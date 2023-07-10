Xiaomi, yakında piyasaya sürülecek olan MIUI 15 işletim sistemi için çalışmalarını sürdürüyor. Güvenilir kaynaklardan gelen son sızıntılar, bu yeni işletim sistemin neler getireceğini ortaya koyuyor. Yakın zamanda, MIUI 15’in bir önizleme sürümü Xiaomi güncelleme sunucusunda ortaya çıktı ve şimdi en son sızıntı, sistem arayüzünde yapılacak değişiklikleri gösteriyor. İşte Xiaomi’nin Nirvana’ya ulaştığı MIUI 15 sürümünden ilk izlenimler!

MIUI 15 Daha Yuvarlak Hatlı Tasarıma Geçiyor!

Ortaya çıkan son ekran görüntüleri, simgelerin daha büyük ölçüde kavisli bir tasarıma sahip olacağını gösteriyor. Bu da önceki yuvarlak dikdörtgen şeklinden farklı bir görünüm sunacak. Dikdörtgen ikonlar yıllardan beridir Xiaomi’nin alameti farikası olmuş durumdaydı, ve artık bu tasarım nispeten sıkıcı bir hal almaya başlamıştı. Değişiklik kesinlikle iyi olacaktır.

MIUI 15’teki en dikkat çekici değişikliklerden simgelerin tamamen yeniden tasarlanması. Yeni simgeler daha modern ve çekici bir görünüm sunacak şekilde tasarlandı. Netlik ve basitlik odak alınarak tasarlanan simgeler, düz ve sade bir stile sahip olacak. Aynı zamanda kullanıcıyı yormayan bir renk paletine sahip olacaklar. Simgelerin boyutları da daha tekdüze hale getirilerek kullanıcıların aradığı uygulamayı bulması kolaylaştırılacak.

Yeni simgeler daha sezgisel ve kullanıcı dostu olacak şekilde tasarlanıyor. Örneğin, kamera simgesi artık daha belirgin bir deklanşör düğmesine sahip olacak, böylece hızlıca fotoğraf çekmek daha kolay hale gelecek. Telefon simgesi daha belirgin bir hoparlöre sahip olacak, böylece bir arama yapıldığında daha kolay fark edilebilecek. Mesaj simgesi ise daha belirgin bir sohbet balonuna sahip olacak, böylece yeni bir mesajın varlığını daha kolay fark edebileceksiniz.

MIUI 15, Xiaomi kullanıcılarını görsel olarak büyüleyen ve memnun eden bir kullanıcı deneyimi sunmayı hedefliyor. Yeni simgeler, Xiaomi’nin arayüzde yaptığı birçok iyileştirmeden sadece bir örnek. Son sürümde daha heyecan verici değişikliklerin beklenmesi mümkün.

MIUI 15 ile Xiaomi, Android tabanlı işletim sistemleri için yeni bir standart belirleyerek kullanıcılara daha dinamik, özelleştirilebilir ve kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor. Xiaomi’nin bu yenilikçi adımları, kullanıcılar arasında heyecanla karşılanacak gibi görünüyor. Bizler de MIUI 15’in resmi olarak piyasaya sürülmesini sabırsızlıkla bekliyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizin MIUI 15 beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!