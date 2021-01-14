Akıllı Telefonlar
MIUI 13 çok yakında bu Xiaomi cihazlarla geliyor!
Xiaomi, Mi 11 serisi ile birlikte MIUI 12.5’i yeni duyurdu. Güncelleme, Çin’deki bazı cihazlar için yavaş yavaş kullanıma sunuluyor ve yeni özellikler de kademeli olarak getiriliyor. 12.5 güncellemesi, 2021’in ikinci çeyreğinde duyurulabilecek MIUI 13 sürümünden önceki aşamalı bir adım olarak hizmet ediyor. Şimdi ise bir XDA Forum Üyesi, Xiaomi’nin yazılım dış görünümünün bir sonraki sürümü hakkında miui.com kaynak kodunun derinliklerine gömülü ilginç ayrıntıları keşfetti.
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MIUI 13 stabil güncellemesi Mi Mix 4 ve Mi Note 11 ile başlayabilir
Rapora göre MIUI 13 yakında gelecek ve onu destekleyecek ilk cihazlardan bazıları Mi Mix 4 ve Mi Note 11 olacak. Mi Mix 4, seride verilen kısa bir aradan sonra şirket tarafından resmi olarak onaylandı. Ancak Mi Note 11 hala sırrını koruyor. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Mi Note 10 Lite’ı saymazsak, 2019’da piyasaya sürülen Mi Note 10’dan bu yana şirket henüz yeni bir akıllı telefon çıkarmadı ve Mi Note 11 hakkında bilinenler de oldukça az.
Xiaomi Mi MIX 4 and Mi Note 11 spotted on the HTML source code of https://t.co/cJ0k4vuM4Q
Source : view-source:https://t.co/cJ0k4vuM4Q pic.twitter.com/2Yb8Ks2bi3
— the_tech_guy (@_the_tech_guy) January 11, 2021
Mi Mix 4 hangi yeni özellikler ile gelecek?
Muadili Mi Mix 4 zaten söylenti değirmeninde dolaşıyor. Birçok rapor, bu cihazın Xiaomi’nin ekran altı selfie kamerasına sahip ilk telefonu olacağını iddia ediyor. Bu tür bir seçimin Mi Mix cihazına kesinlikle uyacağı oldukça aşikar. Sonuçta, çerçevesiz ekran trendini başlatan Mi Mix’in ta kendisiydi. Mi Mix 3S, oldukça yenilikçi kızaklı kameraya sahip bir ekranla piyasaya sürülmüştü. Gerçek bir cihazdan çok bir konsept olan Mi Alpha’dan bu yana Xiaomi, bu akıllı telefon serisini gizli tutmayı tercih etti.
Çin kaynaklı habere göre, BOE ve Huaxing, ekran altı kameralarla OLED panellerin seri üretimini çoktan başlattı. Bu paneller, bu yılın ikinci yarısında son tüketiciye ulaşacak. Bu da muhtemelen Mi Mix 4’ün olası çıkış tarihi ile aynı zamana denk geliyor. Ayrıca Mi Note 11’in yılın 3. ve 4. çeyreğindeki bir lansmanı hedefleyeceği tahmin ediliyor.
MIUI 13, Nisan ayında duyurulabilir ancak güncellemenin kararlı bir duruma gelmesi birkaç ay daha sürecektir. Mi Mix 4, kutusundan kararlı bir sürümle çıkan ilk cihaz olabilir. Ne yazık ki, bu yeni cihazlar hakkında elimizde kesin bilgiler olmadığı için şimdilik sadece tahmin yürütebiliyoruz. Elbette önümüzdeki haftalarda daha fazla sızıntı ortaya çıkacaktır çünkü siz okuyucularımızın da bildiği gibi bu sektörde hiçbir şey uzun süre sır olarak kalamıyor.
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A32 5G modeli duyuruldu
Samsung, 5G barındıran uygun fiyatlı Galaxy A32 5G modelini resmen duyurdu. Şirketin yeni akıllı telefonu, kamera tasarımı ve özellikleri ile oldukça dikkat çekiyor.
