Ekran Kartı
Evga, RTX 3000 serisi ekran kartlarını duyurdu!
Geçtiğimiz günlerde NVIDIA yeni RTX 3000 serisi ekran kartlarını tanıtmıştı. Üç farklı ekran kartı modeli tanıtan NVIDIA’dan sonra Evga RTX serisi için kendi özelleştirdiği versiyonlarını tanıttı.
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Evga iCX soğutma teknolojisi
Evga’nın özelleştirdiği RTX 3000 serisinde bir çok yeni özellik bulunuyor. Özellikle soğutma konusunda ciddi bir geliştirme olduğunu söyleyen şirket geliştirdiği soğutma teknolojisine ”EVGA iCX3” adını veriyor.
EVGA iCX soğutma teknolojisinin bazı özellikleri:
- Kartların üzerinden tam 9 sensör bulunuyor ve sıcaklığı minimuma indirmek için çalışıyor.
- Yüzde 25 daha kalın bakır taban kullanarak termal direnci ve GPU soğutması çok daha gelişmiş durumda.
- Isı boruları optimize edilmiş şekilde konumlandırılarak ısı dağılımı konusunda optimum bir sonuç ortaya çıkıyor.
- Süper ince şekilde tasarlanan arka ısı borusu soğutmaya yardımcı oluyor.
- HDB Active Motor teknolojisi ile 0dB modunda daha iyi bir deneyim sunuyor.
- Doğrudan hava akışı alanını artırmak için merkez fan 10 mm daha artırılmış.
Evga RTX 3000 serisinin öne çıkan diğer detayları
Tasarım
Ayarlanabilir RGB LED’ler sayesinde 9 farklı ışık efektine sahip olan ekran kartlarında gizli siyah çinko kaplama da bulunuyor.
Overclock(Hız Aşırtma)
Yeni EVGA Precision for Game Bar widget’ıyla, doğrudan Windows Game Bar’da yerleşik olarak bulunan hız aşırtmaya anında erişebilirsiniz.
Ekran kartları ile ilgili diğer detayları Evga’nın internet sitesi üzerinden bulabilirsiniz.
Ekran Kartı
NVIDIA GeForce RTX 3000 serisi resmen tanıtıldı!
NVIDIA, uzun süredir merakla beklenen yeni ekran kartlarını bugün resmen duyurdu. Çevrim içi lansmanda NVIDIA GeForce RTX 3000 serisi görücüye çıkarken, seride dünyanın 8K desteği sunan ilk ekran kartı dikkat çekiyor!
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NVIDIA GeForce RTX 3000 serisi, 8K desteğiyle duyuruldu!
Ampere kod adlı ekran kartları, hatırlanacağı üzere yakın geçmişte pek çok kez sızıntılara konu olmuştu. NVIDIA ise daha önce duyurulduğu üzere bugün sanal bir etkinlik düzenledi ve yeni ekran kartlarını oyun severler ile buluşturdu. Referans kartlarda tamamen yeni bir tasarıma sahip RTX 3000 serisi, çift fanlı soğutma çözümüyle hava akışını %55’e varan oranda iyileştiriyor. Ayrıca 8 nm’ye geçiş yapan mimari de bütün kartlarda performansı bir hayli yükseltiyor.
NVIDIA GeForce RTX 3000 modellerinin en güçlü versiyonu, seriye yeni dahil olan GeForce RTX 3090 modeli oldu. Titan RTX modelinin yerini alan GeForce RTX 3090, devasa boyutu nedeniyle bilgisayar kasasında tam 3 slot yer kaplıyor. Buna karşın kartın gösterdiği performans ise “dünyanın en güçlü tüketici ekran kartı” unvanını hak ediyor. Pek çok oyunu 8K/60 FPS çözünürlükte oynatabilen ekran kartı, gövdesinin içerisinde ise oldukça güçlü bir donanım barındırıyor.
Gücünü GA102-300 GPU’dan alan GeForce RTX 3090; 10.496 CUDA çekirdeği sayesinde etkileyici bir performans sergiliyor. 24 GB GDDR6X bellek ise 384-bit veri yolu ile eşleşiyor. Belleğin 19.5 Gbps saat hızına sahip olduğu belirtilirken, 936 GB/s bant genişliği ve 35.7 Teraflop işlem gücü de dikkat çekiyor. 350W TDP değeri ise sunulan güçlü özellikler karşısında nispeten makul kalıyor. Dünyanın ilk 8K oyun ekran kartı olarak tanıtılan RTX 3090, 14.400 TL fiyat etiketi ile 24 Eylül’den itibaren raflarda olacak.
GeForce RTX 3080: Uygun fiyata 4K oyun deneyimi!
Serinin ortanca modeli olan GeForce RTX 3080 ise daha makul fiyat etiketine rağmen güçlü performans sergilemeyi vadediyor. Özel bir soğutma tasarımıyla gelen ekran kartında flama şeklinde bir iç tasarım kullanılmış. Bu sayede kartın ön ve arka yüzeyindeki çift fan maksimum performansı verebiliyor. Yapısal olarak dikkat çeken bir diğer değişiklik ise 2×8 pin bağlantı yerine 12 pin tek bağlantı kablosu kullanılması gibi görünüyor. NVIDIA, uyumluluk sağlaması açısından kartların kutusundan bir dönüştürücü çıkacağını da doğruladı.
GA102-200 GPU’nun güç verdiği NVIDIA GeForce RTX 3080, 8.704 CUDA çekirdeği etkinleştirilmiş bir şekilde geliyor. 760 GB/s bant genişliğine sahip olan 10 GB GDDR6X bellek ise 320-bit veri yolu kullanıyor. 29.7 Teraflop seviyesi ile dikkat çeken GeForce RTX 3080, NVIDIA’nın iddiasına göre selef model RTX 2080’e göre 2 kat daha güçlü. Kartın 320W TDP değerine sahip olduğunu da belirtelim.
