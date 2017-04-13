Minecraft’ın 11 Mayıs Tarihinde Nintendo Switch Versiyonu Çıkıyor

Minecraft’ın 11 Mayıs Tarihinde Nintendo Switch Versiyonu Çıkıyor

13 Nisan, 2017 Oyun 0 yorumlar

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Minecraft’ı bugüne kadar bir çok platformda gördük ve bu platformlara şimdi de Nintendo’nun yeni oyun konsolu Switch katıldı.

 

Nintendo bugün yaptığı açıklama ile en çok sevilen oyunlardan birisi olan Minecraft’ın, 11 Mayıs tarihinde Nintendo Switch konsoluna geleceğini duyurdu. Oyunun Switch versiyonu da Wii U versiyonu gibi gözükecek. Ayrıca Nintendo platformlarına özel olan Super Mario Bros. temalı içerik de oyun içerisinde yer alacak. Bugüne kadar bir çok platformda gördüğümüz oyunun Switch’e çıkması herkes tarafından bekleniyordu.

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