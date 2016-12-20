Minecraft’ın Apple TV Uygulaması 19.99 Dolara Satışa Çıktı

Bilgisayar oyunları tarihine en popüler oyunlardan biri olarak adını yazdıran Minecraft bu sefer de Apple TV platformuna geldi.

Minecraft: Apple TV Edition 19.99 dolardan satışa çıktı. Oyunun içerisinde bir çok DLC paketi de yer alıyor. Fiyata dahil olan paketler Holiday 2015, Town Folk, City Folk, Plastic, Natural, Cartook ve Festive 2016. Ancak iki büyük özellik malesef yer almıyor. Microsfot Realms ve Xbox Live desteği. Geliştirici firma Mojang’ın açıklamasına göre bu paketlerde yakında indirilebilir olacak.

Oyunun bu versiyonu bir de cep ve Windows 10 versiyonunda da yayınlanan Ender güncellemesi ile geldi. Bu versiyonda oyuna bir çok tek oyunculu haritası ekleniyor. Bunların arasında the End gibi alternatif boyut bulunurken Ender Crystals ve Ender Pearls gibi oyun içi eşyalarda mevcut. Tabi bunları oyunun vahşi doğasına yeni katılan Ender Dragon’dan elde ediyorsunuz.