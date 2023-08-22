Not: Bu videodaki ürün realme Türkiye tarafından tedarik edilmiştir.

Bu videoda yerli üretim ürünlerden birisi olan realme C55’in önemli bir detayını anlatıyoruz. realme C55 ekranda “Mini Kapsül” adını verdiği bir bildirim paneline sahip. Bu panelde telefonun şarj seviyelerini, bataryanın tam dolu veya az kalan durumunu, gün içerisinde attığınız adımları ve mobil verideki sınırlamalarınızı görebiliyorsunuz. Çok pratik ve kullanışlı olan bu özelliği realme Lab içerisinden aktifleştirebiliyorsunuz.

Peki realme C55’in Mini Kapsül özelliği hakkında neler düşünüyorsunuz? Siz realme C55 kullanıyor musunuz? Kullanıyorsanız tecrübeleriniz neler? Ya da satın almak ister miydiniz? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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