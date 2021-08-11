Oyun
Minecreaft hileleri nelerdir? | Minecraft hileleri nasıl kullanılır?
İçinde bulunduğumuz dönemde bile popülerliğini hala korumaya devam eden bir oyun var: Minecraft. Minecraft’ı gerek yaratıcı modunda oynayan, gerekse de survival yani hayatta kalma moduyla oynamaktan keyif alan çok fazla insan var. Genel anlamda hile kullanımının zaman zaman oyun keyfini düşürebildiğini gözlemlesek de; Minecraft’ta bu durum bazen tersine dönebiliyor. Örneğin kaynak sıkıntısı çektiğimiz bazı anlarda hepimizin, “keşke kafamdakileri gerçekleştirebilmek için elimde daha fazla kaynak olsa” dediğimiz durumlar olabiliyor. Bu gibi düşüncelere daldığınız anlarda sizlere yardımcı olabilecek birçok hileyi nasıl uygulayabileceğinizi tek tek anlattık.
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Son dönemin en popüler oyunlarından Minecraft’ta kullanabileceğiniz hileler
Minecraft, hayatta kalma modu dışında yaratıcı moduyla sanatınızı ortaya koyabileceğiniz bir yapıya sahip. Fakat kafanızdaki sanatsal projeleri pratiğe dökmek istediğinizde, evdeki hesap çarşıya uymayabiliyor. Böyle durumlarda da sizinle paylaşacağımız Minecraft hilelerini kullanarak kafanızdaki projeyi çok daha kısa sürede ve çok daha rahat bir şekilde yapabileceksiniz. Fakat şunu unutmayın. Bu hileleri kullanabilmek için; hileleri önce aktif hale getirmeniz gerekiyor.
Hileleri nasıl aktif edebileceğiniz konusuna gelirsek; aslında bu iş gerçekten çok basit.
- Minecrafta giriş yapın ve ana ekranda öylece bekleyin.
- Giriş ekranı sizi karşıladığında “T” tuşuna basın.
- Karşınıza çıkan ekrana “/gamemod 1” yazın (sadece tırnak içindeki kısım yazılacak).
- Oyuna girin ve sizlerle paylaştığımız hile kodları arasından işine yarayacak olanları kullanmaya başlayın.
Hileleri girebileceğiniz mod aslında bir çeşit hile modu olarak değil de admin modu olarak geçiyor. Admin modunu kullanabilmek için pek tabi öncelikle aktif hale getirebilmeniz gerekiyor. Admin modunu aktif hale gtirdikten sonra da kullanmak istediğiniz hileleri oyun içinde dilediğiniz şekilde kullanabiliyorsunuz. Fakat hilelere geçmeden önce şu noktayı da bir aydınlatalım. Minecraft’ın farklı versiyonlarında farklı hileler çalışabiliyor veya çalışmayabiliyor. Bu noktada oyununuzun sürümünü kontrol etmeniz faydanıza olabilir şayet biz sizlerle 1.8 sürümünde kullanabileceğiniz hileleri paylaşacağız. Farklı versiyonlarda bu hilelerin az miktarda bir kısmı çalışmayabiliyor.
Hileler:
- Yaratıcı moda geçme: /gamemod 1
- Hayatta kalma moduna geçme: /gamemod survival
- Hileleri gösterme ve yardım ekranı: /help ve /help2
- Birini OP yapabilme: /op isim
- OP’yi geri alma: /deop isim
- Birini atabilme: /kick isim
- Birini yasaklama: /ban isim
- Yasağı kaldırma: /pardon isim
- Tüm mob’ları öldürme: /kill all mobs
- Birine ışınlanma: /tp isim
- XP kazanma: /XP 5000
- Sunucuyu kapatma: /stop
Minecraft hileleri, multiplayer sunucuda değil de, tek başınıza yani single olarak girdiğiniz oyun ortamında işe yarıyor. Eğer arkadaşlarınızla LAN üzerinden bağlandıysanız Minecraft hilelerini yine kullanabilirsiniz. Kurduğunuz sunucuyu kapatmak istediğinizde de yukarıdaki “/stop” komutunu yazmanız yeterli olacaktır.
