Elektrikli otomobil devi Tesla, en popüler modellerinden biri olan Model Y için yepyeni bir versiyonla gündemde. “Juniper” kod adlı yenileme projesinin bir parçası olarak geliştirilen ve özellikle Çin pazarı düşünülerek tasarlanan Tesla Model Y L, resmi belgelerle gün yüzüne çıktı. Amerikalı üreticinin bu stratejik hamlesi, markanın en büyük pazarlarından birindeki hakimiyetini pekiştirmeyi amaçlıyor ve ailenin yeni üyesi, sunduğu ekstra uzunluk ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Tesla Piyasaları Sarsmaya Geliyor: İşte Çin’e Özel Üretilen Yepyeni Tesla Model Y L!

Yeni Tesla Model Y L, tasarım anlamında ailenin amiral gemisi Model X’ten ilham alan hatlara sahip. Özellikle aracın C sütunu ve eğimli tavan yapısı Model X’i andırsa da, genel silüeti ve ön yüzü standart Model Y kimliğini koruyor. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’na sunulan belgelerde ortaya çıkan bilgilere göre araç, standart versiyondan tam 179 mm daha uzun olacak şekilde 4.976 mm’lik bir uzunluğa sahip. Bu uzama, 50 mm artırılan 3.040 mm’lik dingil mesafesiyle birleşerek iç mekanda devrimsel bir ferahlık vaat ediyor.

Aracın kaputunun altında ise etkileyici performans değerleri yatıyor. Tesla Model Y L, gücünü çift elektromotor kurulumundan alacak. Ön aksta 142 kW, arka aksta ise 198 kW güç üreten bu motorlar, toplamda yaklaşık 340 kW, yani 462 beygir gücünde bir sistem çıkışı sunuyor. Bu değer, aracı mevcut Long Range AWD versiyonunun üzerine konumlandırırken, makyaj öncesi Model Y Performance modelinin gücüne oldukça yaklaştırıyor.

2.008 kg boş ağırlığa sahip olan Tesla Model Y L, enerjisini Koreli LG Energy Solution tarafından üretilen yüksek kapasiteli bir lityum-iyon batarya paketinden alacak. Artırılan boyutlar ve yükseltilen tavan yapısı sayesinde aracın iç mekanında 6 koltuklu bir düzen sunulması bekleniyor. Bu özellik, özellikle geniş ve ferah aile otomobillerine büyük ilgi gösteren Çinli tüketicilerin beklentilerini tam anlamıyla karşılama potansiyeli taşıyor.

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