Bir süredir yeni SUV modelini tanıtmaya hazırlanan Mitsubishi, Mitsubishi Destinator isimli otomobilini resmi olarak tanıttı. Peki Mitsubishi Destinator neler sunuyor? Mitsubishi Destinator fiyatı ne kadar?

Mitsubishi Destinator Neler Sunuyor?

Mitsubishi Destinator, markanın modern ve kaslı tasarım dilini en net şekilde yansıtan modellerden biri olarak öne çıkıyor. Ön kısımda, markanın imzası haline gelen “Dynamic Shield” yani Dinamik Kalkan tasarımı, araca hem agresif hem de güven veren bir karakter katıyor. Gövdedeki keskin hatlar, geniş çamurluklar ve 18 inç boyutundaki büyük jantlar, bu yeni SUV modeli için güçlü bir duruş sergiliyor. Aracın arka tasarımında ise efsanevi Pajero modeline yapılan göndermeler, markanın köklü arazi mirasını teknolojiyle birleştirdiğini gösteriyor.

Aracın kapısını açıp içeri girdiğinizde ise sizi teknoloji odaklı ve oldukça ferah bir yaşam alanı karşılıyor. Tamamen dijital bir deneyim sunan kokpitte, 12.3 inçlik devasa bir multimedya ekranı ve 8 inçlik bir dijital gösterge paneli bulunuyor. 7 koltuklu yapısıyla geniş aileler için ideal bir çözüm sunan Mitsubishi Destinator, panoramik sunroof ve Yamaha imzalı premium ses sistemi gibi donanımlarla yolculukları keyifli bir deneyime dönüştürmeyi hedefliyor.

Mitsubishi Destinator Teknik Özellikler

Motor: 1.5 Litre Turbo Benzinli (4 Silindir)

1.5 Litre Turbo Benzinli (4 Silindir) Güç: 163 BG

163 BG Tork: 250 Nm

250 Nm Şanzıman: CVT (Otomatik)

CVT (Otomatik) Çekiş: Önden Çekiş

Önden Çekiş Koltuk Kapasitesi: 7 Kişi

7 Kişi Sürüş Modları: Normal, Asfalt, Yağmur, Çakıl, Çamur

Normal, Asfalt, Yağmur, Çakıl, Çamur Güvenlik Asistanları: Adaptif Hız Sabitleyici, Kör Nokta Uyarısı, 360 Derece Kamera

Mitsubishi Destinator Fiyatı Ne Kadar?

En çok merak edilen konulardan biri de Mitsubishi Destinator modelinin fiyat etiketinin ne olacağı. Mitsubishi, aracın resmi satış fiyatını henüz açıklamadı. Fiyatların, modelin halka ilk kez sunulacağı 23 Temmuz 2025’teki GAIKINDO Endonezya Uluslararası Otomobil Fuarı’nda netleşmesi bekleniyor. Ancak Endonezya pazarından gelen ilk bilgilere ve satış danışmanlarından sızan tahminlere göre, aracın oldukça rekabetçi bir fiyatla sunulacağı öngörülüyor.

Gelen bilgilere göre Mitsubishi Destinator fiyatının, donanım paketlerine bağlı olarak 420 milyon ile 480 milyon Endonezya Rupisi arasında konumlandırılması bekleniyor. Bu rakamlar, güncel kurla kabaca 840.000 TL ile 960.000 TL arasına tekabül etmektedir. Elbette bu rakamlar şimdilik birer tahminden ibaret ve aracın Türkiye’ye gelip gelmeyeceği veya gelirse vergi sistemiyle fiyatının ne olacağı henüz belirsizliğini koruyor.

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Siz Mitsubishi Destinator hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.