Çevresel değişim hileleri:
- Saate 5 ekleme: /TIME SET
- Saate 5 saat ekleme: /TIME ADD
- Zamanı dondurma: /gamerule doDaylightCycle false
- Sağanak yağmur yağdırma: /TOGGLEDOWNFALL
- Yağmuru durdurma: TOGGLE DOWNFALL OFF
- Suların berraklığını ayarlama: /clearwater
- Tüm ağaçları ve bitkileri büyütme: /grow
- Bitkiler anında büyütme: /instantplant
- Hava durumunu değiştirme: /weather (lightning, thunder, or rain)
Çevreyi etkileyen hile kodları oyun deneyiminizde ciddi bir değişim yaratmıyor. Sadece, öznel zevklerinize göre çevreyi ayarlamanızda yardımcı oluyorlar. Bunun dışında gündüz ve gece arasında sadece bir kod ile geçiş yapabilir veya çevrenizdeki canavarların kaderini belirleyebilirsiniz. Yaratıcı modda, çevre hileleri oyuncular tarafından sevilen hileler arasında.
Zorluk ayarı:
Oyunda farklı zorluk derecelerini tecrübe etmek istediğinizde, barışçıl, kolay ve normal olmak üzere dilediğiniz seviyeyi seçebilmeniz mümkün. Oyundaki zorluk seviyesini belirleyen temel kod bu olsa da, kullanacağınız diğer hileler oyunu sizin için daha zor veya daha kolay hale getirebilir.
- Zorluk derecesini belirler: /difficulty (peaceful, easy, normal)
Canavar hileleri:
Size musallat olan canavarlardan anında kurtulmak mı istiyorsunuz; veya farklı canavarlarla kıyasıya kapışmak. Bu durumda canavar hilelerini kullanabilirsiniz. Hile kodları ile canavarları zararsız hale getirebilir veya komple oyun dışı bırakabilirsiniz.
- Spesifik canavarları öldürme /killall [canavartürü]
- Yakındaki canavarları öldürme: /killnpc [all, animal, or monster]
- Canavarları dondurma: /freeze
- Canavarlar size hasar veremez: /mobdamage
- Canavarlara tek atma: /instantkill
- Canavarların kafasını karıştırma: /confuse
- Canavarı gönderme: /ride
İyileştirme, hasar ve deneyim hileleri:
Hayatta kalma modunun temel taşlarını oluşturan bu hile grubumuzda, alabileceğiniz hasarların önüne geçebileceğiniz ve daha hızlı gelişme gösterebileceğiniz birçok özellik mevcut. Üstelik can puanınızın kritik seviyelere düşmesi de bu hile gruplarıyla bir problem olmaktan çıkacaktır.
- Belli miktar tecrübe ekleme: /xp miktar
- Karakteriniz hakkında bilgi: /biome
- Gelen su hasarını ayarlama: /waterdamage
- Karakter hızını ayarlama: /setspeed miktar
- Altına platform ekleme: /platform
- Daha uzun bacak: /longerlegs
- İşaretçiye gitme: /jump
- Uçma ve uçma hızı: /fly hız
- Karakterinize kendini yok etme komutu verir: /kill
- Düşüş hasarınızı azaltır: /falldamage
- Alevlerden aldığınız hasarı azaltır: /firedamage
- Genel hasarı azaltır: /damage
- Canınızı belirtilen miktarda doldurur: /health
- Belirttiğiniz miktarda iyileşirsiniz: /heal
- Bulunduğunuz yerin üstündeki platforma ışınlanırsınız: /ascend
- Düşme hasarını kapatma ve açma: /falldamage on/off
Eşya hileleri:
Minecraft denilince akla ilk gelen şeylerden biri de eşya hileleri. Çünkü Minecraft demek eşya demek. Oyundaki geleceğinizi belirleyen en önemli unsurlar sahip olduğunuz eşyalar olduğu için bu kodların en çok işinize yarayacak hile kodları arasında yer aldığını söyleyebiliriz.
