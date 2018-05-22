BlitzWolf QC3.0 USB Portlu Üçlü Priz

Başarılı şarj aletleri, power bank’lar ve ses ürünlerine imza atmış olan BlitzWolf firması bu kez beklenmedik bir ürünle bizlerle. Firmanın seçimi üçlü prize şarj aleti entegre etmek olmuş. BW-PS1 adlı ürün sayesinde üçlü prizler çağ atlamış oluyor ve karmaşa kısmen azalıyor. Aynı ürünün beşli priz versiyonu da var: https://goo.gl/QHdbvy

Sade tasarımlı ve beyaz ile yeşil renklerin hakim olduğu ürün kutusu gerekli darbe korumasını sağlayabiliyor.

Basit bir kullanma kılavuzu dahil değilmiş ama Türkçe desteği yok. Bundan başka bir aksesuar yer almıyor.

271 x 56 x 42 mm boyutlu üçlü priz beyaz renkte ve kablosu yaklaşık 1.5 metre. Bu gerçekten kalın bir kablo ve 1.5 mm2 çaplı bakır kullanılmış. Üzerindeki nota bakılırsa 16A sorunsuz taşınabiliyor. Bu durumda en yüksek güç girişi 4000 Watt olabiliyor.

Kenar kısımda aç/kapa butonu var. Üstte görülen koruma ve topraklı yazıları arkasında hafif biçimde yanan durum LED’leri var. Buton aslında aynı zamanda aşırı yük koruması içeriyor. Priz deliklerinde çocuk koruması olduğu görülüyor.

Diğer köşede toplamda en yüksek 24 Watt sunabilen üç USB portu hazır. Soldaki port QC 3.0 uyumlu yani hızlı şarj yapabiliyor. Desteklenen voltaj ve akımlar:

3.6-6.5V aralığında 3A

6.5-9V aralığında 2A

9-12V aralığında 1.5A

Sağdaki iki portsa klasik 5V sunuyor ve ikisi toplam 2A akım sunabiliyor. Denemeler sırasında soldaki porttan 5V ile 3.2A çekebildik. Sağdaki portlardan her biri en fazla 1.7A sunabildi. İkisi birden sorunsuz biçimde 1A vermeyi başardı.

Ürünü satın almak isteyenler BangGood üzerinden sipariş verebilir: https://goo.gl/9L6JQz

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