Türkiye’nin en çok satan akıllı telefon markaları belli oldu

Global araştırma firması StatCounter’ın yaptığı Türkiye geneli akıllı telefon pazar payı araştırması sonuçları açıklandı. Veriler ülkemizde en çok satan akıllı telefon firmasını ve rakiplerini ortaya çıkardı.

Sonuçlara baktığımızda zirvede yüzde 48,24 pazar payı ile Samsung firmasını görüyoruz. Firma bilindiği üzere, sadece F/P değil birçok kullanıcıya hitap edebilen çok çeşitli fiyat segmentlerinde modellerini ülkemizde satışa sunuyor. Listede ikinci sırada ise yıllardır Samsung rakibi olarak dile getirilen Apple’ı, yüzde 15,65’lik pazar payıyla görüyoruz. Genelde üst segment modelleriyle pazar hakimiyeti sağlayan Apple’ın, F/P seçeneklerini barındırmadığı için listede bu denli bir orana sahip olması normal görünüyor.

Listede üçüncü sırada Google ile yaşadığı sorunlarla sık sık gündeme gelen fakat içerisinde birçok farklı model barındıran Huawei göze çarpıyor. Huawei’nin bu başarısında operatörlerle yaptığı anlaşmaların ve ortak satışların etkili olduğu söyleniyor. Raporda dördüncü sırada ise, ülkemizde özellikle Redmi Note 8 serisiyle pazara damgasını vuran ve kendinden sık sık söz ettiren Xiaomi bulunuyor. Xiaomi’nin bu başarısı sadece Türkiye için değil, global anlamda da ciddi şekilde pazar payı verilerine yansıyor.

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StatCounter’ın sık sık ülkemizle ilgili veriler yayınladığını biliyoruz ve bu aşamada mevcut en çok satan firmalar verilerinin 2019 yılı Nisan ayı ile 2020 yılı Nisan ayı arasını kapsadığını da ekleyelim.

Sırasıyla liste ve veriler şu şekilde;