17 Eylül’den itibaren satışa sunulacağı belirtilen GeForce RTX 3000 ortanca modelinin fiyat etiketi ise 6.690 TL olarak açıklandı.
GeForce RTX 3070: Serinin fiyat/performans lideri!
NVIDIA GeForce RTX 3070 ise serinin fiyat/performans lideri olma konusunda başarılı özellikler sunuyor. NVIDIA’ya göre RTX 2080Ti modelinden bile güçlü olduğu belirtilen ekran kartında GA104 GPU bulunuyor. Bu GPU’da 5.888 CUDA çekirdeği yer alırken, 8 GB GDDR6 bellek ise diğer iki modelden farkını açık şekilde ortaya koyuyor. 20.4 Teraflop işlem performansı da ekran kartının gücünü sergiliyor.
220W TDP değerine sahip olan NVIDIA GeForce RTX 3070, diğer kartların aksine Ekim ayında temin edilebilecek. Kartın fiyatı ise 4.805 TL olarak açıklandı.
Donanım
Nvidia RTX 3090 modelinin 24 GB GDDR6X bellek ile geleceği doğrulandı
NVIDIA’nın yeni Ampere mimarisine ev sahipliği yapan GeForce RTX 3090 ve GeForce RTX 3080 GPU modellerinin sahip oldukları bellek miktarları Videocardz tarafından doğrulandı. Ortaya çıkan bilgilere göre, RTX 3090 üzerinde 24 GB ve RTX 3080 üzerinde 10 GB’lık GDDR6X bellekler bulunacak.
Önümüzdeki hafta piyasaya sürülmesi beklenen modeller için birkaç söylenti daha mevcut. Bellek kapasitesi söz konusu olduğunda mevcut iki kart arasında ciddi bir fark bulunuyor, fakat bu farkın “Founders Edition” modeller üzerinde daha etkin olacağı söylenmekte. Bilgileri doğrulayan AIB, GDDR6X bellek teknolojisinden bahsederken, mevcut kartların bu teknolojiyle beraber ciddi farklar yakalayacağını müjdeledi. Ayrıca birçok modeli için SUPER serisini de tanıtan NVIDIA, RTX 3080 kartı için bu seriyle beraber iki katlık bir bellek takviyesi de yapabilir.
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Ek olarak, sızan bilgilere göre GeForce RTX 3090, GA102-300-A1 GPU’ya sahip olacak. Mevcut GA102-300-A1 GPU’nun ise 5248 CUDA çekirdeğinden veya 82 SM’den oluştuğu söyleniyor. Yani bu değerler ile RTX 3090 modelinin, RTX 2080Ti modeline kıyasla %20‘lik bir artış yakaladığını gösteriyor. Bellek kısmında 24 GB detayıyla ve GDDR6X pinlerin 384 bitlik veri yoluna sahip olmasıyla birlikte, kartın neredeyse 1 TB / saniye’lik bant genişliği sunabileceğini söyleniyor.
NVIDIA GeForce RTX 3000 serisi muhtemel özellikleri
|Grafik Kartı Adı
|GPU Adı
|SM’ler / CUDA Çekirdekleri
|Hafıza kapasitesi
|Bellek Veriyolu
|Tanıtım zamanı
|NVIDIA GeForce RTX RTX 3090
|Ampere GA102-300
|5248 (82)
|24 GB GDDR6X
|384 bit
|Eylül 2020
|NVIDIA GeForce RTX 3080
|Ampere GA102-200?
|4352 (68)?
|10/20 GB GDDR6X?
|320 bit?
|Eylül 2020
|NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti?
|Amper GA104-400?
|2944 (46)?
|8/16 GB GDDR6X?
|256 bit?
|Ekim 2020
|NVIDIA GeForce RTX 3060
|Ampere GA106-300?
|TBD
|6/12 GB GDDR6X?
|192 bit?
|Kasım 2020
Donanım
NVIDIA GeForce RTX 30xx serisi eylül ayında satışa sunulacak!
Bugün ortaya çıkan bir rapore göre, Nvidia’nın Ampere GPU destekli GeForce RTX 30xx serisi eylül ayında satışa sunulacak. İlk etapta GeForce RTX 3090 ve RTX 3080 modellerini raflarda göreceğiz.
Mevcut rapor, Amper destekli GeForce RTX 3090 ve RTX 3080 modellerinin Nvidia tarafından neredeyse hazırlanmış durumda olduğunu ortaya koyuyor. GeForce RTX 3090 ve GeForce RTX 3080 için ortaya çıkan özelliklerde, her iki kartın da GA102 adlı GPU birimini kullanacağı ve birçok farklı konfigürasyonla beraber geleceği konuşuluyor. Rapor ayrıca, Ampere GeForce RTX 30 serisinin şu anda ‘tasarım doğrulama testi’ için yapılan DVT aşamasından geçtiğini bildiriyor.
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GPU’lar için son BIOS tarihinin de ortaya çıkmasıyla birlikte, şu andan itibaren lansman tarihine kadar ortaya çıkacak olan performans testlerinin, kartların tam performansını yansıtmayacğaı söyleniyor. Kartın seri üretimi ağustos ayı içerisinde başlayacak ve eylül ayı içerisinde kartlar için büyük bir lansman düzenlenecek gibi görünüyor. Kartların son BIOS sürümleriyle birlikte gerçek performanslarını görmek için eylül ayını beklememiz gerekecek. Ek olarak ağustos ayı içerisinde yapılması planlanan Gamescom 2020 bünyesinde de yeni 30xx serisine ait bazı detayları öğrenebiliriz.