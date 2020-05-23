Apple AirPods Stuido yakında geliyor!

Bugün Razer, THX sertifikalı yeni kulaklığını resmi olarak duyurdu. Razer Opus isimli kulaklık göz dolduran teknik özelliklere sahip olacak. Razer‘ın marka imajına bakıldığında RGB aydınlatmalı LED ışıklar ve üçlü yılan logosu öne çıkıyor. Razer Opus ise bunlardan hiçbirine sahip değil. Marka imajından daha çok teknik özellikleri ile öne çıkan bir kulaklık olacağa benziyor.

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Razer Opus hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Razer Opus, kulak için uygun, sofistike tasarım ve ses kalitesi için THX sertifikasına sahip bir kulaklık olacak. Cihazın gürültü engelleyici özelliği de bulunacak ve fiyatlandırma olarak 200$ fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Razer, THX ile birlikte bu kulaklık üzerinde çalıştı. Opus‘un sertifikayı alabilmesi için kapsamlı testler yapıldı. THX Başkanı Peter Vasay, “Opus, zengin ve dengeli ses sürücülerine sahip; müzik, oyun ve filmler için en iyi ses optimizasyonuna sahip kulaklıklardan biri olacak.” şeklinde açıklamada bulundu.

Opus, rahat oturması açısından suni deri kulakçıklara ve üst tarafında kafa bandına sahip olacak. Cihaz tek şarjla ANC açıkken 25 saat kullanım ömrü sunacak. Kulaklıklarda 40 mm sürücüler, Bluetooth 4.2 bağlantısı, AAC, APTX, A2DP, AVRCP ve HFP kodeklerini destekleyen algılama özelliği bulunuyor. Ayrıca 3.5 mm kulaklık kablosu ile analog kulaklık olarakta Opus‘u kullanabilirsiniz.

Razer, bu kulaklıklarda “Gelişmiş Hibrit Aktif Gürültü Önleme” sistemini kullanacak. Her kulaklığın iç ve dış tarafında birer miktofon mevcut olacak. Razer oyunculara özel bir kulaklık tasarlamak yerine günlük yaşama uygun bir kulaklık tasarlamak üzerine çalışma yapmış. Opus temel olarak Bose, Sony, Beats gibi firmaların seyahat ve günlük yaşama uygun kulaklıklarına rakip olarak gelecek.

Razer Opus, razer.com veya Amazon üzerinden bugün satışa çıkacak. Gece yarısı siyahı ve gece yarısı mavisi olmak üzere iki farklı renk çeşidi bulunacak. Cihaz, öncelikle Kuzey Amerika, Avrupa, Çin ve Asya Pasifik üzerinde satışa sunulacak.