Minecreaft hileleri nelerdir? | Minecraft hileleri nasıl kullanılır?

İçinde bulunduğumuz dönemde bile popülerliğini hala korumaya devam eden bir oyun var: Minecraft. Minecraft’ı gerek yaratıcı modunda oynayan, gerekse de survival yani hayatta kalma moduyla oynamaktan keyif alan çok fazla insan var. Genel anlamda hile kullanımının zaman zaman oyun keyfini düşürebildiğini gözlemlesek de; Minecraft’ta bu durum bazen tersine dönebiliyor. Örneğin kaynak sıkıntısı çektiğimiz bazı anlarda hepimizin, “keşke kafamdakileri gerçekleştirebilmek için elimde daha fazla kaynak olsa” dediğimiz durumlar olabiliyor. Bu gibi düşüncelere daldığınız anlarda sizlere yardımcı olabilecek birçok hileyi nasıl uygulayabileceğinizi tek tek anlattık.

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Son dönemin en popüler oyunlarından Minecraft’ta kullanabileceğiniz hileler

Minecraft, hayatta kalma modu dışında yaratıcı moduyla sanatınızı ortaya koyabileceğiniz bir yapıya sahip. Fakat kafanızdaki sanatsal projeleri pratiğe dökmek istediğinizde, evdeki hesap çarşıya uymayabiliyor. Böyle durumlarda da sizinle paylaşacağımız Minecraft hilelerini kullanarak kafanızdaki projeyi çok daha kısa sürede ve çok daha rahat bir şekilde yapabileceksiniz. Fakat şunu unutmayın. Bu hileleri kullanabilmek için; hileleri önce aktif hale getirmeniz gerekiyor.

Hileleri nasıl aktif edebileceğiniz konusuna gelirsek; aslında bu iş gerçekten çok basit.

Minecrafta giriş yapın ve ana ekranda öylece bekleyin. Giriş ekranı sizi karşıladığında “T” tuşuna basın. Karşınıza çıkan ekrana “/gamemod 1” yazın (sadece tırnak içindeki kısım yazılacak). Oyuna girin ve sizlerle paylaştığımız hile kodları arasından işine yarayacak olanları kullanmaya başlayın.

Hileleri girebileceğiniz mod aslında bir çeşit hile modu olarak değil de admin modu olarak geçiyor. Admin modunu kullanabilmek için pek tabi öncelikle aktif hale getirebilmeniz gerekiyor. Admin modunu aktif hale gtirdikten sonra da kullanmak istediğiniz hileleri oyun içinde dilediğiniz şekilde kullanabiliyorsunuz. Fakat hilelere geçmeden önce şu noktayı da bir aydınlatalım. Minecraft’ın farklı versiyonlarında farklı hileler çalışabiliyor veya çalışmayabiliyor. Bu noktada oyununuzun sürümünü kontrol etmeniz faydanıza olabilir şayet biz sizlerle 1.8 sürümünde kullanabileceğiniz hileleri paylaşacağız. Farklı versiyonlarda bu hilelerin az miktarda bir kısmı çalışmayabiliyor.

Hileler:

Yaratıcı moda geçme: /gamemod 1

Hayatta kalma moduna geçme: /gamemod survival

Hileleri gösterme ve yardım ekranı: /help ve /help2

Birini OP yapabilme: /op isim

OP’yi geri alma: /deop isim

Birini atabilme: /kick isim

Birini yasaklama: /ban isim

Yasağı kaldırma: /pardon isim

Tüm mob’ları öldürme: /kill all mobs

Birine ışınlanma: /tp isim

XP kazanma: /XP 5000

Sunucuyu kapatma: /stop

Minecraft hileleri, multiplayer sunucuda değil de, tek başınıza yani single olarak girdiğiniz oyun ortamında işe yarıyor. Eğer arkadaşlarınızla LAN üzerinden bağlandıysanız Minecraft hilelerini yine kullanabilirsiniz. Kurduğunuz sunucuyu kapatmak istediğinizde de yukarıdaki “/stop” komutunu yazmanız yeterli olacaktır.

