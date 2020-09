Minecraft, ücretsiz olarak PlayStation VR desteğine kavuşuyor

Crysis, harika görsellerinin yanı sıra sistemleri çok zorlamasıyla bilinir. Crysis Remastered da sistemleri çok zorlayacak gibi gözüküyor, öyle ki oyunun en yüksek grafik kalite seçeneğine “Crysis’i çalıştırabilir mi?” ismi verilmiş. Aslında bu betimleme 2007 yılından kalma bir fenomen.

Crysis, PC oyunculuğunda devrim niteliğinde grafiklere sahip çok özel bir yapım. Oyunun yapımcısı olan Crytek firmasının kurucularının Türk olması da ülkemizde ilgi görmesinde ekstra bir etken tabii ki. Ancak Crysis tüm oyunlarında bu üstün grafiklere ulaşmanız için sizden üstün donanım gücü istemekteydi. Görünen o ki Crysis Remastered da önceki oyunlardan aşağı kalmayacak, belki çok daha zorlayıcı olacak. Oyunun en yüksek grafik ayarının adının “Crysis’i çalıştırabilir mi?” olması oldukça göz korkutucu. RTX 3000 serisinin beklenenden daha rekabetçi fiyatlarla geliyor olması bu sorunları biraz olsun azaltacak gibi duruyor. “Crysis’i çalıştırabilir mi?” aslında 2007 yılından kalma bir fenomen. İlk Crysis oyununun istediği çok yüksek sistem gereksinimleri sonrası alınan PC’ler için bu tabir kullanılmış ve dillere pelesenk olmuştu.

