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MIUI 12 ile gelen TÜM değişiklikler! | Türkçe sürümünü kurduk
MIUI 12 Global sürümü, sosyal medya platformları ve Youtube üzerinde yapılan canlı lansmanla birliikte resmen tanıtılmış oldu. Bu videomuzda, MIUI 12 Global sürümünün ne zaman çıkacağı, neler sunacağı, nasıl kurabileceğinizi anlatıyorum.
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Xiaomi Mi Note 10 cihazıyla kurulumlarını gerçekleştirdiğimiz MIUI sürümü, Xiaomi.EU tarafından paylaşıldı. Yani, Türkçe dahil olmak üzere, dünya çapında birçok dil desteğine sahip. Aynı zamanda, içerisinde Google Play Servisleri de yüklü vaziyette geliyor. 22 Mayıs tarihi itibarıyla en son sürümü kullandığımız arayüzde “Super Walpaper” yer almıyor. Muhtemelen firma, ilerleyen sürümlerde bu desteği de cihaza dahil edecektir.
Kurulum aşamasında, tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. Yapılan işlemlerden HWP.com.tr adresi mesul tutulamaz!
MIUI 12 yükleme aşamaları? Nasıl kurabiliriz?
Xiaomi Mi Note 10’a kurulumunu gerçekleştirdiğimiz MIUI 12 sürümünü isterseniz Xiaomi.EU adresindeki diğer cihazlara da kurulumu gerçekleştirebilirsiniz. İşlemlerde herhangi bir fark yoktur.
- Öncelikle cihazımızın kilidini açmamız gerekiyor. Xiaomi’nin resmi olarak destek verdiği Xiaomi Unlock Tool’u indirip işlemleri sırasıyla yapın ve verilen süreyi bekleyin. Süre bittiğinde kurulum aşamalarına devam edebilirsiniz.
- Ömer Şanlı’nın bizim için özel hazırladığı HWP Tool’u buradaki linkten indirin.
- Driver yükle kısmından bilgisayar için ADB sürücülerimizi yükleyelim.
- Telefonumuzu “Ses kısma + güç” tuşu vasıtasıyla açalım.
- Bilgisayara kablo yordamıyla bağlantısını gerçekleştirelim.
- Bu esnada eğer bağlantı hatası alırsanız, görev yöneticisinde “ADB Interface” seçeneğine sağ tıklayarak “Sürücü güncelleştir” demeniz gerekiyor.
- HWP Tool üzerinde “Recovery yükle” kısmına tıklıyoruz. Recovery’imiz güncelleniyor ve TWRP’miz cihaza yükleniyor.
- Ses açma + güç tuşu ile işlemlerimize devam ediyoruz. Bu esnada “TWRP”mizin cihazda açılması gerekiyor. Eğer karşınıza TWRP çıkmadıysa, “Ses kısma ve güç” tuşuna tekrar basarak, HWP Tool içerisindeki VBMeta yükle seçeneğine dokunmalısınız. Daha sonra işlemlere devam edebilirsiniz.
- Cihazımız, kurtarma menüsüne girişi tamamladı. Şimdi buradan ilk yapmamız gereken, “Wipe” sekmesi altındaki “Format Data” seçeneğine dokunup, “yes” yazmak olacak. Böylece, şifrelenmiş veriler, tamamen silinmiş olacak.
- Daha sonra ise vermiş olduğum buradaki linkten indirdiğiniz dosyayı, telefonunuzu bilgisayara tekrar takarak, cihazınızın hafızasına göndereceksiniz.
- Install kısmından, ilgili “ZIP” dosyasını bularak yükleme işlemine geçebilirsiniz. (Temiz kurulum her zaman daha verimli sonuç verir. Lütfen önce MIUI 11, Stock ROM yükleyin.)
- Cihazı “Reboot System” seçeneğine basarak tekrar başlatalım. (Yükleme animasyonunu geçmezse cihazınız, TWRP Wipe menüsü üzerindeki “cache ve data” seçeneklerini işaretleyerek formatlayıp tekrardan ROM’u yüklemeyi deneyin.)
- Ve yeni MIUI animasyonuyla MIUI 12 karşınızda!