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Güney Kore merkezli teknoloji devi, amiral gemisi modeli Galaxy S21‘i tanıtmaya hazırlanırken, bütçe dostu telefon arayışında olan tüketicileri memnun edecek bir duyuru yaptı. Paylaşılan bilgiye göre yeni akıllı telefon, bugüne kadarki en uygun fiyatlı 5G telefonu olacak.
Avrupa pazarında satışa sunulacak Samsung Galaxy A32 5G modeli, 6,5 inç büyüklüğünde damla çentikli HD+ çözünürlük sunan bir TFT LCD ekrana sahip. Söz konusu çentikte 13 MP’lik çözünürlük sunan bir selfie kamerasına sahip.
Telefonun arka kısmında ise dörtlü bir kurulumdan oluşuyor. Bu kuruluma; 48 Megapiksel ana kamera, 8 Megapiksel ultra geniş açı, 5 Megapiksel makro ve 2 Megapiksel derinlik algılayıcısı yer alıyor. Ayrıca bu telefonun yan panelinde parmak izi okuyucu sensör yer alıyor.
Söz konusu akıllı telefonun işlemcisi net olarak açıklanmasa da MediaTek Dimensity 720‘nin kullanılmış olabileceğini tahmin ediliyor. Birden çok RAM seçenekleri (4GB, 6GB ve 8GB) ve 64GB / 128GB depolama alanıyla satışa sunulacak cihaz, 15W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil ile karşımıza çıkıyor.
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Samsung Galaxy A32 5G modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6,5 inç HD+, TFT LCD
- İşlemci: Resmi olmamakla birlikte, MediaTek Dimensity 720
- RAM: 4 GB, 6 GB ya da 8 GB
- Depolama: 64 GB ya da 128 GB (1 TB’ye kadar microSD desteği)
- Ön Kamera: 13 MP
- Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP
- Batarya: 5.000 mAh (15 watt hızlı şarj desteği)
- Boyutlar: 164,2 mm x 76,1 mm x 9,1 mm
- Ağırlık: 205 gram
- Fiyat: 279 Euro
Siyah, beyaz, mavi ve mor renkleri olmak üzere dört farklı renk seçenekleriyle gelen Samsung Galaxy A32 5G, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip baz modeli için 279 euro fiyat etiketi açıklanmış durumda. Söz konusu telefon 12 Şubat itibarıyla çeşitli Avrupa ülkelerinde satışa sunulacak.
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11 Pro, 80W kablosuz hızlı şarjı destekleyecek
Xiaomi Mi 11 Pro akıllı telefonun Şubat 2021’de piyasaya çıkması bekleniyor. Çıkışına az bir zaman kala telefonla alakalı olarak yeni bir bilgi ortaya çıktı. Bilgilere göre Xiaomi Mi 11 Pro’da tamı tamına 80W kablosuz hızlı şarj teknolojisi bulunacak. Bu teknoloji, Mi 11 Pro’ya “dünyanın en hızlı kablosuz şarj destekli telefonu” ünvanını kazandıracak.
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Xiaomi Mi 11 Pro bugüne kadar hiç yapılmamışı yapacak
Dün yayınladığımız haberlerimizde Xiaomi Mi 11’in global sürümünün FCC sertifikası almayı başardığını aktarmıştık. Tam olarak ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmeyen telefonun bir de “Pro” varyantı bulunuyor. Şubat 2021’de piyasaya çıkacak olan Xiaomi Mi 11 global sürümünün yanında Xiaomi, Mi 11 Pro’yu da satışa sunacak. GSMArena tarafından aktarılan bilgilere göre Mi 11 Pro, tamı tamına 80W kablosuz hızlı şarj desteğini bünyesinde bulunduracak.
GSMArena’nın sektöre yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre Xiaomi, akıllı telefonlarda kullanacağı 80W kablosuz hızlı şarj teknolojisi üzerinde yaptığı çalışmalarda sona geldi ve teknoloji son kullanıcıyla buluşmaya hazır durumda. Fakat Xiaomi’nin teknolojiyi son kullanıcıyla buluşturabilmesi için öncelikle yetkili kurumlardan resmî onay alması gerekiyor. Onay verildikten sonra Xiaomi, Mi11 Pro modeliyle beraber 80W kablosuz hızlı şarj desteğini piyasaya sürmüş olacak.
