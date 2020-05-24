MIUI 12 ile gelen TÜM değişiklikler! | Türkçe sürümünü kurduk

MIUI 12 Global sürümü, sosyal medya platformları ve Youtube üzerinde yapılan canlı lansmanla birliikte resmen tanıtılmış oldu. Bu videomuzda, MIUI 12 Global sürümünün ne zaman çıkacağı, neler sunacağı, nasıl kurabileceğinizi anlatıyorum.

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Xiaomi Mi Note 10 cihazıyla kurulumlarını gerçekleştirdiğimiz MIUI sürümü, Xiaomi.EU tarafından paylaşıldı. Yani, Türkçe dahil olmak üzere, dünya çapında birçok dil desteğine sahip. Aynı zamanda, içerisinde Google Play Servisleri de yüklü vaziyette geliyor. 22 Mayıs tarihi itibarıyla en son sürümü kullandığımız arayüzde “Super Walpaper” yer almıyor. Muhtemelen firma, ilerleyen sürümlerde bu desteği de cihaza dahil edecektir.

Kurulum aşamasında, tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. Yapılan işlemlerden HWP.com.tr adresi mesul tutulamaz!

MIUI 12 yükleme aşamaları? Nasıl kurabiliriz?

Xiaomi Mi Note 10’a kurulumunu gerçekleştirdiğimiz MIUI 12 sürümünü isterseniz Xiaomi.EU adresindeki diğer cihazlara da kurulumu gerçekleştirebilirsiniz. İşlemlerde herhangi bir fark yoktur.