Tutumluluğuyla bilinen, 1 milyar dolarlık servetin sahibi NBA basketbol ligi yıldızı LeBron James, mavi onay işareti için Twitter Blue aboneliğine para ödemeyeceğini söyledi. Twitter’a rest çeken James’in paylaşımı kısa sürede olay oldu. James gibi düşünenler Musk’a ateş püskürdü!

Milyar Doları Olan Twitter Blue’ya Para Ödemiyorsa Vah Halimize!

NBA yıldızı LeBron James, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla mavi onay işareti için Twitter’a para ödemeyeceğini açıkladı. NBA tarihinin 38 yaşındaki en skorer oyuncusu, yaptığı paylaşımda, “Sanırım mavi tikim yakında gidecek çünkü beni bilenler 5 dolar ödemeyeceğimi bilir.” ifadelerini kullandı.

Çılgın milyarder Elon Musk’ın sahibi olduğu sosyal medya platformu, bir süre önce yalnızca Twitter Blue aboneliğiyle mavi onay işareti alınmasına karar vermişti. Ayrıca önceki dönemlerde alınan mavi tiklerin 1 Nisan itibarıyla kaldırılacağı da duyurulmuştu. Mavi tiki önceden almış kişilerin hesabında “Bu, eski bir onaylanmış hesap. Dikkate değer olabilir veya olmayabilir.” ifadesinin yer almasına karar verilmişti.

Şu sıralar Los Angeles Lakers basketbol takımında forma giyen basketbol yıldızı James, Twitter Blue aboneliği için 5 dolar dese de bu hizmet ABD’deki kullanıcılara 8 dolar karşılığında sunuluyor. Mavi onay işareti James’in hesabında hala duruyor olsa da, mavi tiklerin aşamalı şekilde kaldırılmaya başladığı bildiriliyor.

Twitter, bazı özelliklerin kilidini açan ve ayrıca kullanıcılara mavi onay işareti veren Blue aboneliğini agresif bir şekilde pazarlamaya devam ediyor. Daha fazla kullanıcıyı Twitter Blue için ödeme yapmaya ikna etmek amacıyla, platform artık doğrulanmamış hesaplardan gelen tweetleri önermeyi durduracağı duyurulmuştu. Bunun da ötesinde, Blue olmayan kullanıcılar artık anketlerde oy kullanamayacak.

Ülkemizde oldukça fahiş fiyata satılan Twitter Blue aboneliği, ABD’de 8 dolarlık bir fiyata sahipken ülkemizde 8 doların karşılığı olan 150 TL fiyata sahip. Twitter’ın ücretli abonelik servisi web ve iOS için satın alıma açık durumda. Web için aylık fiyat 150 TL seviyesinde iken, iOS içinse bunun 209 TL olduğunu söylemek mümkün.

Yıllık olarak servise abone olmak isteyenlere ise ufak bir indirim yapılıyor. Web platformundan Twitter Blue aboneliğini kullanmak isteyenler yıllık 1.569 TL ücret ödeyerek servisi kullanabilecek. Bununla beraber servisin aylık ücreti 130 TL seviyesine geriliyor.

iOS platformunda ise yıllık ücret 2.199 TL olarak belirlenmiş. Yıllık aboneliği tercih ettiğinizde aylık ücret 183 TL seviyesine iniyor. Fiyatların oldukça yüksek olduğunu söylemek mümkün. Ancak ülkemizdeki aktif Twitter kullanıcı sayısı göz önünde bulundurulduğunda, Musk’ın buradaki niyetini anlamak mümkün.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Elon Musk Twitter’ı ücretli bir platform haline mi dönüştürmeye çalışıyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!