Tartışmalı fatura değişikliklerinin ardından Reddit’e yapılan son darbe Minecraft’tan geldi! Tüm zamanların en çok satan video oyunlarından biri olan Minecraft’ın yapımcıları platformdan ayrıldı.

Microsoft’a ait şirket Mojang Studios’taki bir teknoloji lideri, salı günü r/Minecraft Reddit topluluğunda, “Reddit yönetimi, son zamanlarda birçok alt dizinde kural ve denetleme değişikliklerine yol açan değişiklikler başlattı. Bu değişiklikler nedeniyle, artık Reddit’in resmi içerik yayınlamak veya oyuncularımızı yönlendirmek için uygun bir yer olduğunu düşünmüyoruz.” paylaşımında bulundu.

Gönderiye göre, Mojang’deki Java teknik ekibi artık subreddit’te değişiklik günlükleri veya Minecraft oyun sürümlerindeki değişikliklerin ayrıntılarını yayınlamayacak. Gönderiye yapılan bir güncelleme, bunun tüm Mojang Studios, Xbox veya Microsoft için resmi bir politika olmadığını açıkladı.

Minecraft yapımcılarının kararı, son haftalarda internetin en çok ticareti yapılan sitelerinden biri olan Reddit’e karşı düzenlenen bir dizi büyük ölçekli protestonun en sonuncusu oldu. Bu ayın başlarında şirket, üçüncü taraf geliştiricilerin şirketin uygulama programlama arayüzünü veya API’ını kullanma fiyatını önemli ölçüde artıracak bir iş değişikliğini duyurdu.

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Reddit’in üçüncü taraf uygulamaları, bunları sitede gezinmek ve erişilebilirlik sorunlarını çözmeye yardımcı olmak için kullanan kullanıcılar ve bunları alt dizinlerini düzenlemek, istenmeyen posta hesaplarını engellemek, güvenli olmayan gönderileri işaretlemek ve taciz ve kötüye kullanma kalıplarını bulmak için kullanan moderatörler arasında popüler.

Satılan 230 milyondan fazla kopya ile Minecraft, Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en çok satan video oyunu olarak kabul ediliyor ve resmi alt dizininin 7,4 milyondan fazla üyesi var. Subreddit, Mojang Studios’tan resmi güncellemeler olmadan devam edecek olsa da, günlük kullanım üyeler için önemli ölçüde farklı görünebilir.

İçindekiler Reddit protestosu

Reddit protestosu

Cumartesi günü yürürlüğe girmesi planlanan değişikliklerden önce, 8.000’den fazla Reddit topluluğu, subreddit ayarlarını tamamen veya kısmen özel olarak değiştiren bir “karartma” ya katıldı. Protestolar, her biri 30 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan r/Music ve r/Science ile birlikte 40 milyondan fazla üyesi olan son derece popüler r/Funny’yi içeriyor.

37 milyondan fazla üyesi bulunan r/Gaming’in moderatörlerinden biri olan Dac Croach, “Reddit’in tüm içeriği yalnızca kullanıcılar tarafından üretilmiyor. Aynı zamanda tüm moderasyonu gönüllüler tarafından yapılıyor. Siteyi topluluk üyeleri için güvenli, eğlenceli ve zevkli kılmak için günde saatler harcayan yüzbinlerce gönüllüden bahsediyoruz. Ve sesleri bu kadar yüksekken bu insanların görünüşte görmezden gelindiğini görmek zor.” dedi.