Xiaomi 13 serisi birkaç hafta önce küresel pazarda tanıtılıp devamında ise piyasaya sürülmüştü. Seri üç farklı modelden oluşuyordu:

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Geldiğimiz noktada bugün ise tasarım alanında karşılaştırmalar yapan ve bu karşılaştırmalar sonucunda ödüller veren Red Dot, 2023 yılının akıllı telefon tasarım ödülünü Xiaomi 13 Pro’ya verdi.

Congratulations to our team on their outstanding work! At Xiaomi, we value design that harmonizes aesthetics, user experience, efficiency, and public values. How do you like the design of #Xiaomi13Pro? pic.twitter.com/iNQZ8RQiVH — Lei Jun (@leijun) May 11, 2023

Xiaomi 13 Pro Neler Sunuyor?

Xiaomi 13 Pro karşımıza 1440×3200 (QHD+) çözünürlükte bir ekran ile çıkıyor. Bu ekran 6.73 inç büyüklükte 521 PPI piksel yoğunluğunu destekler nitelikte. 120hz ekran yenileme hızını destekleyen ekran, ekran paneli tarafında ise OLED bir panele ev sahipliği yapıyor.

Xiaomi 13 Pro kaputun altında Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 8GB / 12GB LPPDDR5x RAM ve 128GB / 256GB / 512GB UFS 4.0 dahili depolama alanı eşlik ediyor. Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti gücünü 120W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 4820 mAh büyüklükteki bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında aynı Xiaomi 13’te olduğu gibi Xiaomi 13 Pro da üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip. Ana kamera 50 MP çözünürlükte. Ana kameraya; 50 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 50 MP çözünürlükte telefoto kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 32 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.

Xiaomi devamlı olarak yeni atılımlar yapıyor. Bakalım akıllı telefon pazarındaki rakipleri olan Oppo, Vivo, Realme, Samsung gibi markalar bu durum karşısında ne yapacak?