Çevresel değişim hileleri:

Saate 5 ekleme: /TIME SET

Saate 5 saat ekleme: /TIME ADD

Zamanı dondurma: /gamerule doDaylightCycle false

Sağanak yağmur yağdırma: /TOGGLEDOWNFALL

Yağmuru durdurma: TOGGLE DOWNFALL OFF

Suların berraklığını ayarlama: /clearwater

Tüm ağaçları ve bitkileri büyütme: /grow

Bitkiler anında büyütme: /instantplant

Hava durumunu değiştirme: /weather (lightning, thunder, or rain)

Çevreyi etkileyen hile kodları oyun deneyiminizde ciddi bir değişim yaratmıyor. Sadece, öznel zevklerinize göre çevreyi ayarlamanızda yardımcı oluyorlar. Bunun dışında gündüz ve gece arasında sadece bir kod ile geçiş yapabilir veya çevrenizdeki canavarların kaderini belirleyebilirsiniz. Yaratıcı modda, çevre hileleri oyuncular tarafından sevilen hileler arasında.

Zorluk ayarı:

Oyunda farklı zorluk derecelerini tecrübe etmek istediğinizde, barışçıl, kolay ve normal olmak üzere dilediğiniz seviyeyi seçebilmeniz mümkün. Oyundaki zorluk seviyesini belirleyen temel kod bu olsa da, kullanacağınız diğer hileler oyunu sizin için daha zor veya daha kolay hale getirebilir.

Zorluk derecesini belirler: /difficulty (peaceful, easy, normal)

Canavar hileleri:

Size musallat olan canavarlardan anında kurtulmak mı istiyorsunuz; veya farklı canavarlarla kıyasıya kapışmak. Bu durumda canavar hilelerini kullanabilirsiniz. Hile kodları ile canavarları zararsız hale getirebilir veya komple oyun dışı bırakabilirsiniz.

Spesifik canavarları öldürme /killall [canavartürü]

Yakındaki canavarları öldürme: /killnpc [all, animal, or monster]

Canavarları dondurma: /freeze

Canavarlar size hasar veremez: /mobdamage

Canavarlara tek atma: /instantkill

Canavarların kafasını karıştırma: /confuse

Canavarı gönderme: /ride

İyileştirme, hasar ve deneyim hileleri:

Hayatta kalma modunun temel taşlarını oluşturan bu hile grubumuzda, alabileceğiniz hasarların önüne geçebileceğiniz ve daha hızlı gelişme gösterebileceğiniz birçok özellik mevcut. Üstelik can puanınızın kritik seviyelere düşmesi de bu hile gruplarıyla bir problem olmaktan çıkacaktır.

Belli miktar tecrübe ekleme: /xp miktar

Karakteriniz hakkında bilgi: /biome

Gelen su hasarını ayarlama: /waterdamage

Karakter hızını ayarlama: /setspeed miktar

Altına platform ekleme: /platform

Daha uzun bacak: /longerlegs

İşaretçiye gitme: /jump

Uçma ve uçma hızı: /fly hız

Karakterinize kendini yok etme komutu verir: /kill

Düşüş hasarınızı azaltır: /falldamage

Alevlerden aldığınız hasarı azaltır: /firedamage

Genel hasarı azaltır: /damage

Canınızı belirtilen miktarda doldurur: /health

Belirttiğiniz miktarda iyileşirsiniz: /heal

Bulunduğunuz yerin üstündeki platforma ışınlanırsınız: /ascend

Düşme hasarını kapatma ve açma: /falldamage on/off

Eşya hileleri:

Minecraft denilince akla ilk gelen şeylerden biri de eşya hileleri. Çünkü Minecraft demek eşya demek. Oyundaki geleceğinizi belirleyen en önemli unsurlar sahip olduğunuz eşyalar olduğu için bu kodların en çok işinize yarayacak hile kodları arasında yer aldığını söyleyebiliriz.

Minecraft hilelerinizi deaktif etmek için tek yapmanız gereken yazdığınız komutları geri almak. Bir ayarı değiştirdikten veya düzenledikten sonra tekrar geri dönmek için de aynı komutları kullanabilirsiniz.