Redmi Note 8T resmi olarak tanıtıldı

Redmi Note 8T modeli, bugün Mi Note 10 ile birlikte resmi olarak duyuruldu. Birçok özelliği ile Redmi Note 8 modelinin birebir aynısı olan cihaz, NFC desteği ve kutudan 18W‘lık şarj aletiyle geliyor olmasıyla farkılaşıyor.

Redmi Note 8T özellikleri

Mavi, beyaz ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile gelen telefon, damla çentik tasarımını kullanıyor. Ekran 6.3 inç boyutunda ve FHD+ çözünürlük sunuyor.

Gücünü Snapdragon 665 işlemcisinden alan modelde 3 GB veya 4 GB RAM seçenekleri sunulmuş. Depolama tarafında ise 3 GB RAM sunan modelde 32 GB hafıza yer alırken, 4 GB RAM’li modelde 128 GB depolama bulunuyor. Ayrıca dahili depolamayı 128 GB‘a kadar microSD kart desteğiyle arttırabilmek mümkün.

Daha önce gördüğümüz dörtlü arka kamera sistemi yine bizleri karşılıyor. Ana kamera F/1.6 diyafram değerine sahip 48 MP çözünürlüğündeyken, 8 MP ultrageniş açı, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik algılayıcısı sıralanıyor. Ön tarafta ise 32 MP’lik bir selfie kamerası mevcut. Telefonda 4000 mAh kapasiteli pil bulunurken, kutu içeriğinden 18W’lık hızlı şarj adaptörü çıkıyor. Yazılım tarafında ise Android 9 Pie işletim sistemiyle MIUI 10 sürümünü görüyoruz.

8 Kasım itibarıyla Avrupa’da satılmaya başlanacak telefonun fiyatları ise şöyle: