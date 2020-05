MIUI 12 ile gelen TÜM değişiklikler! | Türkçe sürümünü kurduk

Philips The One 55PUS7304 ile sizlere birçok detayını aktardık. Bu sefer ise konsol oyuncusu olan Aydoğan The One’ın Ambilight ve 4K HDR içerikleri ile sunduğu avantajları aktarıyor.

PlayStation 4 Pro ve Xbox One X modelleri 4K ve HDR desteğiyle fark yaratırken bu ürünlerden tam manasıyla keyif alabilmek için 4K ve HDR destekli televizyona ihtiyaç duyuluyor. Bunun için piyasadaki en iyi fiyat/performans ürünü diyebileceğimiz Philips The One 55PUS7304 modeli 4K desteğiyle dikkat çekiyor. Buna ek olarak HDR, Dolby Vision gibi detayları bulunan ürün, Dolby Atmos ile de çevresel ses desteği sağlıyor.

Ancak tüm rakiplerinden Philips ailesini ayıran Ambilight 3 teknolojisi, özellikle karanlıkta oyun oynama keyfinde üç taraflı led şeritleriyle ekranın taşmasını sağlayarak oyundaki keyif ve heyecanınızı ekrandan taşırarak rakipsiz bir hale getiriyor.