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Eğer Xiaomi resmî onay almayı başarır ve gerçekten Mi 11 Pro ile beraber 80W kablosuz hızlı şarj teknolojisini hayata geçirebilirse, yeni bir dönüm noktasına kapı aralamış olacak. Zira hâlihazırda hiçbir telefonda bu kadar yüksek hızlı bir kablosuz şarj teknolojisi bulunmuyor; Mi 11 Pro’nun 80W hızlı kablosuz şarjı hayata geçirmesiyle beraber telefon “dünyanın en hızlı kablosuz hızlı şarj destekli telefonu” olacak.
Mi 11 Pro’nun bilinen özellikleri
Xiaomi Mi 11 Pro Qualcomm Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alacak. Telefon aynı zamanda 144Hz AMOLED ekran, çift sim kart desteği ve NFC desteğiyle gelecek. Telefonda üç adet kamera bulunacak. Bunlar; OIS desteği bulunan geniş açı lens, OIS desteği bulunan ultra geniş açı lens ve yine OIS desteğine sahip 5X telefoto zoom lens. Çinli akıllı telefon üreticisi OIS (optik görüntü sabitleme) sayesinde kullanıcılarına daha iyi bir kamera deneyimi sunmayı planlıyor.
Akıllı Telefonlar
Honor V40 5G, 50MP’lik Kamerasını Onayladı!
Honor’un yeni amiral gemisi modeli Honor V40 5G, 50MP’lik ana kamerasını doğruladı. İşte Honor V40‘ın bilinen tüm özellikleri.
Huawei’den ayrılan Honor‘un yeni amiral gemisi Honor V40 5G hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Son günlerde kamera tasarımı sızıntıları ile karşımıza çıkan Honor V40, bu sefer kamera özelliklerini doğruladı.
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Honor V40 5G’nin bilinen tüm özellikleri!
İlk ortaya çıkan kamera tasarımını yalanlayan V40, geçtiğimiz günlerde gerçek kamera tasarımın ortaya koymuştu. Hatırlarsanız arka kısmında dörtlü kamera grubunu taşıyan V40, üstte büyük bir kamera taşırken, altında dört adet küçük yuvarlağa yer veriyordu. Bu yuvarlakların üçü kamera iken, sol üstte bulunan yuvarlak bölme, LED flaş olarak görevlendirilmişti.
Bugün Weibo‘da çıkan resmi bir posterde Honor V40 5G‘nin kamera özellikleri doğrulandı. 50MP ana kamera ile birlikte gelecek olan V40, 8MP ultra geniş açı kamerası, 2MP lazer odak sensörü ve 2MP makro sensörü ile birlikte gelecek.
Yine aynı posterde cihazın 1.07 milyar renk skalasına sahip ekran ile birlikte geleceği de gözüküyor. Bu ekranın ise 90Hz veya 120HZ yenileme hıza ve 6.72 inç büyüklüğe sahip olduğu tahmin ediliyor. Öte yandan daha önce gelen sızıntılara göre gücünü Dimensity 1000+ yonga setineden alacak olan Honor V40 5G, 50W kablosuz, 65W kablolu hızlı şarj desteği ile gelecek.
8GB Ram bellek ile gelmesi beklenilen V40, 128GB ve 256GB depolama seçenekleri sunacak. 32MP‘lik ön kamera ile gelecek olan V40 5G, Android 10 tabanlı Magic UI 4.0 işletim sistemine sahip olacak.
Honor V40 5G hakkında bilinenler şimdilik bu şekildeydi. Görünüşe göre Honor, bu model ile piyasada ismini epey duyuracak. Özellikle yüksek performansı ve tasarımı ile dikkat çeken Honor V40 5G, 18 Ocak tarihinte tanıtılacak. Bakalım Honor V40’in fiyatı ne kadar olacak.
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