Minecraft hilelerinizi deaktif etmek için tek yapmanız gereken yazdığınız komutları geri almak. Bir ayarı değiştirdikten veya düzenledikten sonra tekrar geri dönmek için de aynı komutları kullanabilirsiniz.
- Eşya tutmayı 2 katına çıkarma: /duplicate
- Öldükten sonra eşyalarınızın gitmemesi: /keepitems ve /gamerule keepInventory true
- Eşyaları süresiz yapma: /infiniteitems
- Eşyayı yok etme: /destroy
- Tüm eşyaları tek sandığa taşıma: /dropstore
- Eşyaları parçalarına ayırma: /superheat
- Eşya verme: /give itemkodu itemsayısı
- Başkasına eşya verme: /give oyuncuismi itemkodu item_sayısı
- Eşya silme: /clear isim item_kodu
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Oyun
PUBG: Battlegrounds Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu!
Battle Royale konseptinin lideri PUBG: Battlegrounds, kısa süreliğine ücretsiz oldu. PUBG’yi ücretsiz deneyimleme fırsatını kaçırmayın.
2017 yılında Battle Royale konseptiyle karşımıza çıkan ve birçok oyuncunun sevgisini kazanan PUBG, oyunu deneyimlemek isteyenlere özel bir etkinlik başlattı. PUBG yetkilileri oyunu deneyimlemek isteyenler için PUBG’yi kısa süreliğine Steam‘de ücretsiz hale getirdi. Gelin haberin detaylarına bakalım.
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İçindekiler
PUBG kısa süreliğine Steam’de ücretsiz!
Çıkış yaptığı günden bu yana popülerliğini koruyan PUBG, son dönemde hem kendi adına hem oyuncular adına birçok faaliyette bulundu. Geçtiğimiz hafta isim değişikliğine giden PUBG, 2017’den beri PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS olan ismini PUBG: Battlegrounds olarak değiştirdi. Piyasada “PUBG” kısaltması ile anılan oyun, adının başına resmi olarak PUBG etiketini ekledi diyebiliriz. Şimdi ise oyuncular için bir etkinlik başlatan PUBG yetkilileri, oyunu ücretsiz deneyimleme imkanı sunuyor.
PUBG yetkilileri, 10 Ağustos – 16 Ağustos tarihleri arasında oyunu ücretsiz oynanabilir hale getirdiler. Steam‘de başlatılan bu etkinlik 16 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Oyuncular PUBG’yi o tarihe kadar ücretsiz indirip oynayabilecek. Ancak bu bir deneme etkinliği olduğu için 16 Ağustos’ta oyun kütüphanenizden silinecek. Ama belki oyunu deneyimleyenler için bir indirim kampanyası da başlatılabilir.
Siz de oyunu şimdi ücretsiz olarak deneyimlemek istiyorsanız buraya tıklayarak PUBG: Battlegrounds‘ın Steam sayfasına gidip oyunu hemen indirebilirsiniz. Ayrıca aşağıdan sisteminizin oyuna yeterli olup olmadığını da kontrol edebilirsiniz.
PUBG: Battlegrounds minimum sistem gereksinimleri!
- İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 – 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-4430 / AMD FX-6300
- RAM: 8GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 2GB / AMD Radeon R7 370 2GB
- DirectX: 11
- Depolama: 40GB kullanılabilir alan
PUBG: Battlegrounds önerilen sistem gereksinimleri!
- İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 – 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-6600K / AMD Ryzen 5 1600
- RAM: 16GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB / AMD Radeon RX 580 4GB
- DirectX: 11
- Depolama: 50GB kullanılabilir alan
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Oyun
PAX Avustralya iptal edildi! Yerine internet üzerinden bir gösteri yapılacak
PAX Avustralya artık insanların bizzat gidebildiği bir etkinlikten ziyade internet üzerinden yapılan bir fuar olacak. Avustralya’da covid vakalarının yeniden artmaya başlaması bu kararın alınmasında etkili oldu. PAX Avustralya, hem ülkede hem de dünya çapında gerçekleşen en önemli oyun fuarlarından bir tanesi olma özelliği taşıyor.
