için 45 milyon OLED panel üreteceği belirtiliyor. Bu da Apple’ın en büyük ikinci OLED ekran tedarikçisinin BOE olacağı anlamına geliyor. Ayrıca 2021 yılında duyurulacak olan iPhone 12 serisinin tüm cihazları da OLED ekrana sahip olacak.
Özellikle ekran konusunda hassas olan Apple, ekosistem ürünleri için birkaç panel üreticisi ile çalışıyor. Markanın en büyük ekran tedarikçisi olarak en yakın rakibi Samsung göze çarpıyor. LG Apple’ın üçüncü büyük ekran üreticisi olurken, Japan Display ise Apple Watch gibi küçük ürünler için OLED panel üretmeyi sürdürecek. Önceki söylentilere göre Apple’ın mali darboğazda olan Japan Display’e yatırım yaparak OLED ekran ürettireceği bildiriliyordu. Ancak marka bu alanda tercihini farklı bir üreticiden yana kullanmış gibi görünüyor.