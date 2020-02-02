Oyun
The Sims 4 20 milyon kullanıcıya ulaştı
The Sims 4 20 milyon kullanıcıya ulaştı. Electronic Arts’ın yayınladığı rapora göre, The Sims 4 20 milyon oyuncuya ulaştı.
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The Sims serisi 20 yıllık bir oyun serisi. 2014 yılında çıkan serinin son oyunu The Sims 4‘ün, 20 milyon kullanıcıya ulaştığı açıklandı. Oyun, EA‘in üyelikle oyun kütüphanesi sunan hizmeti EA Access‘te de bulunduğundan bu 20 milyon kullanıcı, 20 milyon satış anlamına gelmiyor ancak her şeye rağmen ulaşılan bu sayı çok büyük bir başarı olarak gözüküyor.
The Sims 4, Sims serisinin en uzun süre destek alan oyunu konumunda. Daha önceki oyunlardan Sims 2 ve 3 5 yıl, ilk Sims oyunu ise 4 sene destek almıştı. The Sims 4 ise bu sene Eylül ayında 6. yılını dolduracak. EA CEO’su Andrew Wilson, oyunun bir next-gen güncellemesi alacağını da açıkladı. Next-Gen Sims‘te Online oynama imkanı, cross-platform oynama olanağı gibi önemli özellikler gelebileceği konuşuluyor….
Genel
Taipei Game Show 2020, Koronavirüs nedeniyle ertelendi
Taipei Game Show 2020, Çin’in Wuhan kentinde başlayan Coronavirüs salgını nedeniyle ertelendi. Tayvan‘da da 9. Corona vakası görüldüğü için yönetim temkinli olmaya çalışıyor.
İlki 2003 yılında düzenlenen Taipei Game Show, artık Asya-Pasifik bölgesinin en önemli fuarı haline geldi. Bu yıl bir yenisi ile yoluna devam etmesi bekleniyordu. 6 – 9 Şubat tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanan fuar, salgının kontrol altına alınamaması sebebiyle Şubat ayında kapılarını açmayacak.
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Etkinlik organizatörleri bu erteleme kararını almadan önce katılımcılara alınacak önlemlerle ilgili bilgi vermişti ve girişte vücut sıcaklığı ölçümü, maske takma zorunluluğu gibi sebepler pek çok katılımcının da fuara gitmekten vazgeçmesine neden olmuştu.
Yönetim konu hakkında basına açıklamalarda bulundu. Paylaşılan basın bildirisinde ise “Taipei Game Show gibi kitlesel büyük çaptaki fuarların toplu enfeksiyon riskini arttıracağı göz önünde bulundurularak, organizasyon komitesi bu gibi risklerin önüne geçme kararı aldı.” sözlerine yer verildi.
Sony Interactive Entertainment, fuar sırasında PlayStation için bir stant kuracak ve aralarında Fantasy VII Remake, Cyberpunk 2077 ve Elden Ring’in de bulunduğu 20’den fazla oyundan fragmanlar ve yeni görüntüler gösterilecekti.
Salgının yaşatmış olduğu korku ülkeye hizmet eden pek çok firmayı tedirgin ediyor. Bugüne kadar 170’in üzerinde kişinin ölümüne neden olan Coronavirüs nedeniyle birçok teknoloji şirketi fabrikalarında üretime ara verdi. Ayrıca bazı şirketler ise mağazalarını geçici olarak kapatıyor.
Oyun
Sega’dan çevre dostu oyun kutuları geliyor
Sega‘dan çevre dostu oyun kutuları geliyor. Sega Avrupa, oyun diski haricindeki fiziksel oyun materyallerinin geri dönüşüme uygun şekilde üretileceğini açıkladı.
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Sega, Avrupa‘da sunulacak kutulu PC oyunlarının kutularının tamamen geri dönüştürülebilir olacağını açıkladı. Bu açıklama sonrası Sega‘nın çıkacak ilk oyunu Total War: ROME II – Enemy at the Gates Edition, tamamen geri dönüştürülebilir materyale sahip oyun kutusu ile gelecek. Oyun diski dışındaki tüm materyaller geri dönüşüme müsait olacak. Kutu üzerindeki yazılardan, diskin üzerindeki yazılara kadar her şey bitkisel yollardan elde edilen çözümlerle uygulanacak.
Sega‘nın bu kararı almasında, Football Manager 2020 geliştiricisi Sports Interactive‘in bu konunun üzerinde durmasının büyük etkisi olduğu söyleniyor. Bu değişim şirkete oyun başına 22 centlik ekstra bir maliyet yüklüyor. Şimdilik bu geri dönüşüm projesi Sega‘nın Avrupa’daki PC oyun dağıtımlarında geçerli olacak. Ancak zamanla bu projenin dünyanın diğer bölgelerine de yayılması bekleniyor. Umarız diğer oyun dağıtıcıları da doğayı koruyacak benzer çözümler üretir…
Oyun
Captain Tsubasa efsanesi, oyun olarak geri dönüyor!
90’lı yılların efsanevi çizgi dizilerinden Captain Tsubasa, 2020 yılında oyun olarak geri dönüyor. Japonya merkezli video oyunu geliştiricisi Bandai Namco, seriye ait Captain Tsubasa: Rise of New Champions adlı oyunun PC, PS4 ve Nintendo Switch platformlarına geleceğini açıkladı.
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Grafik konusunda da modern bir hava almış oyun, hem hikaye modu hem de online yapılabilecek maçlar ile rekabetçi olmayı hedefliyor. Captain Tsubasa çizgi dizi serisine ait hikaye geçtiğimiz yıllarda günümüz çağına uygun hale getirilerek Captain Tsubasa 2018 adıyla tekrar yayınlanmış ve anime severlerin ilgisini epeyce çekmişti. Türkçe olarak Kaptan Tsubasa: Yeni Şampiyonların Yükselişi adıyla yayınlanacak bu oyun bakalım nasıl bir başarı elde edecek.