Fiziksel bir fuar olarak yapılan etkinlik yerini yalnızca online olarak yapılan bir etkinliğe bırakıyor. 2021’in ikinci yarısında da fiziksel etkinliklerin sayısının azalması anlaşılabilir şekilde bir çok oyuncuda hayal kırıklığı yaratıyor ve endişeler daha çok fiziksel fuarlar üzerinde toplanıyor. Avustralya’da artış gösteren COVID-19 Delta varyantı rakamları etkinliğin iptalinde yaşanan tek engel değil. Bunun yanında 2021’in kalanında etkili olacak global çapta uygulanan kısıtlayıcı politikalar sebebiyle çoğu tedarikçinin uluslararası müşterilerini PAX Avustralya’da temsil etmesinde karşı karşıya kaldıkları problemler de etkinliğin iptal edilmesindeki en önemli sebeplerden biri.
An update on PAX Aus 2021 pic.twitter.com/xnq2Hwu7nA
— PAX Australia (@PAXAus) August 10, 2021
2020 yılında da yaşandığı gibi PAX East gibi tüm PAX fuarları, PAX Online ismi altında toplanmış ve yalnızca internet üzerinden olacak şekilde planlamıştı. Bundan sonra da PAX Online’a geçişin diğer PAX fuarları için de temelli olacağı düşünülüyor.
Olaya Avustralyalı bakış açısından bakıldığında bu anlaşılabilir şekilde hassas bir hareket. Avustralya’nın başkenti Sydney’de Ekim ayına kadar bitmesi beklenmeyen salgın ülkedeki herkesin fuara katılmasını engelliyordu. Bu da merkezlerini Sydney’de ve civarında konuşlandırmış olan birçok önemli oyun dağıtımcısını kapsıyor.
İptal kararı, PAX Avustralya’yı organize eden şirket Reedpop’un PAX Avustralya’nın fiziksel olarak yapılabileceğini söylemesinin ardından 5 ay sonra geldi. O zamanlardaki COVID-19 vaka sayılarının düşük olması sebebiyle yine de önlemleri elden bırakmamak adına fuarın günlük 10 bin katılımcıyla sınırlandırılması ve oturumlar arasına zaman aralıkları koyulması planlanarak fuarın gerçekleşebileceği düşünülüyordu.
PAX’tan gelen bu karar, aynı zamanda New York’ta gerçekleşen etkinliğin Avustralya çapında farklı yerlerde gerçekleşen bir kopyası olan Oz Comic-Con fuarının Brisbane 2021 etkinliğini sınırsız olarak ve Sydney etkinliğini de 23-24 Ekim’e ertelemesinin ardından geldi. Oz Comic-Con’dan gelen açıklamada şu ifadeler yer almıştı:
“Aşırı derecede üzgünüz ancak kısıtlamaların azaltılması garanti edilmediği sürece elimizde fazla bir seçenek yok. Düşüncelerimiz, ister iş, ister kişisel sebeplerle olsun, karantina altındaki veya bunun sonucundan kötü şekilde etkilenen herkesle birlikte. Bunun üstesinden geleceğiz.”
We are incredibly disappointed but without guaranteed easing of restrictions, we are left with little choice. For everyone in lockdowns or suffering as a result, whether that be with regards to business or personal reasons, our thoughts are with you, we will get through this. pic.twitter.com/zWbAbBuKV9
— Oz Comic-Con (@OzComicCon) August 4, 2021
PAX Avustralya, Mart ayında ülkelerin sınırı kapatmasından veya covid kısıtlamalarından dolayı istenilen her bileti iade alacaklarını duyurmuştu. Bir bir azalan fiziksel etkinlikler covidden bağımsız olarak temelli olarak online platformlara geçişini sürdürebilir.
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