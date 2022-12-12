Xiaomi, MIUI’nin en son sürümünü daha dün tanıttı. Çinli bir kullanıcının MIUI 14’ü oldukça eski bir cihaz olan Xiaomi Mi 6’ya portladığı görüldü. Yapı Android 11’e dayanıyor ve MIUI 14 ile sunulan bazı yeni özellikleri getiriyor.

Burada ufak bir parantez açıp port romun ne anlama geldiğini açıklamak istiyorum. Öncelikle daha kolay anlaşılması için bazı kavramlardan bahsedeceğim.

Rom: Android cihaz yazılımı

Brick: Cihaza yapılan yanlış yazılımsal müdahalelerden dolayı cihazın kullanılamaz hale gelmesi. Brick ingilizcede tuğla demek. Cihazın tuğladan farksız hale geldiğini anlatmak için bu isim konmuş. Brick hard brick ve soft brick olmak üzere ikiye ayrılıyor. Soft brick ev şartlarında bir bilgisayar yardımıyla oldukça kolay bir şekilde düzeltilebilir. Cihazınızı kabloyla bilgisayara bağlayıp ilgili bilgisayar programı ile -Samsunglarda ODIN, Xiaomilerde Mi Flash Tool- fastboot üzerinden rom atarak soft brickten kurtulabilirsiniz. Hard brick ise kolay kolay ev şartlarında yapılamaz, cihazın arka kapağının ısıtılarak açılması gerek. Bunun yanı sıra yetkili hesap kullanarak cihazın kendi romunun flaşlanması gerek. Bunu da yetkili servisler yapabiliyor.

Flaşlama: Romun telefona kurulması işlemi

Her cihazın kendine özel yazılımı bulunur. Bu yazılımlar -yani romlar- sadece romun yapıldığı cihaza kurulabilecek -flaşlanabilecek- şekilde geliştiriliyor. Eğer cihazınıza başka bir cihazın romunu flaşlarsanız cihazınız hard brick olacaktır. Port ise bir cihazın romunu başka cihaza uyumlu hale getirme işlemidir. Ancak oldukça riskli bir işlem çünkü cihazın hard brick olması kuvvetle muhtemel.

Çinli geliştirici Amktiao, kısa süre önce piyasaya sürülen MIUI 14’ü 2017’de piyasaya sürülen Xiaomi MI 6 için portlamayı başardı. Portlanan yazılım deneme aşamasında ve Android 11 işletim sistemine dayanmakta.

Port MIUI 14 rom, Mi 6’ya bir dizi MIUI 14 özelliği getiriyor. Örneğin, yeni tanıtılan büyük klasör/simge özelleştirme, ana ekran evcil hayvanları ve foton motoru. Ayrıca yeni gizlilik özellikleri getiriyor ve telefon, SMS, kamera, ayarlar, uygulama mağazası) gibi uygulamaların kaldırılmasına olanak sağlıyor.

Hatırlamak gerekirse MIUI 14 , dün Xiaomi 13 serisi etkinliğinde tanıtıldı. Güncelleme bir dizi özellik ve iyileştirme getiriyor ve Şubat ayında uygun cihazların ilk grubuna dağıtılmaya başlayacak.

Yazılım, küçük bir boyuta ve geliştirilmiş bir sistem mimarisine sahip. Daha iyi performans sunması için önceden yüklenmiş daha az uygulamaya sahip. MIUI 14, görsel bir revizyona sahip ve yeni pencere öğesi formatı, ana ekran klasörleri ve Süper simgelerle daha fazla kişiselleştirme seçeneği sunuyor.

Cihaz üzerinde yerel olarak gerçekleştirilen tüm işlemlerle kullanıcı verilerinin gizliliği de iyileştirildi ve hiçbir veri bulutta depolanmıyor. Mi AI sesli yardımcısı geliştirildi. Artık belge taraması, çeviriler gerçekleştirebilir ve istenmeyen aramaları filtreleyebilir.