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Ambilight ile oyun keyfi nasıl olur? | Philips The One 55PUS7304
Philips The One 55PUS7304 ile sizlere birçok detayını aktardık. Bu sefer ise konsol oyuncusu olan Aydoğan The One’ın Ambilight ve 4K HDR içerikleri ile sunduğu avantajları aktarıyor.
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PlayStation 4 Pro ve Xbox One X modelleri 4K ve HDR desteğiyle fark yaratırken bu ürünlerden tam manasıyla keyif alabilmek için 4K ve HDR destekli televizyona ihtiyaç duyuluyor. Bunun için piyasadaki en iyi fiyat/performans ürünü diyebileceğimiz Philips The One 55PUS7304 modeli 4K desteğiyle dikkat çekiyor. Buna ek olarak HDR, Dolby Vision gibi detayları bulunan ürün, Dolby Atmos ile de çevresel ses desteği sağlıyor.
Ancak tüm rakiplerinden Philips ailesini ayıran Ambilight 3 teknolojisi, özellikle karanlıkta oyun oynama keyfinde üç taraflı led şeritleriyle ekranın taşmasını sağlayarak oyundaki keyif ve heyecanınızı ekrandan taşırarak rakipsiz bir hale getiriyor.
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Her yerde sinema keyfi! | Acer C250i taşınabilir projeksiyon incelemesi
Acer C250i hafif, taşınabilir ve dahili bataryası ile uzun kullanım vadeden bir projeksiyon cihazı olarak inceleme masamızda!
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Acer C250i incelemesi
Sadece 775 gram ağırlığında olan C250i piyasadaki en dikkat çekici projektörlerden biri. Özel tasarımıyla farklı açılarda kolay bir kullanım vadediyor. 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde olmasıyla piyasadaki rakiplerine nazaran daha büyük görüntü sunabiliyor. Ekonomik mod kullanımıyla 30.000 saate varan ampül ömrü de uzun ömürlü olduğunu vurguluyor.
300 lümen parlaklık ve 5.000:1 kontrast oranı sunan cihazın 9000 mAh bataryasını powerbank olarak kullanmak da mümkün. SD kart, HDMI, USB Tip-C, USB Tip-A bağlantıları ile her türlü cihaz ile bağlantı sağlanabilen Acer C250i, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Cast gibi kablosuz olarak da bağlanabilir durumda.
Dahili bataryası ile 5 saate varan bir video deneyimi sunan cihazda sadece BT üzerinden kablosuz hoparlör gibi kullanım imkanı da bulunuyor. 5 W değerindeki Acer TrueHarmony hoparlörü güçlü bir ses sunarken müzik ve film keyfini yansıtabilecek deneyim vadediyor. Yani elimizdeki cihaz hem bir projeksiyon cihazı, hem powerbank hem de bluetooth hoparlör olarak kullanılabilen bir cihaz. Gerektiğinde Acer C250i modelini akıllı ürünlerinizi şarj edebilmek için de kullanabiliyor olmak ciddi bir artısı olarak dikkat çekiyor.
Detayları videomuzda görebilirsiniz. İyi seyirler…
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TCL 10L modeli kutudan çıkıyor!
Bugünkü videomuzda ofisimize gönderilen TCL 10L modelini kutusunu açıyoruz.
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TCL 10L modelinin ekran tarafında 6.53 inç’lik Full HD+ çözünürlük sunan bir ekran modeli görüyoruz. Ekran tarafında IPS LCD bir panel tercih edilmiş. Snapdragon 665 işlemciyle gelen cihazımızın 6 GB RAM ve 64 GB depolama seçeneklerine sahip olduğunu görüyoruz.
Ön kamerada 16 MP çözünürlük tercih edilirken, arka tarafta ise 48 MP f/1.8 odak açıklığı sunan geniş açılı bir kamerayla birlikte 8 MP f/2.2 ultra geniş 2 MP makro ve 2 MP derinlik kameralı kullanılmış. Kamera dizilimine baktığımızda firmanın çizgisi içerisinde devam ettiğini ve kameraları yan yana dizmeyi uygun gördüğünü söyleyebiliriz.
Cihazda NXTVISION adı verilen özel bir görüntü modu çalışıyor. Bu mod görüntünün daha parlak ve güzel görünmesini sağlıyor. Aynı zamanda HDR ve SDR gibi görüntü teknolojileri cihazımız tarafından destekleniyor.