MIUI 10 sürümü, Weibo‘da açıklanan bilgilere göre 31 Mayıs‘ta geliyor. Hatırlarsanız dün itibarıyla Xiaomi’nin resmi Weibo hesabında Xiaomi Mi 8 amiral gemisinin 31 Mayıs tarihinde resmi olarak tanıtılacağı açıklanmıştı. Şimdi de bu cihazın içerisinde yer alacak yeni kullanıcı arayüzü için duyuru yapıldı.

İlginizi çekebilir: Blitz QC3.0 USB portu priz

MIUI 10 tanıtım görseli paylaşıldı

Aşağıdaki görselden görebileceğiniz gibi, yeni kullanıcı arayüzü için teaser görsel Weibo platformu üzerinde paylaşıldı. 10 rakamanının hemen altında yer alan Çince yazıda “Işıktan daha hızlı olacağım” ifadesi yer alıyor. Ancak bunun dışında yeni arayüzle ilgili henüz bir şey bilmiyoruz.